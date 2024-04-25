"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS - 25.04.2024 Украина.ру
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"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS
"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS - 25.04.2024 Украина.ру
"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя американские поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что их "невозможно оправдать"
2024-04-25T07:50
2024-04-25T07:50
новости
киев
вашингтон
россия
анатолий антонов
владимир зеленский
пентагон
ракеты
угроза
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"Местные чиновники "задним числом" подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России", - сказал Антонов.Он также назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять ракеты ATACMS по территории России.При этом он указал, что российские военные "уже сбили несколько ракет ATACMS"."Так будет и дальше. Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию. Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится", - заверил российский дипломат.Накануне Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". Ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
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новости, киев, вашингтон, россия, анатолий антонов, владимир зеленский, пентагон, ракеты, угроза
Новости, Киев, Вашингтон, Россия, Анатолий Антонов, Владимир Зеленский, Пентагон, ракеты, угроза

"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS

07:50 25.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя американские поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что их "невозможно оправдать"
"Местные чиновники "задним числом" подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России", - сказал Антонов.
Он также назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять ракеты ATACMS по территории России.

"Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим? Кстати, американские издания, настроенные далеко не в нашу пользу, признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам", - напомнил посол.

При этом он указал, что российские военные "уже сбили несколько ракет ATACMS".
"Так будет и дальше. Не смогут ни эти ракеты, ни другое оружие помочь победить Российскую Федерацию. Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится", - заверил российский дипломат.
Накануне Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". Ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине.
СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Вчера, 22:32
Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые использует армия Украины, не смогут переломить ситуацию в зоне спецоперации в пользу ВСУ. К тому же, российская система противовоздушной обороны уже имеет успешный опыт уничтожения такого оружия, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин
 
НовостиКиевВашингтонРоссияАнатолий АнтоновВладимир ЗеленскийПентагонракетыугроза
 
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