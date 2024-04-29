Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву - 29.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240429/1054812280.html
Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву
Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву - 29.04.2024 Украина.ру
Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву
В ближайшее время все желающие могут увидеть американский танк Abrams на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук
2024-04-29T16:53
2024-04-29T17:03
новости
москва
донбасс
россия
йенс столтенберг
нато
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613178_0:0:1380:777_1920x0_80_0_0_4e2d4a90e5a5668398d28fba4cf543b0.png.webp
Сгоревшую заокеанскую машину эвакуировали с поля боя в Бердычах. Бойцы ВС РФ поразили этот танк противотанковой управляемой ракетой. Выставка западных образцов трофейной техники откроется в столице 1 мая.Сейчас известно о по меньшей мере пяти подбитых танках Abrams из 31. Ранее агентство Associated Press сообщило, чтокомандование ВСУ было вынуждено отвести эти танки с передовой из-за того, что российские дроны устроили настоящую охоту за американской техникой.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Киев признал, что страны Запада не оказали должную военную помощь киевскому режиму, что привело к сложной ситуации "на земле".
москва
донбасс
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613178_0:0:1228:920_1920x0_80_0_0_78e44f24d76478af93b21abafc848c7f.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, донбасс, россия, йенс столтенберг, нато, всу
Новости, Москва, Донбасс, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, ВСУ

Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву

16:53 29.04.2024 (обновлено: 17:03 29.04.2024)
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
В ближайшее время все желающие могут увидеть американский танк Abrams на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук
Сгоревшую заокеанскую машину эвакуировали с поля боя в Бердычах. Бойцы ВС РФ поразили этот танк противотанковой управляемой ракетой. Выставка западных образцов трофейной техники откроется в столице 1 мая.
"Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе", - сказал Савчук.
Сейчас известно о по меньшей мере пяти подбитых танках Abrams из 31. Ранее агентство Associated Press сообщило, чтокомандование ВСУ было вынуждено отвести эти танки с передовой из-за того, что российские дроны устроили настоящую охоту за американской техникой.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Киев признал, что страны Запада не оказали должную военную помощь киевскому режиму, что привело к сложной ситуации "на земле".
 
НовостиМоскваДонбассРоссияЙенс СтолтенбергНАТОВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36"Мужики, сколько мы будем тут стоять?" Баранец рассказал, как генерал Мордвичев разрубил ВСУ в Авдеевке
17:18Японию возглавит женщина? Политическое землетрясение в Токио
16:53Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву
16:11Генсек НАТО признал проблемы у ВСУ и пообещал усилить военную помощь Украине
15:41Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
15:20Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий
14:26Компромисс дешевле: в Британии назвали истинного виновника войны на Украине
14:02Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США
13:19Самолёты из Казахстана, Дуров сдал назад, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 апреля
12:35"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску
12:17Уход патриархов. Они не давали унизить Киев и Москву глупой враждой
12:05Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение
11:16К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой
11:02Ракеты, которыми они хотят нас убивать. Что ВС России могут противопоставить ATACMS
10:54Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США
10:22С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец
10:14Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию
09:50Выстрел себе в ногу или Дозапрещались. Главное на Украине на утро 29 апреля
09:44Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника
09:24Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты
Лента новостейМолния