В Одессе прогремел взрыв, пострадал объект портовой логистики
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Сигнал звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Украинские СМИ писали о взрыве в Одессе.
Позже глава областной военной администрации Олег Кипер пожаловался, что по объекту портовой логистики Одесской области был нанесен удар.
"После обеда (ВС РФ) ударили баллистикой по Одесской области. Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры", - указал он в телеграм-канале.
Тип объекта и степень разрушений не уточняются.
15 апреля, 09:27Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойноВ ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации