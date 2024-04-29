Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий - 29.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240429/1054811796.html
Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий
Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий - 29.04.2024 Украина.ру
Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий
Совету Европы предстоит пройти тестирование на соответствие демократическим ценностям после подачи Украиной заявки на приостановку ряда положений Европейской конвенции о правах и свободах человека (ЕКПЧ). Об этом заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий
2024-04-29T15:20
2024-04-29T15:20
новости
украина
сша
слуцкий
владимир зеленский
илон маск
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102096/41/1020964132_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a6d64b182a0a98abba078dc7d91e0311.jpg
Ранее в Совет Европы поступила заявка представительства Украины о о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции о правах и свободах человека в связи с военным положением.Слуцкий отметил, что президент Украины отобрал у граждан страны выборы, а теперь лишает их базовых прав и свобод человека, в том числе права частной собственности, права на неприкосновенность жилища, права на свободу передвижения, права свободу мысли и слова.Ранее Зеленский заявил о переговорах с США по поводу подписания соглашения в сфере безопасности сроком на 10 лет, которое предусматривает военную, финансовую и политическую помощь киевскому режиму. Американский предприниматель Илон Маск назвал эти планы безумием.
https://ukraina.ru/20240429/1054801826.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102096/41/1020964132_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_95f67dc52b8259f37d5617c38f25e5c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, слуцкий, владимир зеленский, илон маск, совет европы
Новости, Украина, США, Слуцкий, Владимир Зеленский, Илон Маск, Совет Европы

Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий

15:20 29.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Европы
Совет Европы - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Совету Европы предстоит пройти тестирование на соответствие демократическим ценностям после подачи Украиной заявки на приостановку ряда положений Европейской конвенции о правах и свободах человека (ЕКПЧ). Об этом заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий
Ранее в Совет Европы поступила заявка представительства Украины о о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции о правах и свободах человека в связи с военным положением.
Слуцкий отметил, что президент Украины отобрал у граждан страны выборы, а теперь лишает их базовых прав и свобод человека, в том числе права частной собственности, права на неприкосновенность жилища, права на свободу передвижения, права свободу мысли и слова.
"По сути, он предлагает Совету Европу одобрить собственную диктатуру, прикрываясь "военным положением", - сказал Слуцкий.
Ранее Зеленский заявил о переговорах с США по поводу подписания соглашения в сфере безопасности сроком на 10 лет, которое предусматривает военную, финансовую и политическую помощь киевскому режиму. Американский предприниматель Илон Маск назвал эти планы безумием.
Украина за неделю коллаж
07:29
Украина за неделю. Американцы спасаются за счет украинцев, которых Запад гонит на войнуНа прошлой неделе Украина отказалась обслуживать своих граждан за границей, Госдеп увидел вопиющие нарушения Киевом прав человека, Зеленский обязался воевать за страны НАТО, Лукашенко предложил "сыграть вничью", а омбудсмены Украины и России договорились о взаимном возврате детей.
 
НовостиУкраинаСШАСлуцкийВладимир ЗеленскийИлон МаскСовет Европы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41Наконец-то! Куда обязательно рванёт русский бронепоезд и на что сейчас нацелены ВСУ - Анпилогов
15:20Украина устроила Совету Европы проверку на двойные стандарты – Слуцкий
14:26Компромисс дешевле: в Британии назвали истинного виновника войны на Украине
14:02Москва не Токио, с ней надо по-хорошему: в Китае рассказали об ответном ударе России по США
13:19Самолёты из Казахстана, Дуров сдал назад, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 апреля
12:35"Это основной кратер фронта": эксперт о том, какой "крепкий пенек" надо выкорчевать на пути к Славянску
12:17Уход патриархов. Они не давали унизить Киев и Москву глупой враждой
12:05Это безумие: Маск прокомментировал планы Киева и Вашингтона заключить десятилетнее соглашение
11:16К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой
11:02Ракеты, которыми они хотят нас убивать. Что ВС России могут противопоставить ATACMS
10:54Еще на 10 лет. Зеленский заявил о подготовке "наиболее сильного" соглашения с США
10:22С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец
10:14Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию
09:50Выстрел себе в ногу или Дозапрещались. Главное на Украине на утро 29 апреля
09:44Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника
09:24Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты
08:02Павел Скоропадский: гетман из цирка
07:40Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"
07:29Украина за неделю. Американцы спасаются за счет украинцев, которых Запад гонит на войну
07:20"Киевляне, бегите из города". Украинские эксперты с тревогой о том, во что превратилась Украина
Лента новостейМолния