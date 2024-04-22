Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредставители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
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Правящая партия Молдавии PAS (партия "Действие и солидарность") пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, что может привести к конфликту. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул журналистам РИА Новости
"К сожалению, то, что сейчас происходит, что пытаются нас разделить и столкнуть два народа (гагаузов и молдаван. - Ред.) - мы живем в одной стране, мы братья, а нас пытаются столкнуть между собой. Разжигание идет межнациональной розни", - заявила Гуцул.
Она привела в пример высказывание президента Молдавии Майи Санду о том, что гагаузы, якобы, не выплачивают налоги, ни одного лея в бюджет не вкладывают. Глава Гагаузии предостерегла, что люди, посмотрев интервью, поверят в это.
"Посмотрят и подумают: да, а гагаузы - иждивенцы. Они на нашей шее, а почему так? И начинается конфликт", - пояснила Гуцул.
Помимо высказываний, некоторые представители правящей партии Молдавии выходили с лозунгами и плакатами "Гагаузы - сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия".
Гагаузы, подчеркивает Гуцул, не сепаратисты, они выступают за дружбу с Россией. Это даст возможность им поставлять в Россию свои товары.
Ранее Евгения Гуцул заявляла о притеснении жителей Гагаузской автономии со стороны центральных властей. По её словам, регион хочет поддерживать и развивать отношения с Москвой, а также пользоваться российской поддержкой.
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