В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики - 21.04.2024 Украина.ру
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В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики
В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики - 21.04.2024 Украина.ру
В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-04-21T16:38
2024-04-21T16:38
порт
новости
одесса
одесская область
украина
взрыв
воздушная тревога
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Сигнал звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.Украинские СМИ писали о взрыве в Одессе.Позже глава областной военной администрации Олег Кипер пожаловался, что по объекту портовой логистики Одесской области был нанесен удар.Тип объекта и степень разрушений не уточняются.
https://ukraina.ru/20240415/1054509065.html
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порт, новости, одесса, одесская область, украина, взрыв, воздушная тревога
порт, Новости, Одесса, Одесская область, Украина, взрыв, воздушная тревога

В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики

16:38 21.04.2024
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Сигнал звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Украинские СМИ писали о взрыве в Одессе.
Позже глава областной военной администрации Олег Кипер пожаловался, что по объекту портовой логистики Одесской области был нанесен удар.
"После обеда (ВС РФ) ударили баллистикой по Одесской области. Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры", - указал он в телеграм-канале.
Тип объекта и степень разрушений не уточняются.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
15 апреля, 09:27
Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойноВ ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
 
портНовостиОдессаОдесская областьУкраинавзрыввоздушная тревога
 
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