https://ukraina.ru/20240429/1054812049.html
Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов - 29.04.2024 Украина.ру
Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов оценил успехи российских военных в рамках СВО, объяснил, к чему это приведёт в скором времени и назвал главные направления наступательных действий ВС РФ.
2024-04-29T15:41
2024-04-29T15:41
2024-04-29T15:41
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россия
харьков
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
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00:28 – тактические и стратегические успехи на фронте: как количество переходит в качество;09:34 – об ударах по украинским тылам, узловым железнодорожным станциям и мостам;14:01 – о проблемах с логистикой в случае масштабного наступления ВС РФ;18:04 – какие технические вопросы нужно решить российской армии? 24:04 – о возможном штурме или окружении Харькова, сопутствующих потерях и ущербе;
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, харьков, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Харьков, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины
Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов оценил успехи российских военных в рамках СВО, объяснил, к чему это приведёт в скором времени и назвал главные направления наступательных действий ВС РФ.
00:28
– тактические и стратегические успехи на фронте: как количество переходит в качество;09:34
– об ударах по украинским тылам, узловым железнодорожным станциям и мостам;14:01
– о проблемах с логистикой в случае масштабного наступления ВС РФ;18:04
– какие технические вопросы нужно решить российской армии? 24:04
– о возможном штурме или окружении Харькова, сопутствующих потерях и ущербе;