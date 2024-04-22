"Пугачева погрузилась в мир пошлости Галкина". Киселев о незамеченном юбилее примадонны - 22.04.2024 Украина.ру
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"Пугачева погрузилась в мир пошлости Галкина". Киселев о незамеченном юбилее примадонны
"Пугачева погрузилась в мир пошлости Галкина". Киселев о незамеченном юбилее примадонны - 22.04.2024 Украина.ру
"Пугачева погрузилась в мир пошлости Галкина". Киселев о незамеченном юбилее примадонны
Народной артистке СССР Алле Пугачевой на прошлой неделе, 15 апреля, исполнилось 75 лет. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил о ее творческом пути и объяснил, почему в России пропустили ее 75-летний юбилей
2024-04-22T17:01
2024-04-22T18:03
россия
киселев
алла пугачева
дождь
максим галкин
дмитрий киселев
иноагент
израиль
эксклюзив
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Народной артистке СССР, некогда примадонне нашей эстрады Алле Пугачевой, 15 апреля исполнилось 75 лет. Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в рубрике "Культурная страничка" воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" отметил, что о юбилее в России практически никто не вспомнил — ни власти, ни федеральные каналы о нем не говорили."Сама по себе цифра — стопроцентный юбилей, но в России его как-то не заметили, "проехали" почти молча", — говорит Киселев.День рождения некогда всенародно любимой певицы практически проигнорировали, по словам Киселева, "страна словно опустила глаза". Киселев подчеркнул, что следует отделять то, что Пугачева делала в СССР, от ее нынешней позиции."У Аллы было ярчайшее прошлое, а всенародная любовь и благодарность за этот чуть надтреснутый голос, за музыкальный полет и новые, ранее немыслимые, безоглядные слова о любви, преданности, расставаниях и самом теплом, женском осталась в людях старшего поколения до сих пор", — говорит Киселев.Однако теперь, по словам телеведущего, "в столь трудный для всех момент откуда-то из далекого далека Алла поливает нас как "рабов" и "холопов", да еще добавляет, что из уехавших "не собираются нормальные люди возвращаться".После начала СВО на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным* и детьми в Израиль и в России бывает только несколько раз в год. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, "были холопами, а стали рабами".Киселев сказал, что "любовь к Алле мы сохраняем в себе, как дорогое прошлое", но "сегодняшний, тот самый любимый в прошлом голос работает против артистического образа, который нам до сих пор дорог".Обычно юбилеи популярных артистов принято отмечать большими концертами. Киселев заметил, что "в данном случае такое как-то не напрашивалось, но и без музыки не обошлось". В интернете распространяли запись пятилетней давности, снятую командой телеканала "Дождь"** к прошлому юбилею Аллы Пугачевой. В ролике иностранные агенты и журналисты в рыжих кучерявых париках, напоминающих популярную прическу Аллы Борисовны, поют песню "Этот мир придуман не нами". Среди участников хора — бывший генеральный продюсер радиостанций "Максимум", "Наше радио" Михаил Козырев*, журналист-иноагент Анна Монгайт*, телеведущий Павел Лобков* и другие. "Нестройный хор иностранных агентов тоже про то, что "после ничего исправить нельзя", — характеризует исполнение и поздравление Киселев.Киселев объясняет перемены в отношении певицы влиянием ее мужа. "Алла Пугачева погрузилась в мир пошлости, что распространяет вокруг себя Максим Галкин*", — считает Киселев. Он напомнил эпизод, когда Галкин недавно спьяну, как говорит, пожелал в соцсетях удачи иранским ракетам, пущенным на Израиль. Потом он ролик удалил и заплетающимся языком стал извиняться."Короче, я предыдущее видео удалил. То ли я лишнего виски выпил, то ли что, но я перепутал. Я хотел сказать не "мазаль тов", а "беацлаха" нашим ПВО, удачи. В ожидании. Перепутал, представляете? "Мазаль тов". Я имел в виду "беацлаха", — начал оправдываться Максим Галкин*."Вся эта белиберда вызывает сочувствие и даже брезгливость. А натужная радость, которую Алла Борисовна пытается излучать, не убеждает. Смысла ведь во всем этом не просматривается, содержания [нет]", — резюмирует Киселев.О заграничной жизни иноагентов журналист ВГТРК Аркадий Мамонтов недавно снял документальное кино, которое так и называется — "Иноагенты". На взгляд Киселева, фильм — большая журналистская удача. "Столь глубоко мы в эту мерзость еще не заглядывали", — пояснил он.* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.** СМИ-иноагент.
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, киселев, алла пугачева, дождь, максим галкин, дмитрий киселев, иноагент, израиль, эксклюзив
Россия, Киселев, Алла Пугачева, Дождь, Максим Галкин, Дмитрий Киселев, иноагент, Израиль, Эксклюзив

"Пугачева погрузилась в мир пошлости Галкина". Киселев о незамеченном юбилее примадонны

17:01 22.04.2024 (обновлено: 18:03 22.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Народной артистке СССР Алле Пугачевой на прошлой неделе, 15 апреля, исполнилось 75 лет. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил о ее творческом пути и объяснил, почему в России пропустили ее 75-летний юбилей
Народной артистке СССР, некогда примадонне нашей эстрады Алле Пугачевой, 15 апреля исполнилось 75 лет. Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в рубрике "Культурная страничка" воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" отметил, что о юбилее в России практически никто не вспомнил — ни власти, ни федеральные каналы о нем не говорили.
"Сама по себе цифра — стопроцентный юбилей, но в России его как-то не заметили, "проехали" почти молча", — говорит Киселев.
День рождения некогда всенародно любимой певицы практически проигнорировали, по словам Киселева, "страна словно опустила глаза". Киселев подчеркнул, что следует отделять то, что Пугачева делала в СССР, от ее нынешней позиции.
"У Аллы было ярчайшее прошлое, а всенародная любовь и благодарность за этот чуть надтреснутый голос, за музыкальный полет и новые, ранее немыслимые, безоглядные слова о любви, преданности, расставаниях и самом теплом, женском осталась в людях старшего поколения до сих пор", — говорит Киселев.
Однако теперь, по словам телеведущего, "в столь трудный для всех момент откуда-то из далекого далека Алла поливает нас как "рабов" и "холопов", да еще добавляет, что из уехавших "не собираются нормальные люди возвращаться".
После начала СВО на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным* и детьми в Израиль и в России бывает только несколько раз в год. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, "были холопами, а стали рабами".
15 апреля, 10:55
Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентомИ снова прощальный концерт! Сколько раз Алла Пугачева завершала свою деятельность на эстраде? Минимум трижды.
Киселев сказал, что "любовь к Алле мы сохраняем в себе, как дорогое прошлое", но "сегодняшний, тот самый любимый в прошлом голос работает против артистического образа, который нам до сих пор дорог".
Обычно юбилеи популярных артистов принято отмечать большими концертами. Киселев заметил, что "в данном случае такое как-то не напрашивалось, но и без музыки не обошлось". В интернете распространяли запись пятилетней давности, снятую командой телеканала "Дождь"** к прошлому юбилею Аллы Пугачевой. В ролике иностранные агенты и журналисты в рыжих кучерявых париках, напоминающих популярную прическу Аллы Борисовны, поют песню "Этот мир придуман не нами". Среди участников хора — бывший генеральный продюсер радиостанций "Максимум", "Наше радио" Михаил Козырев*, журналист-иноагент Анна Монгайт*, телеведущий Павел Лобков* и другие.
"Нестройный хор иностранных агентов тоже про то, что "после ничего исправить нельзя", — характеризует исполнение и поздравление Киселев.
Киселев объясняет перемены в отношении певицы влиянием ее мужа.
"Алла Пугачева погрузилась в мир пошлости, что распространяет вокруг себя Максим Галкин*", — считает Киселев.
Он напомнил эпизод, когда Галкин недавно спьяну, как говорит, пожелал в соцсетях удачи иранским ракетам, пущенным на Израиль. Потом он ролик удалил и заплетающимся языком стал извиняться.
"Короче, я предыдущее видео удалил. То ли я лишнего виски выпил, то ли что, но я перепутал. Я хотел сказать не "мазаль тов", а "беацлаха" нашим ПВО, удачи. В ожидании. Перепутал, представляете? "Мазаль тов". Я имел в виду "беацлаха", — начал оправдываться Максим Галкин*.
"Вся эта белиберда вызывает сочувствие и даже брезгливость. А натужная радость, которую Алла Борисовна пытается излучать, не убеждает. Смысла ведь во всем этом не просматривается, содержания [нет]", — резюмирует Киселев.
О заграничной жизни иноагентов журналист ВГТРК Аркадий Мамонтов недавно снял документальное кино, которое так и называется — "Иноагенты". На взгляд Киселева, фильм — большая журналистская удача.
"Столь глубоко мы в эту мерзость еще не заглядывали", — пояснил он.
* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.
** СМИ-иноагент.
 
РоссияКиселевАлла ПугачеваДождьМаксим ГалкинДмитрий КиселевиноагентИзраильЭксклюзив
 
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