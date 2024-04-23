"У вас нет других нас": боец штурмовой роты Z рассказал, почему там нет "профессиональных преступников"
© РИА Новости . Денис Гуков / Перейти в фотобанкВ исправительной колонии общего режима прошла игра КВН
Говорить о том, что в отряд "Шторм Z" вступают профессиональные представители преступного мира, можно только в редчайших случаях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
Туленков оказался в зоне СВО после четырех месяцев в СИЗО и года в колонии общего режима. Пережитое стало материалом для книги "У вас нет других нас. Шторм Z на войне".
Штурмовая рота Z приписана к регулярной части российской армии. И в зависимости от того, как эта регулярная часть снабжается, как ее командование относится к приданной им роте Z, от этого зависит и снабжение, рассказал боец.
То есть у "Шторм Z" нет своего централизованного снабжения. Он полностью снабжается за счет регулярных частей, к которым приписан, уточнил публицист.
"Мы [бойцы штурмовой роты Z] имеем свои недостатки, у нас у всех сложный бэкграунд, но мы такие, какие мы есть. И обращение к читателю резюмировано вот этой фразой: у вас нет других нас, потому что других нас не существует. Это никак не надо коррелировать с "Никто, кроме нас" и тому подобным. Это нарративы абсолютно из разных галактик", - отметил Туленков.
Говорить о том, что в отряд "Шторм Z" вступают профессиональные представители преступного мира, можно только в редчайших случаях. Таких на фронте попадалось очень мало, потому что преступные "профессионалы" вполне комфортно чувствуют себя там, где они находятся, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободе читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 17:27Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина Совпадает ли миссия НАТО и ЕС в Молдавии с желаниями ее народа? Вряд ли молдаване желают быть коридором для усиления эскалации конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин