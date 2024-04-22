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Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии

Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии - 22.04.2024 Украина.ру

Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии

Правящая партия Молдавии PAS (партия "Действие и солидарность") пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, что может привести к конфликту. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул журналистам РИА Новости

2024-04-22T10:22

2024-04-22T10:22

2024-04-22T10:22

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Она привела в пример высказывание президента Молдавии Майи Санду о том, что гагаузы, якобы, не выплачивают налоги, ни одного лея в бюджет не вкладывают. Глава Гагаузии предостерегла, что люди, посмотрев интервью, поверят в это."Посмотрят и подумают: да, а гагаузы - иждивенцы. Они на нашей шее, а почему так? И начинается конфликт", - пояснила Гуцул.Помимо высказываний, некоторые представители правящей партии Молдавии выходили с лозунгами и плакатами "Гагаузы - сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия".Гагаузы, подчеркивает Гуцул, не сепаратисты, они выступают за дружбу с Россией. Это даст возможность им поставлять в Россию свои товары.Ранее Евгения Гуцул заявляла о притеснении жителей Гагаузской автономии со стороны центральных властей. По её словам, регион хочет поддерживать и развивать отношения с Москвой, а также пользоваться российской поддержкой.

https://ukraina.ru/20240321/1054018783.html

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