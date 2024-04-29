https://ukraina.ru/20240429/1054785714.html

Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ

Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ - 29.04.2024 Украина.ру

Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ

В стратегическом плане Россия реализует проект, чтобы протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Это нужно для снабжения войск на Херсонского фланге вдоль Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-29T04:20

2024-04-29T04:20

2024-04-29T04:20

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вс рф

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ВС РФ занимаются подготовкой логистики на случай возможного наступления. При этом к логистике "последнего километра", (последний отрезок в 10-15 км) которая все также осуществляется автомобильным транспортом добавится железнодорожная, рассказал эксперт.Во-первых, сейчас будет восстанавливаться традиционное ж/д сообщение на Ясиноватую. Раньше враг обстреливал эту важную узловую станцию из Авдеевки, а сейчас уже далеком тылу. Эта ветка идет из Ясиноватой через Авдеевку на Очеретино, добавил он.В этом районе всегда была слабая сеть железных дорог. Там сейчас до сих пор все висит на ветке из Крыма. Поэтому противник пытается вывести в узком месте на Перекопе железнодорожные пути, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html

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мариуполь

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новости, россия, крым, алексей анпилогов, всу, железная дорога, логистика, вс рф, транспорт, ростов-на-дону, мелитополь, мариуполь, бердянск, авдеевка, ясиноватая