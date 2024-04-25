https://ukraina.ru/20240425/1054710447.html

"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS

"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS - 25.04.2024 Украина.ру

"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя американские поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что их "невозможно оправдать"

2024-04-25T07:50

2024-04-25T07:50

2024-04-25T07:50

новости

киев

вашингтон

россия

анатолий антонов

владимир зеленский

пентагон

ракеты

угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102778/00/1027780043_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_7fef37d58db17d6b35510507f09d9189.jpg

"Местные чиновники "задним числом" подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России", - сказал Антонов.Он также назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять ракеты ATACMS по территории России.При этом он указал, что российские военные "уже сбили несколько ракет ATACMS"."Так будет и дальше. Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию. Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится", - заверил российский дипломат.Накануне Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". Ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.

https://ukraina.ru/20240424/1054706925.html

киев

вашингтон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, вашингтон, россия, анатолий антонов, владимир зеленский, пентагон, ракеты, угроза