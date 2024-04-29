https://ukraina.ru/20240429/1054811796.html

Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий

Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий - 29.04.2024 Украина.ру

Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий

Совету Европы предстоит пройти тестирование на соответствие демократическим ценностям после подачи Украиной заявки на приостановку ряда положений Европейской конвенции о правах и свободах человека (ЕКПЧ). Об этом заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий

2024-04-29T15:20

2024-04-29T15:20

2024-04-29T15:20

новости

украина

сша

слуцкий

владимир зеленский

илон маск

совет европы

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Ранее в Совет Европы поступила заявка представительства Украины о о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции о правах и свободах человека в связи с военным положением.Слуцкий отметил, что президент Украины отобрал у граждан страны выборы, а теперь лишает их базовых прав и свобод человека, в том числе права частной собственности, права на неприкосновенность жилища, права на свободу передвижения, права свободу мысли и слова.Ранее Зеленский заявил о переговорах с США по поводу подписания соглашения в сфере безопасности сроком на 10 лет, которое предусматривает военную, финансовую и политическую помощь киевскому режиму. Американский предприниматель Илон Маск назвал эти планы безумием.

https://ukraina.ru/20240429/1054801826.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, слуцкий, владимир зеленский, илон маск, совет европы