Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ - 24.04.2024 Украина.ру
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Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ
Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ - 24.04.2024 Украина.ру
Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали митрополита Святогорской лавры и повезли его в Славянск. Об этом сообщил 24 апреля Союз православных журналистов (СПЖ)
2024-04-24T14:27
2024-04-24T14:27
новости
святогорская лавра
славянск
украина
упц
сбу
церковь
монастырь
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Сотрудники СБУ 24 апреля пришли с обысками в Святогорскую лавру. Источник СПЖ сообщил, что на данный момент монастырь заблокирован, в него также не впускают верующих.Источник отметил, что митрополита Арсения увезли в Славянск на допрос, оттуда он будет перенаправлен в Днепр (Днепропетровск) для вынесения судебного решения.Накануне, 23 апреля, полиция и СБУ разворачивали автобусы и машины с паломниками, которые ехали в Святогорскую лавру. Люди ехали на праздник Собора всех преподобных отцев, во Святых Горах на Донце просиявших.Телеграм-канал "Молодежный союз "Одигитрия"" сообщал, что "на подъездах к городу представители правоохранительных органов не давали разрешение на проезд".Свои действия правоохранители объясняли тем, "здесь война, завтра могут быть провокации и обстрелы". Однако официальное распоряжение о блокировании проезда они не предоставили.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти обвиняют УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.
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новости, святогорская лавра, славянск, украина, упц, сбу, церковь, монастырь
Новости, Святогорская лавра, Славянск, Украина, УПЦ, СБУ, Церковь, монастырь

Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ

14:27 24.04.2024
 
© commons.wikimedia.orgСеверский Донец, православная Свято-Успенская Святогорская лавра, cтатуя Артёма на меловой горе, Святогорск, Донецкая область
Северский Донец, православная Свято-Успенская Святогорская лавра, cтатуя Артёма на меловой горе, Святогорск, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© commons.wikimedia.org
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали митрополита Святогорской лавры и повезли его в Славянск. Об этом сообщил 24 апреля Союз православных журналистов (СПЖ)
Сотрудники СБУ 24 апреля пришли с обысками в Святогорскую лавру. Источник СПЖ сообщил, что на данный момент монастырь заблокирован, в него также не впускают верующих.
"Наместника обители, митрополита Святогорского Арсения задержали силовики и повезли в Славянск", - говорится в материале СПЖ.
Источник отметил, что митрополита Арсения увезли в Славянск на допрос, оттуда он будет перенаправлен в Днепр (Днепропетровск) для вынесения судебного решения.
Накануне, 23 апреля, полиция и СБУ разворачивали автобусы и машины с паломниками, которые ехали в Святогорскую лавру. Люди ехали на праздник Собора всех преподобных отцев, во Святых Горах на Донце просиявших.
Телеграм-канал "Молодежный союз "Одигитрия"" сообщал, что "на подъездах к городу представители правоохранительных органов не давали разрешение на проезд".
Свои действия правоохранители объясняли тем, "здесь война, завтра могут быть провокации и обстрелы". Однако официальное распоряжение о блокировании проезда они не предоставили.
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти обвиняют УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.
Киев храм церковь - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 17:08
"Ведётся религиозная война": депутат Рады оклеветала священника УПЦ и призвала к захвату храмаУкраинская депутат Ирина Никорак оклеветала православного священника и призвала захватить храм и передать его раскольникам из Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили 21 марта в Союзе православных журналистов (СПЖ)
 
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Заголовок открываемого материала
14:49В ситуации на Украине виноват не один Зеленский — Лукашенко
14:27Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ
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