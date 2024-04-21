https://ukraina.ru/20240421/1054639180.html

США вливают в Украину новые миллиарды. Эксперты России и Украины размышляют, что дальше?

США вливают в Украину новые миллиарды. Эксперты России и Украины размышляют, что дальше? - 21.04.2024 Украина.ру

США вливают в Украину новые миллиарды. Эксперты России и Украины размышляют, что дальше?

США проголосовали за выделение денег Киеву. Палата представителей на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. "За" проголосовали 311 конгрессменов, а 112 – "против".

2024-04-21T15:34

2024-04-21T15:34

2024-04-21T15:34

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сша

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ес

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Теперь документ направят для рассмотрения в сенат. По всем прогнозам он будет незамедлительно принят и подписал Байденом. Как отразится новое вливание "топлива войны" на развитии событий на Украине и не только (ведь также выделена помощь Израилю и Тайваню) – анализировали эксперты в своих соцсетях.Публицист Андрей МедведевАмериканские парламентарии передают большой привет российским аналитикам и экспертам, которые радостно и уверенно говорили, что: Запад устал от Украины, США не дадут денег, у Украины нет ресурсов для войны и больше не будет, активных боевых действий ВСУ вести не смогут, Украина не получит от Запада новое вооружение, Запад не рискнет изъять российские активы. Однако же вот, все есть и всё будет. Дальнейший сценарий, вероятно, таков. ВСУ получают помощь. В том числе многочисленные дроны, от FPV до дронов дальнего радиуса действия. На фоне новой мобилизации, ВСУ формирует дополнительные бригады. Вероятнее всего, техники передададут не слишком много, потому формировать будут бригады лёгкой пехоты. И две-три бригады с тяжёлой бронетехникой. Ну и эскадрилья F16. ВСУ будут сочетать активную оборону, с ударами дронами. Белгородская и Курская область будут одним из основных направлений для активных наступательных действий, с участием террористов-тиктокеров из РДК*("Русский добровольческий корпус"* - запрещен в России). Большого результата они не дадут, но с точки зрения пиара, именно такие действия позволят Киеву отчитываться перед бенифициарами. Скорее всего ВСУ получат дальнобойные ракеты, и попытаются несколько раз снова атаковать Крымский мост. Снова потому что с точки зрения пиара это легче скормить населению Украины. Ну и безусловно, часть средств будет потрачена на подготовку терактов на территории нашей страны. При этом, США конечно осознают, что победить Украина не сможет никогда. Но такой цели и нет. Украина должна максимально долго воевать только, чтобы ослабить Россию.А когда Украина самоубьется в этой войне, её бросят. Но пока нет. Повторю, в конечном счёте, этот пакет помощи ничего не изменит. Хотя, скажем честно: будет трудно, и потери будут, и мрачные дни. Но знаете, что? Абрамсы горят. И Леопарды горят. И украинские граждане от мобилизации берут. Всё постепенно меняется. Не впадайте в уныние. Дали им 60 миллиардов? Ну, значит, будем сами больше помогать фронту, армии, укреплять тыл, промышленность. Всё сделаем, как надо. Всё равно победим. Без сомнений.Политик Олег ЦаревНа Украине эйфория. Наконец палата представителей одобрила пакет с — как принято говорить — 60 млрд помощи Киеву, после чего голосование в сенате и подпись Байдена являются формальностями. В реальности же в этом пакете может оказаться не одна ложка дёгтя. Начнем с того, что примерно половина упомянутой суммы вообще не дойдет до Киева, поскольку рассчитана на восполнение арсеналов США и другие чисто внутриамериканские расходы. Что касается бюджетной помощи, то она в среднемесячном исчислении равна 37% от денег, которые Украина получала на эти же цели от американцев в 2022-2023.Значит, надо искать, кто компенсирует Киеву эту разницу, которая составляет свыше $600 млн. в месяц. Наконец, эти средства даются теперь не как грант, а как кредит с унизительным условием не тратить его на выплату пенсий. Причем обычно вся западная помощь вливается в общий бюджетный котел, и невозможно определить, из каких источников идут расходы — из внешних или из внутренних. Но оговорка Конгресса показывает, что американцы при желании легко могут найти повод эту помощь заморозить, сославшись на ее нецелевое использование. Да, мы не знаем, будет ли сейчас у них такое желание, равно как и будет ли желание ставить жесткие кредитные условия. Но нельзя забывать, что с января в Белом Доме может быть новый президент, а значит и желания могут измениться. Что касается военной помощи, то как я уже писал, теоретически в мае-сентябре Украина может получать оружия по программе PDA почти на $2,0 млрд в месяц. Это немало. В среднем за два года СВО Украина получала от США вооружения на 1,2 млрд дол., по 2 млрд получала только в короткий период, когда готовилась к контрнаступлению.