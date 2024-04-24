В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко - 24.04.2024 Украина.ру
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В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко
В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко - 24.04.2024 Украина.ру
В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания 24 апреля заявил, что не один президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине
2024-04-24T14:49
2024-04-24T14:49
новости
украина
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
всебелорусское народное собрание
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"Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит", - сказал Лукашенко.Он добавил, что на его глазах, от первого до последнего президента Украины там все делили и грабили.В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новой военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ukraina.ru/20240424/1054690088.html
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новости, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание
Новости, Украина, Белоруссия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Всебелорусское народное собрание

В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко

14:49 24.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания 24 апреля заявил, что не один президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине
"Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что на его глазах, от первого до последнего президента Украины там все делили и грабили.
В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новой военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
13:53
Доллары для Украины потратят в США, а Зеленскому просто сделали переливание крови - МИД КНДРСША одобрили новый пакет помощи Украине, который выгоден им, заявил замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чон Иль. Текст заявления для прессы приводит портал KCNA Watch
 
НовостиУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВсебелорусское народное собрание
 
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Заголовок открываемого материала
14:49В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко
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