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"И всё?": Ивлеева заплатит 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

"И всё?": Ивлеева заплатит 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ - 25.04.2024 Украина.ру

"И всё?": Ивлеева заплатит 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы назначил блогерше Анастасии Ивлеевой штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

2024-04-25T12:40

2024-04-25T12:40

2024-04-25T12:40

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"Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной по части 1 статьи 20.3.3 и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — огласила решение судья.Сама обвиняемая в суд не явилась, её интересы представлял адвокат. Он попросил суд прекратить производство по делу, так как факт размещения публикации в соцсети Instagram* установили 11 января 2024 года, спустя два года после публикации.Ивлеева разместила на своей страничке в соцсети пост о негативном отношении к проведению специальной военной операции, тем самым она дискредитовала ВС РФ."Выкиньте лучше ее из страны нафиг", "И всё? Других за такое сажают", "Один раз на СПА не сходит. Что им такие штрафы? Если они миллионами долларов завладели в России, а теперь поносят нас!", "А что для неё 50 000? У неё на заднице бриллиант за сколько был?" - прокомментировали пользователи Интернет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240229/1053630871.html

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