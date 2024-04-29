https://ukraina.ru/20240429/1054808899.html

К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой

К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой - 29.04.2024 Украина.ру

К лопатам не прикасаться: ВСУ избавили от земляных работ под Авдеевкой

Части ВСУ, которые пытаются сдержать наступление российской армии на Авдеевском направлении, получили приказ прекратить строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на украинских военных

2024-04-29T11:16

2024-04-29T11:16

2024-04-29T11:16

новости

авдеевка

россия

александр сырский

всу

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По словам бойцов ВСУ, армия России успешно продвигается вперед.Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал успехи российских войск и отступление украинских подразделений на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки.

https://ukraina.ru/20240428/1054802913.html

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новости, авдеевка, россия, александр сырский, всу