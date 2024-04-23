https://ukraina.ru/20240423/1054671681.html

На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове

На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове - 23.04.2024 Украина.ру

На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове

Ученики начальных классов киевских школ не понимают почти половину услышанного на уроках. Об этом сообщил основатель общественной организации, проводившей исследования, Андрей Ковалев, передает 23 апреля УНИАН

2024-04-23T15:03

2024-04-23T15:03

2024-04-23T15:03

новости

украина

россия

киев

язык

школа

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/83/1033098306_0:45:647:409_1920x0_80_0_0_193ae371d175ab560bf0b36dc8a0fd7c.png.webp

Организация разработала и начала внедрять в школах новую методику измерения активного словарного запаса учеников, а также понимания услышанного учащимися 1-2 классов.По его словам, в среднем дети в первых классах не понимают 40 процентов услышанного от модератора, 65 процентов всех детей не понимают больше 50 процентов услышанного, 29 процентов - не понимают больше 75 процентов услышанного.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ukraina.ru/20240105/1052560260.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, язык, школа, дети