Следком займется мигрантами, переехавшими на тракторе Героя России

"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений

У каждого командира есть свой участок ответственности, район обороны, своя полоса наступления. Он должен учиться управлять ротой и самостоятельно принимать решения. Если вмешиваться в этот процесс, система управления начнёт рушиться. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру