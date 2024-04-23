https://ukraina.ru/20240423/1054672527.html

Американский слон и "азовская"* моська. Что стоит за нападками "Редиса" Прокопенко на США

Американский слон и "азовская"* моська. Что стоит за нападками "Редиса" Прокопенко на США - 23.04.2024 Украина.ру

Американский слон и "азовская"* моська. Что стоит за нападками "Редиса" Прокопенко на США

Один из командиров "Азова"* Денис Прокопенко, известный также как Редис, опубликовал у себя в соцсетях большой пост с критикой в адрес Соединенных Штатов. Националист сетует, что американцы по-прежнему не поставляют военную помощь его подразделению

2024-04-23T15:39

2024-04-23T15:39

2024-04-23T15:39

эксклюзив

украина

всу

"азов"

сша

валерий залужный

владимир зеленский

нацгвардия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/17/1054672251_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_a5231236a5f0bf361cbaa683ae80d3ce.jpg

Украинско-карельский националистПрокопенко – потомственный русофоб. В сети пишут, что его дед был этническим карелом и поклонником финского маршала Маннергейма, в советско-финляндскую войну 1939-1940 гг. он воевал против Красной армии.Будущий командир "Азова" родился в 1991 году, окончил Киевский национальный лингвистический университет. В правый спектр украинской политики попал через банды футбольных фанатов.Участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Широко известен стал в 2022 году, когда в компании таких же "сидельцев" в катакомбах завода "Азовсталь" в Мариуполе он записывал видеоролики и призывал деблокировать город.Просьбы Прокопенко так и не были услышаны, оборона "Азовстали" бесславно завершилась массовой сдачей в плен неонацистов и укрывавшихся там же подразделений ВСУ. Имеет звание Герой Украины, подполковник Нацгвардии.После сдачи в плен вместе с другими главарями "Азова" он был вывезен в Турцию, где под гарантии сторон должен был сидеть до конца конфликта. В сентябре того же года он вернулся на Украину в нарушение договоренностей.Спустя месяц Прокопенко получил высокую должность в так называемой Гвардии наступления – формирования в составе ВСУ, укомплектованного из сотрудников МВД. Там он снова возглавил "Азов", который теперь числится как одно из подразделений 12-й бригады Национальной гвардии.Никакого оружия нацистамНа днях в США после нескольких месяцев дискуссий был принят очередной пакет военной помощи Украине. Прокопенко-Редису пришлось не по нраву, что американцы снова "прокатили" с поддержкой его "Азов".Парадокс в том, что несмотря на тесные связи Вашингтона и Киева, шефство ЦРУ над украинскими спецслужбами, прямое участие США в подготовке украинских террористических вылозок, группировка "Азов" за океаном остается в двусмысленном положении.В 2015 году американские конгрессмены, члены Палаты представителей Джон Коньерс и Тед Йохо внесли поправку, по которой запрещалось использование средств департамента обороны на военную поддержку и обучение "Азова". Поправка была принята и с тех пор "Азов" у Соединенных Штатов сидит на голодном пайке, по крайней мере официально.Судя по жалобному тону сообщения Прокопенко, США действительно обходят своим вниманием его подразделение.Все дело в том, что неонацизм "азовцев" настолько вызывающе не прикрыт, что не замечать эти факты стало невозможным даже на Западе, где обычно готовы закрывать глаза на подобные ультраправые "шалости".Конгрессмены Коньерс и Йохо заклеймили "Азов" нацистами, фашистами, антисемитами, расистами и были абсолютно правы. Весь "Азов" пронизан идеями расового превосходства с головы до ног, начиная с эмблемы и заканчивая языческими камланиями вокруг деревянных истуканов. Идеологическое наполнение этой организации и вовсе представляет собой винегрет из различных наци-концепций с отсылками к "белой расе" и прочим установкам праворадикалов с примесью кондового украинского национализма.Во всем виноваты американцыВ своей апологии "Азова" Прокопенко пытается сыграть на бюрократической казуистике, утверждая, что в американской поправке эта организация числится как батальон, хотя сейчас она имеет статус обычного отряда Нацгвардии.