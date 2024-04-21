Попытки США спасти неонацистский режим Зеленского обречены на провал — МИД РФ - 21.04.2024 Украина.ру
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Попытки США спасти неонацистский режим Зеленского обречены на провал — МИД РФ
Попытки США спасти неонацистский режим Зеленского обречены на провал — МИД РФ - 21.04.2024 Украина.ру
Попытки США спасти неонацистский режим Зеленского обречены на провал — МИД РФ
США готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца. Об этом говорится в заявлении МИД России
2024-04-21T13:55
2024-04-21T13:55
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"Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов. Для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают "зеленый свет" администрации Дж. Байдена", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.По данным министерства, действия США как фактической стороны конфликта получат "безусловный и решительный отпор".Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.
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новости, сша, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон, мид рф
Новости, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, ООН, МИД РФ

Попытки США спасти неонацистский режим Зеленского обречены на провал — МИД РФ

13:55 21.04.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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США готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца. Об этом говорится в заявлении МИД России
"Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов. Для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают "зеленый свет" администрации Дж. Байдена", - говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По данным министерства, действия США как фактической стороны конфликта получат "безусловный и решительный отпор".
"В любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацистского режима Зеленского, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", - заверили в МИД РФ.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.
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Заголовок открываемого материала
14:10Пораженцы в Верховной Раде Украины. Они приближают крах режима Зеленского
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