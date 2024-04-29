Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий
Совету Европы предстоит пройти тестирование на соответствие демократическим ценностям после подачи Украиной заявки на приостановку ряда положений Европейской конвенции о правах и свободах человека (ЕКПЧ). Об этом заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий
Ранее в Совет Европы поступила заявка представительства Украины о о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции о правах и свободах человека в связи с военным положением.
Слуцкий отметил, что президент Украины отобрал у граждан страны выборы, а теперь лишает их базовых прав и свобод человека, в том числе права частной собственности, права на неприкосновенность жилища, права на свободу передвижения, права свободу мысли и слова.
"По сути, он предлагает Совету Европу одобрить собственную диктатуру, прикрываясь "военным положением", - сказал Слуцкий.
Ранее Зеленский заявил о переговорах с США по поводу подписания соглашения в сфере безопасности сроком на 10 лет, которое предусматривает военную, финансовую и политическую помощь киевскому режиму. Американский предприниматель Илон Маск назвал эти планы безумием.
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