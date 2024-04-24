Русский конкистадор казак Мотора. Как запорожец стал первым «начальником Чукотки»

На Колыме Мотора пробыл до 1649 г. За это время местные племена были приведены к покорности русским властям, налажен сбор ясака. В то же время в столице воеводства — Якутске появились слухи о местном Эльдорадо — «собольной» реке Погыче (которую впоследствии ассоциировали с Анадырем).

Распространению слухов не препятствовало то обстоятельство, что по мере движения от Колымы на восток редкостойная лиственничная тайга превращалась в тундру, а пушного зверя становилось всё меньше. Предпринимались неоднократные попытки найти путь на Погычу, но они были неудачными. Была молва и о том, что к востоку от Колымы есть река «Нелога» или «Нерога», где есть серебро.

В 1647 — 1648 годах Мотора был свидетелем того, как из Нижнеколымска на восток по морю отправилась легендарная экспедиция Семёна Дежнёва и Федота Попова. Её основной целью был поиск моржовой и рыбной «кости». Мало кто ожидал, что пройдя через будущий Берингов пролив, она сможет достигнуть Анадыря.

Тем временем, в 1647 г. якутский воевода Василий Пушкин принял решение направить на исследование Погычи официальную экспедицию во главе со Стадухиным.

Вполне возможно, что этот известный первопроходец также имел отношение к Украине. Согласно одной из версий его отцом являлся казак Василий Стодух, бывший есаулом одной из запорожских сотен в польском войске. Во время Смутного времени он попал в плен и был сослан на вечное поселение на Русский Север.

В 1748 г. Стадухин достиг Нижнеколымска откуда летом следующего года также устремился на восток на двух больших кочах. Этот рейд оказался неудачным. Пройдя под парусами по морю семь суток отряд Стадухина пережил кораблекрушение одного судна, стал испытывать недостаток провизии и вернулся на Колыму.