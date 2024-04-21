https://ukraina.ru/20240421/1054639555.html

В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики

В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики - 21.04.2024 Украина.ру

В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2024-04-21T16:38

2024-04-21T16:38

2024-04-21T16:38

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Сигнал звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.Украинские СМИ писали о взрыве в Одессе.Позже глава областной военной администрации Олег Кипер пожаловался, что по объекту портовой логистики Одесской области был нанесен удар.Тип объекта и степень разрушений не уточняются.

https://ukraina.ru/20240415/1054509065.html

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порт, новости, одесса, одесская область, украина, взрыв, воздушная тревога