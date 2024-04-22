https://ukraina.ru/20240422/1054647567.html
Следком займется мигрантами, переехавшими на тракторе Героя России
Следком займется мигрантами, переехавшими на тракторе Героя России - 22.04.2024 Украина.ру
Следком займется мигрантами, переехавшими на тракторе Героя России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в подмосковной деревне, где мигранты якобы переехали на тракторе Героя России Евгения Черняева. Об этом 22 апреля сообщили в телеграм-канале СК РФ
2024-04-22T13:21
2024-04-22T13:21
2024-04-22T13:21
герой россии
трактор
новости
россия
московская область
александр бастрыкин
ск рф
следственный комитет
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"В соцмедиа размещена информация о том, что в деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России. Отмечается, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены", - говорится в материале.Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК "провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах".Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Черняев — Герой РФ, командир подводного аппарата "Мир". В апреле прошлого года его переехал на тракторе, а затем жестоко избил 21-летний гастарбайтер — поводом послужило то, что мужчина решил сфотографировать тракториста, нарушающего правила дорожного движения и тишину в деревне. На полное восстановление у героя ушел месяц.Накануне телеграм-канал Readovka писал о ситуации в деревне, которую буквально заполонили сотни переселенцев из стран ближнего зарубежья."Жители Вырубово делятся, что до появления на их земле незваных гостей деревня процветала: поля были усеяны растениями, а тишину нарушало лишь пение птиц. Сейчас же в воздухе стоит навязчивый запах горелой резины, а вместо соловьиных трелей людям днями и ночами приходится слушать шум от строительной техники", - говорится в посте.Черняев рассказал, что с самого начала оказывал диаспоре активное сопротивление: фиксировал нарушения на камеру, жаловался в разные инстанции, но результата это не приносило.
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герой россии, трактор, новости, россия, московская область, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет
Герой России, трактор, Новости, Россия, Московская область, Александр Бастрыкин, СК РФ, Следственный комитет
Следком займется мигрантами, переехавшими на тракторе Героя России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в подмосковной деревне, где мигранты якобы переехали на тракторе Героя России Евгения Черняева. Об этом 22 апреля сообщили в телеграм-канале СК РФ
"В соцмедиа размещена информация о том, что в деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России. Отмечается, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены", - говорится в материале.
Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК "провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах".
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Черняев — Герой РФ, командир подводного аппарата "Мир". В апреле прошлого года его переехал на тракторе, а затем жестоко избил 21-летний гастарбайтер — поводом послужило то, что мужчина решил сфотографировать тракториста, нарушающего правила дорожного движения и тишину в деревне. На полное восстановление у героя ушел месяц.
Накануне телеграм-канал Readovka писал о ситуации в деревне, которую буквально заполонили сотни переселенцев из стран ближнего зарубежья.
"Жители Вырубово делятся, что до появления на их земле незваных гостей деревня процветала: поля были усеяны растениями, а тишину нарушало лишь пение птиц. Сейчас же в воздухе стоит навязчивый запах горелой резины, а вместо соловьиных трелей людям днями и ночами приходится слушать шум от строительной техники", - говорится в посте.
Черняев рассказал, что с самого начала оказывал диаспоре активное сопротивление: фиксировал нарушения на камеру, жаловался в разные инстанции, но результата это не приносило.