https://ukraina.ru/20240423/1054656769.html

"У вас нет других нас": боец штурмовой роты Z рассказал, почему там нет "профессиональных преступников"

"У вас нет других нас": боец штурмовой роты Z рассказал, почему там нет "профессиональных преступников" - 23.04.2024 Украина.ру

"У вас нет других нас": боец штурмовой роты Z рассказал, почему там нет "профессиональных преступников"

Говорить о том, что в отряд "Шторм Z" вступают профессиональные представители преступного мира, можно только в редчайших случаях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков

2024-04-23T03:10

2024-04-23T03:10

2024-04-23T03:10

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Туленков оказался в зоне СВО после четырех месяцев в СИЗО и года в колонии общего режима. Пережитое стало материалом для книги "У вас нет других нас. Шторм Z на войне".Штурмовая рота Z приписана к регулярной части российской армии. И в зависимости от того, как эта регулярная часть снабжается, как ее командование относится к приданной им роте Z, от этого зависит и снабжение, рассказал боец.То есть у "Шторм Z" нет своего централизованного снабжения. Он полностью снабжается за счет регулярных частей, к которым приписан, уточнил публицист.Говорить о том, что в отряд "Шторм Z" вступают профессиональные представители преступного мира, можно только в редчайших случаях. Таких на фронте попадалось очень мало, потому что преступные "профессионалы" вполне комфортно чувствуют себя там, где они находятся, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободе читайте на сайте Украина.ру

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новости, вс рф, шторм, штурм, штурмовик, заключенные, преступления, отряды, историк, сво, армия