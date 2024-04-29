https://ukraina.ru/20240429/1054811121.html

Самолёты из Казахстана, Дуров сдал назад, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 апреля

Самолёты из Казахстана, Дуров сдал назад, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 апреля - 29.04.2024 Украина.ру

Самолёты из Казахстана, Дуров сдал назад, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 апреля

СМИ сообщили о покупке США у Казахстана советских военных самолётов для Украины. Украинским военным и спецслужбам снова подключили чат-боты в Telegram. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-29T13:19

2024-04-29T13:19

2024-04-29T13:19

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Украинской англоязычное издание Kyiv Post со ссылкой на украинские и российские СМИ сообщило о покупке США у Казахстана советских самолётов для Украины."В течение нескольких лет Казахстан постепенно заменял свой устаревший парк боевых самолетов советского производства современными версиями, такими как российский многоцелевой самолет Су-30СМ, и вел переговоры с западными производителями о поиске подходящих боевых платформ. В рамках этого процесса в октябре было объявлено, что правительство Казахстана выставляет на продажу на аукционе 117 истребителей и бомбардировщиков советской эпохи. Сюда входили перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 производства 1970-х и 1980-х годов. Заявленная стоимость продажи составила один миллиард тенге ($1,5 млн)", - писало издание.В предложении о продаже указывалось, что самолёты находились в непригодном для использования состоянии, их модернизация считалась экономически нецелесообразной, а их полезность как источника запасных частей была ограничена."Несмотря на это, на русско-англоязычном новостном сайте Reporter.RU и украинском Telegram-канале Insider UA сообщалось, что США недавно приобрели 81 самолет через офшорные структуры. Среди самолетов, переданных по схеме, были МиГ-27, МиГ-29 и Су-24. Причина покупки не была названа, но возникли предположения, что, поскольку все типы самолетов находятся на вооружении Украины, вполне вероятно, что в конечном итоге они будут переданы Киеву. Предполагается, что Вооружённые силы Украины разберут их на запчасти или даже используют устаревшие планеры в качестве ложных целей на аэродромах", - указывалось в публикации.Также в украинском издании указывалось, что "Казахстан расширяет свои связи с западными странами и пытается сократить исторические стратегические и военные связи с Москвой".В частности, упоминался недавний визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Казахстан.В России новости о вероятной поставке Украине бывших казахстанских самолётов восприняли негативно."Официальный Казахстан отрицает продажу самолётов США (а де-факто Украине), а киевское издание, которое нередко используется, как площадка для слива компромата, сообщает о том, что сделка состоялась. Хммм... Кому же стоит поверить? Верным союзникам по ОДКБ, которые - как некогда выяснили наши хакеры из группы "Берегини" и команда Рыбаря - продавали оружие киевским властям уже после начала СВО. Или поверить стоит киевской газете, которую радостно цитирует весь украинский военный ТГ? Даже и не угадаешь", - отметил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" указал, что СВО изменила Россию."Придёт время, когда каждый ответит за помощь украинским военным. Для кого-то ответ будет растянут по времени, до кого-то дотянуться будет сложно, но в конце-концов, так или иначе, Россия потребует, спросит, и накажет. А вот к кому-то ответ прилетит очень быстро, особенно к тем, кто болтая о дружбе-союзничестве-братской любви, решал свои вопросы и пытался заработать на крови русских солдат. Вообще СВО, она ведь не только про Донбасс, СВО, это потрясение фундаментальных основ современного прогнившего мира и Россия, как и много раз до этого, решилась бросить вызов мерзости, а если мы бросили вызов и наконец-то запрягли, то ехать будем быстро и нас не остановит никто", - отметил он.Военкор указал, что "история вообще одна из важнейших наук" и те, кто её не учит "либо придумывает что-то свое, в конце-концов оказывается очень жестоко наказан за незнание уроков".Дуров сдал назадПлатформа Telegram разблокировала официальные украинские чат-боты СБУ, ГУР и Минцифры, которые используются для борьбы с Россией."Официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу .Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "єВорог" ("Естьвраг" - Ред.)", - сообщил украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.В центре также призвали пользоваться инструментом для проверки чат-ботов."Боты Telegram кстати уже разблокировал. Вероятно Дуров так хочет продемонстрировать, что всем не угодишь и поэтому не выполнять хотелки разведок обеих сторон", - прокомментировал позицию создателя Telegram Павла Дурова популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".Ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону Дуров заявил, что среди причин, по которым компания Telegram перебазировалась в ОАЭ, ,были не только лёгкость ведения бизнеса в стране, оптимальное налогообложение и инфраструктура, но и нейтралитет."Это нейтральное место — маленькая страна, которая хочет дружить со всеми", — подчеркнул Дуров, назвав ОАЭ лучшим местом для компании.Он также рассказал о чрезмерном интересе к нему и его мессенджеру со стороны американского ФБР, а также о давлении американских корпораций по поводу запрета Telegram.Ранее, вечером 28 апреля, на Украине сообщили о том, что администрация Telegram заблокировала боты украинских спецслужб, что вызвало ярость в т.ч. и украинских военных, обвинивших спекулировавших на запрете Telegram политиков в нанесении ущерба армии и разведке.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 14 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 6 обстрелов, на горловском направлении — 6 обстрелов, на волновахском направлении — 2 обстрела, выпустив в общей сложности 43 единицы различных боеприпаса.Поступили сведения о гибели 1 гражданского лица, ранение получило 1 гражданское лицо. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 1 автомобиль скорой помощи и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 21 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Новая Каховка — 4; Днепряны — 4; Алёшки — 6; Каиры — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка, Днепряны.Днём 29 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе в селах Бочковка и Журавлевка противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом населённом пункте. Пострадавших и разрушений нет. МАПП "Нехотеевка" атакован пятью БпЛА. Обошлось без последствий. По селу Ясные Зори выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 4 артиллерийских снаряда. Также Красный Хутор подвергся атаке ВСУ с помощью шести дронов-камикадзе. Никто не пострадал, разрушений нет. Над селом Старая Нелидовка системой ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в поселке Разумное – повреждено одно частное жилое домовладение. Никто не пострадал", - отмечалось в сводке.В Валуйском городском округе по окраине села Старый Хутор выпущено 3 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Старый – зафиксировано 6 прилётов. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе село Вязовое подверглось атаке ВСУ с помощью двух БпЛА. Пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи. По окраине села Демидовка выпущено 5 миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. Под миномётный обстрел попала территория между поселком Прилесье и селом Репяховка – установлено 8 прилётов. Пострадавших нет. На площадке сельхозпредприятия посечено три корпуса, повреждена линия электропередачи. Работы по восстановлению электроснабжения запланированы на сегодня, исходя из оперативной обстановки. В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Муром выпущено по 5 миномётных снарядов, по хутору Панков – 4 миномётных снаряда, по хутору Мухин – 5 выстрелов из гранатомёта СПГ-9 "Копьё", по поселку Красное и МАПП "Шебекино" – два и один миномётный снаряд соответственно. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240429/1054806924.html

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хроники, эксклюзив, россия, казахстан, украина, вооруженные силы украины, миг-29, су-24, миг-31, одкб, павел дуров