https://ukraina.ru/20240421/1054638298.html

Попытки США спасти неонацистский режим Зеленского обречены на провал — МИД РФ

Попытки США спасти неонацистский режим Зеленского обречены на провал — МИД РФ - 21.04.2024 Украина.ру

Попытки США спасти неонацистский режим Зеленского обречены на провал — МИД РФ

США готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца. Об этом говорится в заявлении МИД России

2024-04-21T13:55

2024-04-21T13:55

2024-04-21T13:55

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"Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов. Для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают "зеленый свет" администрации Дж. Байдена", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.По данным министерства, действия США как фактической стороны конфликта получат "безусловный и решительный отпор".Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.

https://ukraina.ru/20240421/1054636961.html

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