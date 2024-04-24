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Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ
Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ - 24.04.2024 Украина.ру
Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали митрополита Святогорской лавры и повезли его в Славянск. Об этом сообщил 24 апреля Союз православных журналистов (СПЖ)
2024-04-24T14:27
2024-04-24T14:27
2024-04-24T14:27
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Сотрудники СБУ 24 апреля пришли с обысками в Святогорскую лавру. Источник СПЖ сообщил, что на данный момент монастырь заблокирован, в него также не впускают верующих.Источник отметил, что митрополита Арсения увезли в Славянск на допрос, оттуда он будет перенаправлен в Днепр (Днепропетровск) для вынесения судебного решения.Накануне, 23 апреля, полиция и СБУ разворачивали автобусы и машины с паломниками, которые ехали в Святогорскую лавру. Люди ехали на праздник Собора всех преподобных отцев, во Святых Горах на Донце просиявших.Телеграм-канал "Молодежный союз "Одигитрия"" сообщал, что "на подъездах к городу представители правоохранительных органов не давали разрешение на проезд".Свои действия правоохранители объясняли тем, "здесь война, завтра могут быть провокации и обстрелы". Однако официальное распоряжение о блокировании проезда они не предоставили.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти обвиняют УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.
https://ukraina.ru/20240321/1054023063.html
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новости, святогорская лавра, славянск, украина, упц, сбу, церковь, монастырь
Новости, Святогорская лавра, Славянск, Украина, УПЦ, СБУ, Церковь, монастырь
Митрополита Святогорской лавры задержали и увезли на допрос в СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали митрополита Святогорской лавры и повезли его в Славянск. Об этом сообщил 24 апреля Союз православных журналистов (СПЖ)
Сотрудники СБУ 24 апреля пришли с обысками в Святогорскую лавру. Источник СПЖ сообщил, что на данный момент монастырь заблокирован, в него также не впускают верующих.
"Наместника обители, митрополита Святогорского Арсения задержали силовики и повезли в Славянск", - говорится в материале
СПЖ.
Источник отметил, что митрополита Арсения увезли в Славянск на допрос, оттуда он будет перенаправлен в Днепр (Днепропетровск) для вынесения судебного решения.
Накануне, 23 апреля, полиция и СБУ разворачивали автобусы и машины с паломниками, которые ехали в Святогорскую лавру. Люди ехали на праздник Собора всех преподобных отцев, во Святых Горах на Донце просиявших.
Телеграм-канал "Молодежный союз "Одигитрия"" сообщал
, что "на подъездах к городу представители правоохранительных органов не давали разрешение на проезд".
Свои действия правоохранители объясняли тем, "здесь война, завтра могут быть провокации и обстрелы". Однако официальное распоряжение о блокировании проезда они не предоставили.
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти обвиняют УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.