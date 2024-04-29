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Без шансов на "бавовну": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут бить "длинной кувалдой" ATACMS

Без шансов на "бавовну": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут бить "длинной кувалдой" ATACMS - 29.04.2024 Украина.ру

Без шансов на "бавовну": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут бить "длинной кувалдой" ATACMS

У Украины уже нет возможности вести видовую разведку, потому что ВС РФ сбивают их дроны, а беспилотных систем вроде наших ZALA и Supercam у них нет. Никаких крупных "бавовн" киевский режим так и не добился. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-29T05:20

2024-04-29T05:20

2024-04-29T05:20

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ВС РФ занимаются подготовкой логистики на случай возможного наступления. При этом к логистике "последнего километра", (последний отрезок в 10-15 км) которая все также осуществляется автомобильным транспортом, добавится железнодорожное сообщение, рассказал эксперт.Враг надеется, что после получения ATACMS, он "длинной кувалдой будет бить по логистике русских", но у него ничего не получится. Еще со времен прибытия "Хаймарсов" она перестроена так, чтобы прицельное попадание по складу не лишало боеприпасов сразу несколько бригад. добавил он.Никаких крупных "бавовн" киевский режим за последнее время не добился. У них просто нет кадров взрывов, которые можно было выдать за поражение объектов ВС РФ в глубоком тылу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру

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