Националист дежурно обвинил в произошедшем… РФ и ее СМИ. По его мнению, конгрессмены начитались материалов, которые повторяли "пророссийскую пропаганду". Редис также неуклюже попытался отбиться от обвинений в нацизме, опять назвав эти утверждения "московской пропагандой" и перенаправив желающих на сайт, опровергающий "фейки" об "азовцах".Особую обиду националиста вызывает тот факт, что "Азов", как он утверждает, одним из первых на Украине начал переходить на стандарты НАТО.Прокопенко справедливо ставит на вид американцам то, что члены этой группировки регулярно наносят визиты в США и другие страны.Кульминация риторики Прокопенко – обвинение в адрес американцев в том, что если бы они предоставили им помощь, то никакой сдачи на "Азовстали" не было бы.Утверждение, рассчитанное на совсем уж наивного адепта этого движения. ВСУ и "Азов" в Мариуполе были обречены. Российская армия уверенно наступала и по всем показателям превосходила группировку украинских ВС.По большому счету, перед неонацистами был лишь один выбор – продолжать бесполезное сопротивление и навсегда остаться в подвалах завода или же сдаться. "Героическая" оборона "Азовстали" завершилась в итоге весьма прозаически, а сам Прокопенко отправился отдыхать в Турцию, чтобы по возвращении спускать пар в соцсетях.В ожидании ночи длинных ножей?Строго по тексту, весь крик бандеровской души Прокопенко является вариацией на известную басню Крылова "Слон и Моська", где изрядно подзабытый националист тявкает на Соединенные Штаты без всяких шансов быть услышанным.Тем более, что "азовцы" наверняка могли получать американские оружие через третьи руки, а в Вашингтоне намеренно не педалировать эту тему.В конце концов, хамский тон "азовца" лишь продолжение того стиля общения с союзниками, который в последнее время регулярно демонстрируют политики и дипломаты киевского режима.Появление этого текста, однако, отнюдь не случайно. Прокопенко умалчивает, но в комментариях его почитатели в выражениях не стесняются – в сложившейся ситуации с "игнором" США якобы виноваты украинские власти:"А что это за власть в Украине, которая не отстаивает своих военных? Тем более, бригаду уже доказавшую свою эффективность! Такое впечатление, что большинство депутатов в ВР сидят для галочки, а потом имеем такие кейсы"."А что наши провластные клерки не могут отстоять позицию эффективной бригады? Это какой-то сюр!""Данная ситуация наглядно показывает проблемы высшего руководства нашего государства"."В первую очередь не ВР, а правительство и Офис президента не думают и не хотят думать об "Азове" и пленных "Азова"."Это позор, прежде всего, для [президента] и Верховного Говнокомандующего (так в тексте – ред.) Украины [Владимира] Зеленского!!! Этот вопрос он мог бы решить через своего <…> завхоза [Андрея] Ермака".Такой накат на власть совпал по времени с перестановками в ВСУ – заменой главкома Валерия Залужного на генерала Александр Сырского. По распространенной версии, экс-командующий стал слишком популярен у армии и населения, что вызвало опасения у Зеленского и его ставленников. Произошло увольнение Залужного, которого отправили подальше послом в Британию.Известно, что бывший главком состоял в хороших отношениях с ультраправыми, которым позволялось вольготно воевать своими подразделениями в составе армии. Теперь, похоже, этой идиллии приходит конец.Издание Украина.ру ранее писало о скандалах и угрозе расформирования так называемого Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*, боевики которого отказываются подчиняться новому руководству ВСУ.Судя по всему, такая же судьба может ожидать и подразделение "Азова". В этом контексте письмо Прокопенко может служить "прогреву" аудитории и формированию заранее образа жертв.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html

https://ukraina.ru/20240418/1054589771.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, всу, "азов", сша, валерий залужный, владимир зеленский, нацгвардия