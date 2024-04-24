https://ukraina.ru/20240424/1054692626.html

В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко

В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко - 24.04.2024 Украина.ру

В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания 24 апреля заявил, что не один президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине

2024-04-24T14:49

2024-04-24T14:49

2024-04-24T14:49

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украина

белоруссия

владимир зеленский

александр лукашенко

всебелорусское народное собрание

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"Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит", - сказал Лукашенко.Он добавил, что на его глазах, от первого до последнего президента Украины там все делили и грабили.В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новой военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ukraina.ru/20240424/1054690088.html

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новости, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание