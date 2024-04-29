https://ukraina.ru/20240429/1054807534.html

Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию

Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию - 29.04.2024 Украина.ру

Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию

Конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные рядом статей основного закона Украины, ограничены во время военного положения. Об этом говорится в ноте постоянного представительства Украины при Совете Европы

2024-04-29T10:14

2024-04-29T10:14

2024-04-29T10:14

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Речь в документе идет об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах.Ограничения касаются права на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных разговоров, право на образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу слова, свободу передвижения.Совет Европы уведомили, что теперь имущество украинцев может быть использовано для нужд государства, в стране может быть введен комендантский час, а митинги и переезд военнообязанных граждан под запретом.Верховная Рада 24 апреля проголосовала за новый законопроект, предполагающий увеличение численности пограничников на 15 тысяч человек.Общая численность Госпогранслужбы на время военного положения и год после ее завершения должна составить 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.

https://ukraina.ru/20240429/1054806924.html

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новости, украина, киев, совет европы, верховная рада, госпогранслужба