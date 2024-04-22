И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР - 22.04.2024 Украина.ру
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И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР
И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР - 22.04.2024 Украина.ру
И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР
Военная обстановка на Донецком направлении постепенно возвращает столицу ДНР в то состояние, к которому горожане привыкли за годы странной войны: центр выдыхает, окраины обливаются кровью
2024-04-22T06:40
2024-04-22T07:38
эксклюзив
донецк
донецкая народная республика
донбасс
дмитрий кива
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"Журналист, значит?" - улыбается таксист. Киваю. Чем-то таким неприятным разит в салоне. После двух-трех рабочих ночей отчаянно хочется урвать полчасика сна, но человеку охота поговорить.- Возил я журналистов в четырнадцатом-пятнадцатом. Иностранных, правда. Не наших.- И как?- Да отлично! Денег тогда нормально заработал.- Да?- Да-да! Сейчас уже не то. Ваш брат нищий как церковная мышь, а иностранцы платили замечательно. Плюс все удобства. Однажды они работать уехали на несколько дней, а мы с мужиками несколько дней на халяву жили в гостинице, бухали в ресторане, а потом еще и денег получили как за работу. Вот это я понимаю!- Круто.Мужчина с упоением рассказывает о том, как здорово было получать денежку, сидя в оплаченном гостиничном номере пока импортный представитель одной древней профессии взаимодействует с местной представительницей другой. К горлу подкатывает тошнота. Вчера на Петровке, откуда забрал меня сей удивительный гражданин, снова погибли гражданские. Они гибли, гибнут и будут гибнуть стараниями в том числе щедрых англоговорящих парней, кормивших его в ресторанах.Не сочтите за ханжество, ибо желание обеспечить семью, когда привычный мир несется по канализационной трубе, мне понятно и даже близко, но к 2024 году ведь можно было что-то понять. А то "барин" добрый: кормит, поит и хорошо платит. Не то что нищие российские журналисты, которые открыто говорят о здешних проблемах и периодически гибнут. Вот "барин" десять лет оправдывает военные преступления, совершенные против тебя же, но платит исправно.Перед глазами плывут лица. Десятки лиц знакомых парней и девчонок, которые отдали молодость, здоровье или жизнь за родной Донбасс, не задумываясь о выгоде. Вспоминаю их и молчу. Да и зачем сотрясать воздух, если человек дожил до седин, а понять не сумел? Шут с ним.Полдень. Центр города. У входа в одну из многочисленных кофеен собрались красиво одетые люди. Болтают, тянут что-то из картонных стаканов, покуривают электронки. Тишь да гладь. "А на Жилплощадке, которая в получасе отсюда, наш бусик осколками почесало", - задумчиво произносит коллега. "Да уж. Город контрастов", - отвечаю автоматически.С тех пор как неприятеля подвинули на Авдеевском направлении, Донецк постепенно возвращается в режим "до начала СВО". Это когда в центре без пяти минут жизнь, а окраины все в том же пекле. И плохо не то, что в центре спокойно, а то, что к страданиям прифронта отношение какое-то менее трепетное. Что там? Три женщины ранены? Ох и ох! Еще капучино?В остальном же Донбасс пребывает в состоянии весны. Там, куда артиллерия противника не дотягивается или дотягивается редко, цветет жизнь. Всюду что-то ремонтируется или открывается, по улицам гуляют нарядные люди, а порой на дорогах и пробки случаются. Ближе к фронту – иное. Дороги в ямах, горы мусора, жизнь в подвалах, охота на общественный транспорт, нескончаемый грохот и вода строго по графику.Но бои за Красногоровку продолжаются. Дальше – Курахово. А за ним относительная безопасность для всего Донецка. Ждем, надеемся, верим и помогаем чем можем.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20240422/1054618290.html
донецк
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, донецкая народная республика, донбасс, дмитрий кива
Эксклюзив, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Дмитрий Кива

И снова город контрастов. Что происходит в столице ДНР

06:40 22.04.2024 (обновлено: 07:38 22.04.2024)
 
