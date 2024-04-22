https://ukraina.ru/20240422/1054643504.html

Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника

Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника - 22.04.2024 Украина.ру

Взрывы в Одесской области, пострадали склады и сельхозтехника

В ночь на понедельник в Одесской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-04-22T07:57

2024-04-22T07:57

2024-04-22T07:57

взрыв

новости

одесская область

украина

вооруженные силы украины

повреждения

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СМИ информировали о взрывах в Одесской области.После этого оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), отвечающее за южное направление, отчиталось о повреждении складских помещений и сельхозтехники в регионе.Других подробностей не приводится.

https://ukraina.ru/20240421/1054639555.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, новости, одесская область, украина, вооруженные силы украины, повреждения