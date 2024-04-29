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Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию
Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию - 29.04.2024 Украина.ру
Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию
Конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные рядом статей основного закона Украины, ограничены во время военного положения. Об этом говорится в ноте постоянного представительства Украины при Совете Европы
2024-04-29T10:14
2024-04-29T10:14
2024-04-29T10:14
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украина
киев
совет европы
верховная рада
госпогранслужба
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Речь в документе идет об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах.Ограничения касаются права на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных разговоров, право на образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу слова, свободу передвижения.Совет Европы уведомили, что теперь имущество украинцев может быть использовано для нужд государства, в стране может быть введен комендантский час, а митинги и переезд военнообязанных граждан под запретом.Верховная Рада 24 апреля проголосовала за новый законопроект, предполагающий увеличение численности пограничников на 15 тысяч человек.Общая численность Госпогранслужбы на время военного положения и год после ее завершения должна составить 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.
https://ukraina.ru/20240429/1054806924.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, совет европы, верховная рада, госпогранслужба
Новости, Украина, Киев, Совет Европы, Верховная Рада, Госпогранслужба
Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию
Конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные рядом статей основного закона Украины, ограничены во время военного положения. Об этом говорится в ноте постоянного представительства Украины при Совете Европы
Речь в документе идет об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах.
Ограничения касаются права на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных разговоров, право на образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу слова, свободу передвижения.
Совет Европы уведомили, что теперь имущество украинцев может быть использовано для нужд государства, в стране может быть введен комендантский час, а митинги и переезд военнообязанных граждан под запретом.
Верховная Рада 24 апреля проголосовала за новый законопроект, предполагающий увеличение численности пограничников на 15 тысяч человек.
Общая численность Госпогранслужбы на время военного положения и год после ее завершения должна составить 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.