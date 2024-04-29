К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой - 29.04.2024 Украина.ру
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К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой
К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой - 29.04.2024 Украина.ру
К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой
Части ВСУ, которые пытаются сдержать наступление российской армии на Авдеевском направлении, получили приказ прекратить строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на украинских военных
2024-04-29T11:16
2024-04-29T11:16
новости
авдеевка
россия
александр сырский
всу
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По словам бойцов ВСУ, армия России успешно продвигается вперед.Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал успехи российских войск и отступление украинских подразделений на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки.
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новости, авдеевка, россия, александр сырский, всу
Новости, Авдеевка, Россия, Александр Сырский, ВСУ

К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой

11:16 29.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Части ВСУ, которые пытаются сдержать наступление российской армии на Авдеевском направлении, получили приказ прекратить строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на украинских военных
По словам бойцов ВСУ, армия России успешно продвигается вперед.
"Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед", - рассказали украинские военные.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал успехи российских войск и отступление украинских подразделений на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Вчера, 18:00
Обстановка обострилась. Итоги 28 апреля на УкраинеГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обострении обстановки на фронте
 
НовостиАвдеевкаРоссияАлександр СырскийВСУ
 
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