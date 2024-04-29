Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов - 29.04.2024 Украина.ру
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Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов - 29.04.2024 Украина.ру
Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов оценил успехи российских военных в рамках СВО, объяснил, к чему это приведёт в скором времени и назвал главные направления наступательных действий ВС РФ.
2024-04-29T15:41
2024-04-29T15:41
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россия
харьков
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
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00:28 – тактические и стратегические успехи на фронте: как количество переходит в качество;09:34 – об ударах по украинским тылам, узловым железнодорожным станциям и мостам;14:01 – о проблемах с логистикой в случае масштабного наступления ВС РФ;18:04 – какие технические вопросы нужно решить российской армии? 24:04 – о возможном штурме или окружении Харькова, сопутствующих потерях и ущербе;
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видео, россия, харьков, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Харьков, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины

Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов

15:41 29.04.2024
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов оценил успехи российских военных в рамках СВО, объяснил, к чему это приведёт в скором времени и назвал главные направления наступательных действий ВС РФ.
00:28 – тактические и стратегические успехи на фронте: как количество переходит в качество;
09:34 – об ударах по украинским тылам, узловым железнодорожным станциям и мостам;
14:01 – о проблемах с логистикой в случае масштабного наступления ВС РФ;
18:04 – какие технические вопросы нужно решить российской армии?
24:04 – о возможном штурме или окружении Харькова, сопутствующих потерях и ущербе;
 
ВидеоРоссияХарьковАлексей АнпилоговВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
15:41Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
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