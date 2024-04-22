https://ukraina.ru/20240422/1054642342.html

И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР

И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР - 22.04.2024 Украина.ру

И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР

Военная обстановка на Донецком направлении постепенно возвращает столицу ДНР в то состояние, к которому горожане привыкли за годы странной войны: центр выдыхает, окраины обливаются кровью

2024-04-22T06:40

2024-04-22T06:40

2024-04-22T07:38

эксклюзив

донецк

донецкая народная республика

донбасс

дмитрий кива

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"Журналист, значит?" - улыбается таксист. Киваю. Чем-то таким неприятным разит в салоне. После двух-трех рабочих ночей отчаянно хочется урвать полчасика сна, но человеку охота поговорить.- Возил я журналистов в четырнадцатом-пятнадцатом. Иностранных, правда. Не наших.- И как?- Да отлично! Денег тогда нормально заработал.- Да?- Да-да! Сейчас уже не то. Ваш брат нищий как церковная мышь, а иностранцы платили замечательно. Плюс все удобства. Однажды они работать уехали на несколько дней, а мы с мужиками несколько дней на халяву жили в гостинице, бухали в ресторане, а потом еще и денег получили как за работу. Вот это я понимаю!- Круто.Мужчина с упоением рассказывает о том, как здорово было получать денежку, сидя в оплаченном гостиничном номере пока импортный представитель одной древней профессии взаимодействует с местной представительницей другой. К горлу подкатывает тошнота. Вчера на Петровке, откуда забрал меня сей удивительный гражданин, снова погибли гражданские. Они гибли, гибнут и будут гибнуть стараниями в том числе щедрых англоговорящих парней, кормивших его в ресторанах.Не сочтите за ханжество, ибо желание обеспечить семью, когда привычный мир несется по канализационной трубе, мне понятно и даже близко, но к 2024 году ведь можно было что-то понять. А то "барин" добрый: кормит, поит и хорошо платит. Не то что нищие российские журналисты, которые открыто говорят о здешних проблемах и периодически гибнут. Вот "барин" десять лет оправдывает военные преступления, совершенные против тебя же, но платит исправно.Перед глазами плывут лица. Десятки лиц знакомых парней и девчонок, которые отдали молодость, здоровье или жизнь за родной Донбасс, не задумываясь о выгоде. Вспоминаю их и молчу. Да и зачем сотрясать воздух, если человек дожил до седин, а понять не сумел? Шут с ним.Полдень. Центр города. У входа в одну из многочисленных кофеен собрались красиво одетые люди. Болтают, тянут что-то из картонных стаканов, покуривают электронки. Тишь да гладь. "А на Жилплощадке, которая в получасе отсюда, наш бусик осколками почесало", - задумчиво произносит коллега. "Да уж. Город контрастов", - отвечаю автоматически.С тех пор как неприятеля подвинули на Авдеевском направлении, Донецк постепенно возвращается в режим "до начала СВО". Это когда в центре без пяти минут жизнь, а окраины все в том же пекле. И плохо не то, что в центре спокойно, а то, что к страданиям прифронта отношение какое-то менее трепетное. Что там? Три женщины ранены? Ох и ох! Еще капучино?В остальном же Донбасс пребывает в состоянии весны. Там, куда артиллерия противника не дотягивается или дотягивается редко, цветет жизнь. Всюду что-то ремонтируется или открывается, по улицам гуляют нарядные люди, а порой на дорогах и пробки случаются. Ближе к фронту – иное. Дороги в ямах, горы мусора, жизнь в подвалах, охота на общественный транспорт, нескончаемый грохот и вода строго по графику.Но бои за Красногоровку продолжаются. Дальше – Курахово. А за ним относительная безопасность для всего Донецка. Ждем, надеемся, верим и помогаем чем можем.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20240422/1054618290.html

донецк

донецкая народная республика

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, донецкая народная республика, донбасс, дмитрий кива