https://ukraina.ru/20240421/1054639001.html

Поразили цех дронов, уничтожили самолет и националистов: Минобороны об успехах ВС РФ

Поразили цех дронов, уничтожили самолет и националистов: Минобороны об успехах ВС РФ - 21.04.2024 Украина.ру

Поразили цех дронов, уничтожили самолет и националистов: Минобороны об успехах ВС РФ

Российские военные поразили украинский цех производства беспилотников. Об этом сообщило 21 апреля Министерство обороны РФ

2024-04-21T14:46

2024-04-21T14:46

2024-04-21T14:46

новости

украина

россия

вооруженные силы украины

минобороны

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"Поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой "Пеликан", а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, российские военные за сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр.Там же рассказали, что группировки войск "Запад" и "Центр" за сутки уничтожили около 400 военнослужащих Украины.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра."Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение живой силе и технике 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новокалиново Донецкой Народной Республики. За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 30-й,115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также склад топлива для военной техники", - сказали в министерстве.Российские военнослужащие группировки "Восток" также заняли более выгодные рубежи и нанесли украинским войскам поражение у двух населенных пунктов в ДНР, потери Киева составили до 100 солдат.Кроме того, Киев лишился двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-миллимеировой гаубицы Д-30 и двух станций радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ukraina.ru/20240417/1054556894.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вооруженные силы украины, минобороны, миг-29