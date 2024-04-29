Сгоревший в Донбассе Abrams отправили в Москву
16:53 29.04.2024 (обновлено: 17:03 29.04.2024)
© Public domain
© Public domain
В ближайшее время все желающие могут увидеть американский танк Abrams на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук
Сгоревшую заокеанскую машину эвакуировали с поля боя в Бердычах. Бойцы ВС РФ поразили этот танк противотанковой управляемой ракетой. Выставка западных образцов трофейной техники откроется в столице 1 мая.
"Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе", - сказал Савчук.
Сейчас известно о по меньшей мере пяти подбитых танках Abrams из 31. Ранее агентство Associated Press сообщило, чтокомандование ВСУ было вынуждено отвести эти танки с передовой из-за того, что российские дроны устроили настоящую охоту за американской техникой.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Киев признал, что страны Запада не оказали должную военную помощь киевскому режиму, что привело к сложной ситуации "на земле".