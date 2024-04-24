https://ukraina.ru/20240424/1054692626.html
В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко
В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко - 24.04.2024 Украина.ру
В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания 24 апреля заявил, что не один президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине
2024-04-24T14:49
2024-04-24T14:49
2024-04-24T14:49
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украина
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
всебелорусское народное собрание
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"Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну. Примеров масса. От Гаити до Филиппин. И в Украине не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит", - сказал Лукашенко.Он добавил, что на его глазах, от первого до последнего президента Украины там все делили и грабили.В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новой военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ukraina.ru/20240424/1054690088.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание
Новости, Украина, Белоруссия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Всебелорусское народное собрание
В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания 24 апреля заявил, что не один президент Владимир Зеленский виноват в том, что происходит на Украине