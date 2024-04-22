Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии - 22.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240422/1054644855.html
Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии
Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии - 22.04.2024 Украина.ру
Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии
Правящая партия Молдавии PAS (партия "Действие и солидарность") пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, что может привести к конфликту. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул журналистам РИА Новости
2024-04-22T10:22
2024-04-22T10:22
новости
россия
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
зарубежье
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/01/1053651278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eb68bdf97158a38a5272a4491caf196.jpg
Она привела в пример высказывание президента Молдавии Майи Санду о том, что гагаузы, якобы, не выплачивают налоги, ни одного лея в бюджет не вкладывают. Глава Гагаузии предостерегла, что люди, посмотрев интервью, поверят в это."Посмотрят и подумают: да, а гагаузы - иждивенцы. Они на нашей шее, а почему так? И начинается конфликт", - пояснила Гуцул.Помимо высказываний, некоторые представители правящей партии Молдавии выходили с лозунгами и плакатами "Гагаузы - сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия".Гагаузы, подчеркивает Гуцул, не сепаратисты, они выступают за дружбу с Россией. Это даст возможность им поставлять в Россию свои товары.Ранее Евгения Гуцул заявляла о притеснении жителей Гагаузской автономии со стороны центральных властей. По её словам, регион хочет поддерживать и развивать отношения с Москвой, а также пользоваться российской поддержкой.
https://ukraina.ru/20240321/1054018783.html
россия
гагаузия
молдавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/01/1053651278_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_598a0c1c140672bd37c0361ec5af8876.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, зарубежье, конфликт
Новости, Россия, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Зарубежье, конфликт

Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии

10:22 22.04.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредставители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
Представители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Правящая партия Молдавии PAS (партия "Действие и солидарность") пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, что может привести к конфликту. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул журналистам РИА Новости

"К сожалению, то, что сейчас происходит, что пытаются нас разделить и столкнуть два народа (гагаузов и молдаван. - Ред.) - мы живем в одной стране, мы братья, а нас пытаются столкнуть между собой. Разжигание идет межнациональной розни", - заявила Гуцул.

Она привела в пример высказывание президента Молдавии Майи Санду о том, что гагаузы, якобы, не выплачивают налоги, ни одного лея в бюджет не вкладывают. Глава Гагаузии предостерегла, что люди, посмотрев интервью, поверят в это.
"Посмотрят и подумают: да, а гагаузы - иждивенцы. Они на нашей шее, а почему так? И начинается конфликт", - пояснила Гуцул.
Помимо высказываний, некоторые представители правящей партии Молдавии выходили с лозунгами и плакатами "Гагаузы - сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия".
Гагаузы, подчеркивает Гуцул, не сепаратисты, они выступают за дружбу с Россией. Это даст возможность им поставлять в Россию свои товары.
Ранее Евгения Гуцул заявляла о притеснении жителей Гагаузской автономии со стороны центральных властей. По её словам, регион хочет поддерживать и развивать отношения с Москвой, а также пользоваться российской поддержкой.
Представители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
21 марта, 14:03
Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению ГуцулПосле того как президент Молдавии Майя Санду 18 марта в ходе брифинга сообщила о том, что не намерена подписывать указ о назначении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул членом правительства, между центральными властями и руководством автономного образования произошел новый виток обострения
 
НовостиРоссияГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулЗарубежьеконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35Помощь Вашингтона может стать последней для Украины
10:52Захарова рассказала, как США отвлекали внимание от нового транша Киеву
10:22Правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь - глава Гагаузии
10:19Новый пакет антироссийских санкций может коснутся импорта СПГ
09:48История с убийцами, умер — предупреди. Главное на Украине на утро 22 апреля
09:41Миллиарды от США не помогут Киеву — Блумберг
08:59Российские штурмовики захватили позиции ВСУ у Волновахи — Минобороны
08:22Владимир Ленин и Украина. Вождь революции как главный украинский националист
08:06Главное за ночь 22 апреля
07:57Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника
07:34Украинские военкоматы рассылают повестки умершим
07:18США планируют отправлять Киеву наемников - Симоньян
06:40И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР
05:46Опасное президентство и преступные ухилянты. Украинские эксперты обнаружили, что власть неадекватна
05:30Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике
05:20"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты
05:13Украина за неделю. Байден наносит ответный удар
05:10"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины
05:00Сейчас мы штурмуем три города: эксперт рассказал о "широком" наступлении на Донецком направлении
04:50Очеретино мы тоже возьмем: Евсеев рассказал, какую стратегическую ошибку совершил Киев после Авдеевки
Лента новостейМолния