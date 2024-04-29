Без шансов на "бавовну": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут бить "длинной кувалдой" ATACMS
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
У Украины уже нет возможности вести видовую разведку, потому что ВС РФ сбивают их дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у них нет. Никаких крупных "бавовн" киевский режим так и не добился. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
ВС РФ занимаются подготовкой логистики на случай возможного наступления. При этом к логистике "последнего километра", (последний отрезок в 10-15 км) которая все также осуществляется автомобильным транспортом, добавится железнодорожное сообщение, рассказал эксперт.
Враг надеется, что после получения ATACMS, он "длинной кувалдой будет бить по логистике русских", но у него ничего не получится. Еще со времен прибытия "Хаймарсов" она перестроена так, чтобы прицельное попадание по складу не лишало боеприпасов сразу несколько бригад. добавил он.
"У Украины уже нет возможности вести видовую разведку, потому что сбиваем их дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у них нет. Да, агентурная разведка у них есть. Зато у нас уже нет ситуаций, когда мы складировали боеприпасы прямо возле железнодорожных путей, мимо которых шли пассажирские поезда", - отметил Анпилогов.
Никаких крупных "бавовн" киевский режим за последнее время не добился. У них просто нет кадров взрывов, которые можно было выдать за поражение объектов ВС РФ в глубоком тылу, заключил собеседник издания.
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