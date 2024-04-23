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На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове
На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове - 23.04.2024 Украина.ру
На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове
Ученики начальных классов киевских школ не понимают почти половину услышанного на уроках. Об этом сообщил основатель общественной организации, проводившей исследования, Андрей Ковалев, передает 23 апреля УНИАН
2024-04-23T15:03
2024-04-23T15:03
2024-04-23T15:03
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Организация разработала и начала внедрять в школах новую методику измерения активного словарного запаса учеников, а также понимания услышанного учащимися 1-2 классов.По его словам, в среднем дети в первых классах не понимают 40 процентов услышанного от модератора, 65 процентов всех детей не понимают больше 50 процентов услышанного, 29 процентов - не понимают больше 75 процентов услышанного.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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новости, украина, россия, киев, язык, школа, дети
Новости, Украина, Россия, Киев, язык, Школа, дети
На Украине сделали открытие: школьники не понимают уроки на мове
Ученики начальных классов киевских школ не понимают почти половину услышанного на уроках. Об этом сообщил основатель общественной организации, проводившей исследования, Андрей Ковалев, передает 23 апреля УНИАН
Организация разработала и начала внедрять в школах новую методику измерения активного словарного запаса учеников, а также понимания услышанного учащимися 1-2 классов.
"Наши предварительные исследования в детсадах показали, что 85% 5-летних детей в Киеве владеют украинским на недостаточном уровне. Сейчас, после детального анализа аудио-файлов, есть первые результаты измерений в школах Киева", - отметил Ковалев.
По его словам, в среднем дети в первых классах не понимают 40 процентов услышанного от модератора, 65 процентов всех детей не понимают больше 50 процентов услышанного, 29 процентов - не понимают больше 75 процентов услышанного.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком.
В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.