Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника - 22.04.2024 Украина.ру
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Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника
Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника - 22.04.2024 Украина.ру
Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника
В ночь на понедельник в Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-04-22T07:57
2024-04-22T07:57
взрыв
новости
одесская область
украина
вооруженные силы украины
повреждения
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СМИ информировали о взрывах в Одесской области.После этого оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), отвечающее за южное направление, отчиталось о повреждении складских помещений и сельхозтехники в регионе.Других подробностей не приводится.
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одесская область
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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взрыв, новости, одесская область, украина, вооруженные силы украины, повреждения
взрыв, Новости, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, повреждения

Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника

07:57 22.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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В ночь на понедельник в Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
СМИ информировали о взрывах в Одесской области.
После этого оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), отвечающее за южное направление, отчиталось о повреждении складских помещений и сельхозтехники в регионе.
Других подробностей не приводится.
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Вчера, 16:38
В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистикиВ шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
 
взрывНовостиОдесская областьУкраинаВооруженные силы Украиныповреждения
 
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Заголовок открываемого материала
07:57Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника
07:34Украинские военкоматы рассылают повестки умершим
07:18США планируют отправлять Киеву наемников - Симоньян
06:40И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР
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05:30Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или Прибалтике
05:20"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты
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05:10"Гробы поедут в обратную сторону": историк о том, когда Запад сделает первый шаг к расчленению Украины
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03:50Грозный "Царь-мангал": эксперт рассказал, как уникальный танк делает "проходы" и помогает штурмовикам
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03:20"Враг тоже не дремлет": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ штурмуют города и ищут противоядие от ATACMS
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