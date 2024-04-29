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Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву

Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву - 29.04.2024 Украина.ру

Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву

В ближайшее время все желающие могут увидеть американский танк Abrams на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

2024-04-29T16:53

2024-04-29T16:53

2024-04-29T17:03

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Сгоревшую заокеанскую машину эвакуировали с поля боя в Бердычах. Бойцы ВС РФ поразили этот танк противотанковой управляемой ракетой. Выставка западных образцов трофейной техники откроется в столице 1 мая.Сейчас известно о по меньшей мере пяти подбитых танках Abrams из 31. Ранее агентство Associated Press сообщило, чтокомандование ВСУ было вынуждено отвести эти танки с передовой из-за того, что российские дроны устроили настоящую охоту за американской техникой.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Киев признал, что страны Запада не оказали должную военную помощь киевскому режиму, что привело к сложной ситуации "на земле".

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новости, москва, донбасс, россия, йенс столтенберг, нато, всу