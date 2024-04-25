https://ukraina.ru/20240425/1054721982.html

Донецкий фронт. ВСУ стоят на пороге полного разгрома на авдеевском и марьинском направлениях

Донецкий фронт. ВСУ стоят на пороге полного разгрома на авдеевском и марьинском направлениях - 25.04.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. ВСУ стоят на пороге полного разгрома на авдеевском и марьинском направлениях

За последние сутки российская армия добилась существенных успехов: освобождены Очеретино и Новобахмутовка, вот-вот падет кирпичный завод в Красногоровке, ставший сердцем украинской обороны в этом городе. Украинцам придется уйти из-под Донецка

2024-04-25T14:59

2024-04-25T14:59

2024-04-25T15:34

эксклюзив

сво

спецоперация

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053514457_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2ccb25806aae28aba14ad132cf08597.jpg

О ситуации на северо-западных участках Донецкого фронта рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин."Очеретино нами освобождено полностью, но рядом еще осталось несколько укрепов, которые наши зачищают, выбивая оттуда укропов. Новобахмутовку освободили самарцы-добровольцы из 15-й бригады "Черные гусары" (это те, которые подбили первый "Абрамс" под Авдеевкой) и добровольцы-армяне из батальона "Арбат". Именно их флаги были водружены над администрацией этого населенного пункта.Укропы отступили в Соловьево, но закрепиться там не смогли. Наши сразу ворвались следом за ними. Бои сейчас там идут на улицах Терешковой и 40-летия Победы. Так что сейчас Соловьево уже серая зона (когда текст готовился к выпуску, стало известно, что Соловьево полностью освобождено - прим.ред.)", - сообщил нам Матюшин.Бои продолжаются на северных окраинах Бердычей и Семеновки. По мнению Матюшина, после падения Очеретино, Новобахмутовки и Соловьево ВСУ должны отвести войска на Уманское и Новоселовку 1-ю, чтобы не попасть в окружение. Идет штурм Нетайлово и Уманского.Таким образом, линия боевого соприкосновения в скором времени может пройти по линии Новоалександровка – Новоселовка 1-я – Карловка – Георгиевка. В Георгиевке, бои из-за обилия украинских дронов-камикадзе идут в основном по ночам. Ночью погибнуть или быть раненным можно только из-за сброса мины с украинского тяжелого дрона "Баба-Яга", оснащенного тепловизором."Марьинское направление пора переименовывать в Кураховкое, потому что после падения Красногоровки мы пойдем именно на Курахово. В Красногоровке действует 5-я бригада им. Александра Захарченко. Ее бойцы смогли прорвать оборону укропов на Кирпичном заводе, который стал "фортецей" и сердцем обороны ВСУ. Если падет завод, то укропы в красногороской застройке продержатся недолго. Там мы их будем уничтожать с помощью артиллерии и ФАБов.На заводе мы взяли уже 9 зданий. На одном из них уже вывешен наш флаг", - сообщил Матюшин.Почему российская армия так быстро сейчас ломает оборону ВСУ на этом участке фронта? Что за этим стоит: слом воли к сопротивлению, снарядный голод, что? Матюшин считает, что этому есть несколько причин, в том числе и этих:"Первая, это слом воли. Вторая, грамотные действия российского командования, которое умело сочетает действия наших штурмовых подразделений с работой авиации. Обработали участок ФАБами, потом идем на штурм. Третье, у ВСУ нет свободных резервов. Мы давим на них в нескольких местах и на направление нашего главного удара они не могут перебросить дополнительные подразделения.Так было, когда мы штурмовали Очеретино. Одновременно мы начали и штурм Красногоровки, и поэтому ВСУ оттуда не смогли перебросить свои резервы – они были нужны в Красногоровке.А вот из-за того, что у нас меньше дронов-камикадзе, чем у укропов, которые могут использовать три дрона на одного нашего, наше продвижение, увы, затруднено".

https://ukraina.ru/20240423/1054651291.html

https://ukraina.ru/20240417/1054560833.html

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, авдеевка