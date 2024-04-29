https://ukraina.ru/20240429/1054806924.html

Выстрел себе в ногу или Дозапрещались. Главное на Украине на утро 29 апреля

Выстрел себе в ногу или Дозапрещались. Главное на Украине на утро 29 апреля - 29.04.2024 Украина.ру

Выстрел себе в ногу или Дозапрещались. Главное на Украине на утро 29 апреля

После заявлений о необходимости запрета Telegram на Украине мессенджер заблокировал боты, которые использовали украинские спецслужбы и военные

2024-04-29T09:50

2024-04-29T09:50

2024-04-29T09:50

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Вечером 28 апреля стало известно о блокировке Telegram чат-ботов, которые использовали украинские спецслужбы и военные, в т.ч. и для сбора информации о ВС РФ."Хочу сказать большое "спасибо" тем додикам, которые кричали о подконтрольности Telegram ФСБ. Эта волна дерьма, помноженная на хайп и политику, дошла до основателя ТГ. И он заявил, что будет удалять боты для передачи координат и у нас, и у русских. Теперь официальный "Єворог" ("Естьвраг" - Ред.) бот — не работает. СБУшный "Стопрашенварбот" - не работает. Наш бот координат по югу Украины не работает. Наш бот ПВО для отслеживания "Шахедов" - не работает. Ещё куча других ботов для координации и взаимодействия с жителями ВОТ ("временно оккупированных территорий" - Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожский областей, на которые претендует Украина — Ред.) не работают. Полтора года выстраивания цифровой инфраструктуры на ВОТ тупо по п***е из-за любителей дерьмо из ведра в бочку перелить. Вот хочу спросить тех дегенератов, которые больше всех выпрыгивали из трусов для запрета ТГ, как теперь массово собирать информацию и взаимодействовать с ВОТ, как, через какие сети вербовать агентов в России, через "Вконтакте", бл***?!" - заявил украинский херсонский журналист Константин Рыженко на своей странице в соцсетях.Популярный украинский телеграм-канал "Батальон Монако" заявил о возмущении украинских военных."Нам пишут военные, которые получали важную информацию от жителей временно оккупированных территорий, просят передать привет идиотам, которые разводили флуд на теме "запрета ТГ" ради хайпа. Из-за них уже сегодня оборвалась связь с информаторами. А знаете, как это работает? В большинстве случаев идиоты поднимают тему запрета Telegram для того, чтобы их постоянно цитировали СМИ. Доцитировались, бл**ь", - указывалось в публикации канала.Связанный с Офисом президента Украины телеграм-канал "Джокер" обвинил в произошедшем главу парламентского комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина и шеф-редактора издания "Детектор медиа", эксперта по СМИ Наталью Лигачёву."Твари которые ходили и своим грязным чёрным ртом ловили хайп на запрете Telegram. На запрете Telegram, который невозможно было запретить даже в теории. Молодцы, военным помогли. Тупые твари. Мрази", - писал этот телеграм-канал.Некоторые военные призвали к расправе над виновными в произошедшем."Козявкоед и куколд Юрчишин всегда войдёт в историю как сказочный долб**б, который уничтожил эффективный механизм мочилова россиян в промышленных масштабах. Это диверсию даже сравнить с чем-то тяжело. Это как если бы у нас сегодня забрали все "Хаймарсы". Юрчишин должен трагически погибнуть, будучи выброшенным из окна на припаркованные под парадным "Жигули" как Чечетов", - написал в своём телеграм-канале боец Сил специальных операций ВСУ Сергей Бондарь.Таким образом он признал, что замглавы фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Михаила Чечетова на самом деле в феврале 2015 года убили — официальная версия заключается в том, что Чечетов совершил самоубийство.Офицер бригады "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) Илья Самойленко, известный под позывным "Гэндальф" также раскритиковал тех, кто требовал запрета Telegram."Огромное "спасибо" всем долб****м, которые разгоняли тему с запретом Telegram-а и поддерживали инициативы некоторых долб****в-депутатов. В попытке превратить все соцсети в модерированный Facebook ** или стерильный Instagram** (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская — Ред.) поломали уникальный механизм. Доигрались. Анус себе удалите, кретины", - заявил он.Главное управление разведки Минобороны Украины уже признало блокировку собственного бота."Бот разведки" заблокирован в Telegram", - сообщило ГУР в своём телеграм-канале.Украинская военная разведка заверила пользователей, что их данные в безопасности и призвала не присылать данные в боты с похожими названиями."Мы уже восстанавливаем работу бота на других платформах", - указывалось в сообщении.Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что следующей жертвой украинских любителей запрещать может стать Starlink. Депутат раскритиковал "Детектор медиа" и всю подобную "тусовку"."Они же сейчас то же самое сделают и со "Старлинком". Будут бегать и кричать, что нужно заблокировать на оккупированных территориях, дальше Маск заблокирует его на линии фронта. И мы останемся без связи. Так и живём", - отметил Гончаренко.Прокомментировали случившееся и в России."Украинские спецслужбы колбасит не по детски, они вдруг осознали всю величину того, насколько они попали. Ситуация с блокировкой ботов набирает обороты. <...> Вся суть в том, что укрождуны и наводчики, для своей безопасности, стараются удалять украинские паблики, и просто заходят в сохраненные ссылки ботов, которые очень активно раскручивали медийно, именно чтоб охват был наибольшим... ну или по поиску, из памяти, чтоб не оставлять в телефоне никаких ссылок, для своей безопасности. И теперь они будут давать информацию напрямую нашему тащ майору. Оформляя при этом сразу на себя фактуру. Такой удар по украинской агентурной сети, будет уже невозможно будет компенсировать, ведь у них новых ждунов уже практически нет, и оповестить об этом всех старых, не получится. Какой-то процент конечно прочтёт, узнает, но очень многие попадут на карандаш, и это позволит дополнительно обезопасить наши регионы...Браво, браво, борцуны с телеграмом из Украины, своими требованиями цензуры вы сами обеспечили фееричные подрывы в Киеве, любо дорого посмотреть", - отметил бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Примечательно, что некоторые на Украине уверены, что произошедшее — следствие работы западных активистов."Вчера Telegram удалил боты украинских силовых ведомств, которые с 2022 года собирали инфу и координаты РФ техники и позиций от населения, и ФСБ не могло никак найти тех, кто "стучал". Теперь соросята помогли ФСБ зачистить противника своими же руками. Нет ничего лучше, чем идиоты в рядах противника. Соросята ведут войну с телегой по простой причине. Им необходимо вернуть контроль за социальными сетями и информацией, чтобы нагибать Банковую. Соросятам не особо важна война - им важен свой личный вес в игре и возможность получить контроль над политическими процессами в Украины", - написал 29 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Канал напомнил, что давно предупреждал о действиях западных активистов, однако власть была занята другим.

https://ukraina.ru/20240428/1054802913.html

https://ukraina.ru/20240428/1054798015.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, telegram, илон маск, украина, россия