Но в практике выделения помощи по PDA было столько странностей, что будет смелым надеяться на поставки именно в таком объеме. Например, многострадальный бюджет США на этот год был принят четыре недели назад. И это сняло все препятствия для возобновления поставок Киеву оружия на неиспользованные по программе PDA $4,0 млрд. из прошлогоднего бюджета. Однако за это время США Киеву ничего так и не дали. То есть Конгресс дает Белому дому право выделить деньги и оружие, а сколько выделят и когда — это дело Госдепа. Причем практика показывает что Белый дом всегда выделял куда меньше денег и оружия, чем давал Конгресс. Что можно гарантировать, так это что ВПК США свои деньги получит. Впрочем, насколько я понимаю из-за этого все и затевалось. Главное — деньги для американских оружейных компаний. Украина, Тайвань и Израиль — лишь повод. До 1 октября Конгрессу надо принять новый бюджет, с новым потолком PDA, что в условиях финиша избирательной кампании будет совсем непросто. Значит, возможно повторение прошлогодней ситуации, когда вследствие неопределенности с бюджетом, военная помощь Киеву резко сократилась. Вопрос целесообразности этой помощи будет горячо дебатироваться при обсуждении бюджета. В прошедшем голосовании интересно и то, что свыше половины республиканцев голосовало против. При этом именно противники помощи Киеву являются наиболее твердыми трампистами, которые имеют все шансы усилить свое представительство в Конгрессе по итогам выборов в ноябре, а Палата представителей, напомню, переизбирается полностью. А настроения в этом лагере хорошо иллюстрируют заголовки главного рупора трампизма, сайта Breitbart: "Предательство завершено. Палата голосует за 61 млрд.для Украины", "Предательство Майка Джонсона ведет Америку курсом столкновения с ядерными державами" и тд. Причем лет 7 назад Breitbart с той же трампистской репутацией имел по Украине либеральную позицию: те же штампы о "российской агрессии" и т.п. В сухом остатке имеем формально открытое окно возможностей финансирования Украины. Теперь вопрос в том, как Белый дом этим окном воспользуется в реальности. Причем финансирования не больше, чем было раньше, и Россия с этим успешно справлялась. Под это финансирование Украина пообещала мобилизацию и наступление. Очевидно, что наступления не будет успешным. Но не позволит проиграть Киеву во время избирательной кампании Байдена и отстрочит разгром ВСУ на период после выборов в США.Украинский политический аналитик Михаил Чаплыга8 ярдов на 8 мес. = 1 ярд... Помощь ЕС = 1 ярд... Сумма 2... Нужно МИНИМУМ 3.5 Дефолт в сентябре... пока внутренний 20 ярдов... зелени... 3.5 это без учета мобилизации и новой дыры в 4 ярда... Помощь США не может быть использована на социал... Железом дают 10-15 ярдов... это НОЛЬ... Проблема 25 года НЕ решаема... как и проблема 20 мая... А жребий да... брошен. Переговоров не будет. Будет иначе... И да... я тоже выпал в осадок... Ибо все понимаю... 20 апреля... наступило.Политический эксперт Сергей МарченкоОчень долго, очень политизировано, безответственно и вредно не только для нас, но и для самих Соединенных Штатов, выполнялось обещание США помогать Украине столько, сколько потребуется. В сухом остатке – Закон прошел Конгресс и, безусловно, будет проголосован в Сенате в ближайшие несколько дней. Байден уже заявил, что подпишет его безотлагательно. Теперь для победы над Россией Украине не хватает всего-навсего людей, укреплений, инфраструктуры для F-16, дронов, РЭБ и другой мелочи. И если мы точно знаем, что американская помощь задержалась из-за Трампа и его диктатуры в Республиканской партии, то вопрос, почему в армии не хватает людей, укреплений, дронов, инфраструктуры для F-16, остается открытым. Потому что критиковать наших родных не ко времени. Должны быть едины, как Советский Союз вокруг Брежнева на Мавзолее.Военный блогер Юрий КасьяновКогда Уинстон Черчилль в 1940 году стал премьером Великобритании, он своей главной внешнеполитической задачей определил вовлечение Америки в войну. Черчилль помнил, как в Первую мировую только вмешательство США остановило немецкую агрессию. Так и сегодня – только активное участие Штатов может положить конец попыткам передела мира новой осью зла – Россия-Китай-Иран. Не случайно американская помощь выделяется Украине, Израилю и Тайваню, непосредственно противодействующим угрозе мирового порядка. Эта американская помощь еще не полноценный Ленд-Лиз: нам выделяют, по факту, 23 млрд долларов, тогда как российский военный бюджет в прошлом году был более 100 млрд долларов, из которых более половины было потрачено на войну против нашей страны. Нам нужно больше. Но это "больше" мы должны создать сами – своим трудом, своими мозгами, своими потом и кровью. Не мостовую перекладывать, не тырить деньги на сомнительные социальные и культурные проекты, а становиться такими же сильными, как Израиль и Тайвань. Разрабатывать новые технологии, новое оружие, собирать умников и умниц в конструкторские бюро, учить молодых инженеров, готовить ученых, строить заводы, наращивать выпуск вооружений. Кому-то может показаться, что теперь можно воровать как раньше, заниматься популизмом, как раньше, ничего не делать, как раньше. Что теперь нечего беспокоиться: Америка дала денег, и война скоро закончится. Не кончится. Война только начинается. Но сейчас мы точно победим.Журналист Валентин Богданов95 миллиардов долларов, за которые проголосовал конгресс США, в Вашингтоне воспринимают как взятку, с помощью которой им кажется возможным откупиться от Третьей мировой войны. Но война - это смерть. Смерть взяток не берет, с удовольствием забирая самих взяточников.

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