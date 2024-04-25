Донецкий фронт. ВСУ стоят на пороге полного разгрома на авдеевском и марьинском направлениях
14:59 25.04.2024 (обновлено: 15:34 25.04.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
За последние сутки российская армия добилась существенных успехов: освобождены Очеретино и Новобахмутовка, вот-вот падет кирпичный завод в Красногоровке, ставший сердцем украинской обороны в этом городе. Украинцам придется уйти из-под Донецка
О ситуации на северо-западных участках Донецкого фронта рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
"Очеретино нами освобождено полностью, но рядом еще осталось несколько укрепов, которые наши зачищают, выбивая оттуда укропов. Новобахмутовку освободили самарцы-добровольцы из 15-й бригады "Черные гусары" (это те, которые подбили первый "Абрамс" под Авдеевкой) и добровольцы-армяне из батальона "Арбат". Именно их флаги были водружены над администрацией этого населенного пункта.
23 апреля, 05:10Полковник Пинчук о том, как падение Часов Яра замкнет группировку ВСУ, но Киев еще не исчерпал резервыОсвобождение Часов Яра - это предпосылка к долгожданному замыканию Донбасского котла, то есть к полному уничтожению донбасской группировки ВСУ. При этом общий мобилизационный ресурс Украины пока не исчерпан. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук
Укропы отступили в Соловьево, но закрепиться там не смогли. Наши сразу ворвались следом за ними. Бои сейчас там идут на улицах Терешковой и 40-летия Победы. Так что сейчас Соловьево уже серая зона (когда текст готовился к выпуску, стало известно, что Соловьево полностью освобождено - прим.ред.)", - сообщил нам Матюшин.
Бои продолжаются на северных окраинах Бердычей и Семеновки. По мнению Матюшина, после падения Очеретино, Новобахмутовки и Соловьево ВСУ должны отвести войска на Уманское и Новоселовку 1-ю, чтобы не попасть в окружение. Идет штурм Нетайлово и Уманского.
Таким образом, линия боевого соприкосновения в скором времени может пройти по линии Новоалександровка – Новоселовка 1-я – Карловка – Георгиевка. В Георгиевке, бои из-за обилия украинских дронов-камикадзе идут в основном по ночам. Ночью погибнуть или быть раненным можно только из-за сброса мины с украинского тяжелого дрона "Баба-Яга", оснащенного тепловизором.
"Марьинское направление пора переименовывать в Кураховкое, потому что после падения Красногоровки мы пойдем именно на Курахово. В Красногоровке действует 5-я бригада им. Александра Захарченко. Ее бойцы смогли прорвать оборону укропов на Кирпичном заводе, который стал "фортецей" и сердцем обороны ВСУ. Если падет завод, то укропы в красногороской застройке продержатся недолго. Там мы их будем уничтожать с помощью артиллерии и ФАБов.
На заводе мы взяли уже 9 зданий. На одном из них уже вывешен наш флаг", - сообщил Матюшин.
17 апреля, 14:14Битва за Часов Яр. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?Нынешняя война в Новороссии — это своего рода экспериментальный полигон и военная школа, где проверяются в бою новейшие тактические элементы, в том числе и те, которые касаются взятия населенных пунктов. Часов Яр сегодня стал таким полигоном
Почему российская армия так быстро сейчас ломает оборону ВСУ на этом участке фронта? Что за этим стоит: слом воли к сопротивлению, снарядный голод, что? Матюшин считает, что этому есть несколько причин, в том числе и этих:
"Первая, это слом воли. Вторая, грамотные действия российского командования, которое умело сочетает действия наших штурмовых подразделений с работой авиации. Обработали участок ФАБами, потом идем на штурм. Третье, у ВСУ нет свободных резервов. Мы давим на них в нескольких местах и на направление нашего главного удара они не могут перебросить дополнительные подразделения.
Так было, когда мы штурмовали Очеретино. Одновременно мы начали и штурм Красногоровки, и поэтому ВСУ оттуда не смогли перебросить свои резервы – они были нужны в Красногоровке.
А вот из-за того, что у нас меньше дронов-камикадзе, чем у укропов, которые могут использовать три дрона на одного нашего, наше продвижение, увы, затруднено".