Донецк
Донецк
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Военная обстановка на Донецком направлении постепенно возвращает столицу ДНР в то состояние, к которому горожане привыкли за годы странной войны: центр выдыхает, окраины обливаются кровью
"Журналист, значит?" - улыбается таксист. Киваю. Чем-то таким неприятным разит в салоне. После двух-трех рабочих ночей отчаянно хочется урвать полчасика сна, но человеку охота поговорить.
- Возил я журналистов в четырнадцатом-пятнадцатом. Иностранных, правда. Не наших.
- И как?
- Да отлично! Денег тогда нормально заработал.
- Да?
- Да-да! Сейчас уже не то. Ваш брат нищий как церковная мышь, а иностранцы платили замечательно. Плюс все удобства. Однажды они работать уехали на несколько дней, а мы с мужиками несколько дней на халяву жили в гостинице, бухали в ресторане, а потом еще и денег получили как за работу. Вот это я понимаю!
- Круто.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Мужчина с упоением рассказывает о том, как здорово было получать денежку, сидя в оплаченном гостиничном номере пока импортный представитель одной древней профессии взаимодействует с местной представительницей другой. К горлу подкатывает тошнота. Вчера на Петровке, откуда забрал меня сей удивительный гражданин, снова погибли гражданские. Они гибли, гибнут и будут гибнуть стараниями в том числе щедрых англоговорящих парней, кормивших его в ресторанах.
Не сочтите за ханжество, ибо желание обеспечить семью, когда привычный мир несется по канализационной трубе, мне понятно и даже близко, но к 2024 году ведь можно было что-то понять. А то "барин" добрый: кормит, поит и хорошо платит. Не то что нищие российские журналисты, которые открыто говорят о здешних проблемах и периодически гибнут. Вот "барин" десять лет оправдывает военные преступления, совершенные против тебя же, но платит исправно.
Перед глазами плывут лица. Десятки лиц знакомых парней и девчонок, которые отдали молодость, здоровье или жизнь за родной Донбасс, не задумываясь о выгоде. Вспоминаю их и молчу. Да и зачем сотрясать воздух, если человек дожил до седин, а понять не сумел? Шут с ним.
Ростислав Ищенко интервью
05:30
Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ проскрипят еще до февраля, США найдут им замену в Молдавии или ПрибалтикеСейчас русофобская вакханалия в Прибалтике, это провокация, направленная против России для того, чтобы организовать против нее новый фронт. Именно для того чтобы показать России, здесь вы тоже будете воевать, можете даже не сомневаться
Полдень. Центр города. У входа в одну из многочисленных кофеен собрались красиво одетые люди. Болтают, тянут что-то из картонных стаканов, покуривают электронки. Тишь да гладь. "А на Жилплощадке, которая в получасе отсюда, наш бусик осколками почесало", - задумчиво произносит коллега. "Да уж. Город контрастов", - отвечаю автоматически.
Донецк, ремонтники
Донецк, ремонтники
Донецк, ремонтники
С тех пор как неприятеля подвинули на Авдеевском направлении, Донецк постепенно возвращается в режим "до начала СВО". Это когда в центре без пяти минут жизнь, а окраины все в том же пекле. И плохо не то, что в центре спокойно, а то, что к страданиям прифронта отношение какое-то менее трепетное. Что там? Три женщины ранены? Ох и ох! Еще капучино?
В остальном же Донбасс пребывает в состоянии весны. Там, куда артиллерия противника не дотягивается или дотягивается редко, цветет жизнь. Всюду что-то ремонтируется или открывается, по улицам гуляют нарядные люди, а порой на дорогах и пробки случаются. Ближе к фронту – иное. Дороги в ямах, горы мусора, жизнь в подвалах, охота на общественный транспорт, нескончаемый грохот и вода строго по графику.
Но бои за Красногоровку продолжаются. Дальше – Курахово. А за ним относительная безопасность для всего Донецка. Ждем, надеемся, верим и помогаем чем можем.
Донецк. Мы за мир
Донецк. Мы за мир
Донецк. Мы за мир
 
ЭксклюзивДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассДмитрий Кива
 
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