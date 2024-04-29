Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ
В стратегическом плане Россия реализует проект, чтобы протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Это нужно для снабжения войск на Херсонского фланге вдоль Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
ВС РФ занимаются подготовкой логистики на случай возможного наступления. При этом к логистике "последнего километра", (последний отрезок в 10-15 км) которая все также осуществляется автомобильным транспортом добавится железнодорожная, рассказал эксперт.
Во-первых, сейчас будет восстанавливаться традиционное ж/д сообщение на Ясиноватую. Раньше враг обстреливал эту важную узловую станцию из Авдеевки, а сейчас уже далеком тылу. Эта ветка идет из Ясиноватой через Авдеевку на Очеретино, добавил он.
"Во-вторых, в стратегическом плане сейчас реализуется проект по тому, чтобы протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Это нужно для снабжения нашего Херсонского фланга вдоль Днепра", - отметил Анпилогов.
В этом районе всегда была слабая сеть железных дорог. Там сейчас до сих пор все висит на ветке из Крыма. Поэтому противник пытается вывести в узком месте на Перекопе железнодорожные пути, заключил собеседник издания.
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