С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец - 29.04.2024 Украина.ру
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С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец
С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец - 29.04.2024 Украина.ру
С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец специально для зрителей издания Украина.ру рассказал о сроках и о стратегии освобождения Часова Яра, о локальной активности ВС России, а также дал прогноз по развитию ситуации на фронте на ближайшие месяцы:
2024-04-29T10:22
2024-04-29T10:22
видео
россия
часов яр
виктор баранец
нато
украина.ру
f-16
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00:27 - Об общей обстановке на фронте; 01:25 - Сколько продлится локальная активность ВС России? 03:30 - Об объёмах работ на фронте в ближайший месяц; 04:56 - Как Россия будет брать Часов Яр; 06:48 - О работе авиации в Часовом Яре; 09:18 - О ПВО противника; 12:21 - О готовности российского ПВО к западным поставкам оружия; 17:31 - Передача истребителей F-16 как прямой военный конфликт с НАТО; 20:35 - Об общем прогнозе по ситуации на фронте на ближайшие месяцы.
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видео, россия, часов яр, виктор баранец, нато, украина.ру, f-16, видео
Видео, Россия, Часов Яр, Виктор Баранец, НАТО, Украина.ру, F-16

С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец

10:22 29.04.2024
 
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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец специально для зрителей издания Украина.ру рассказал о сроках и о стратегии освобождения Часова Яра, о локальной активности ВС России, а также дал прогноз по развитию ситуации на фронте на ближайшие месяцы:
00:27 - Об общей обстановке на фронте;
01:25 - Сколько продлится локальная активность ВС России?
03:30 - Об объёмах работ на фронте в ближайший месяц;
04:56 - Как Россия будет брать Часов Яр;
06:48 - О работе авиации в Часовом Яре;
09:18 - О ПВО противника;
12:21 - О готовности российского ПВО к западным поставкам оружия;
17:31 - Передача истребителей F-16 как прямой военный конфликт с НАТО;
20:35 - Об общем прогнозе по ситуации на фронте на ближайшие месяцы.
 
ВидеоРоссияЧасов ЯрВиктор БаранецНАТОУкраина.руF-16
 
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10:22С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец
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