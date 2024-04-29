Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ - 29.04.2024 Украина.ру
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Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ
Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ - 29.04.2024 Украина.ру
Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ
В стратегическом плане Россия реализует проект, чтобы протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Это нужно для снабжения войск на Херсонского фланге вдоль Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-29T04:20
2024-04-29T04:20
новости
россия
крым
алексей анпилогов
всу
железная дорога
логистика
вс рф
транспорт
ростов-на-дону
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ВС РФ занимаются подготовкой логистики на случай возможного наступления. При этом к логистике "последнего километра", (последний отрезок в 10-15 км) которая все также осуществляется автомобильным транспортом добавится железнодорожная, рассказал эксперт.Во-первых, сейчас будет восстанавливаться традиционное ж/д сообщение на Ясиноватую. Раньше враг обстреливал эту важную узловую станцию из Авдеевки, а сейчас уже далеком тылу. Эта ветка идет из Ясиноватой через Авдеевку на Очеретино, добавил он.В этом районе всегда была слабая сеть железных дорог. Там сейчас до сих пор все висит на ветке из Крыма. Поэтому противник пытается вывести в узком месте на Перекопе железнодорожные пути, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054729967.html
россия
крым
ростов-на-дону
мелитополь
мариуполь
бердянск
авдеевка
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новости, россия, крым, алексей анпилогов, всу, железная дорога, логистика, вс рф, транспорт, ростов-на-дону, мелитополь, мариуполь, бердянск, авдеевка, ясиноватая
Новости, Россия, Крым, Алексей Анпилогов, ВСУ, железная дорога, логистика, ВС РФ, транспорт, Ростов-на-Дону, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Авдеевка, Ясиноватая

Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ

04:20 29.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В стратегическом плане Россия реализует проект, чтобы протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Это нужно для снабжения войск на Херсонского фланге вдоль Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
ВС РФ занимаются подготовкой логистики на случай возможного наступления. При этом к логистике "последнего километра", (последний отрезок в 10-15 км) которая все также осуществляется автомобильным транспортом добавится железнодорожная, рассказал эксперт.
Во-первых, сейчас будет восстанавливаться традиционное ж/д сообщение на Ясиноватую. Раньше враг обстреливал эту важную узловую станцию из Авдеевки, а сейчас уже далеком тылу. Эта ветка идет из Ясиноватой через Авдеевку на Очеретино, добавил он.

"Во-вторых, в стратегическом плане сейчас реализуется проект по тому, чтобы протянуть железную дорогу из Ростова-на-Дону на Мариуполь, а оттуда – на Бердянск и Мелитополь. Это нужно для снабжения нашего Херсонского фланга вдоль Днепра", - отметил Анпилогов.

В этом районе всегда была слабая сеть железных дорог. Там сейчас до сих пор все висит на ветке из Крыма. Поэтому противник пытается вывести в узком месте на Перекопе железнодорожные пути, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
Алексей Кочетков интервью
26 апреля, 05:20
Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России Если наше военно-политическое руководство уверено, что Белоруссию надо использовать как плацдарм, то это делать надо. Если же этого не делать, Белоруссия должна оставаться нашим надежным тылом
 
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