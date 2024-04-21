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Российские военные взяли под контроль село Богдановка в ДНР - Минобороны
Российские военные взяли под контроль село Богдановка в ДНР - Минобороны - 21.04.2024 Украина.ру
Российские военные взяли под контроль село Богдановка в ДНР - Минобороны
Подразделения "Южной" группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили 21 апреля в Минобороны РФ
2024-04-21T13:18
2024-04-21T13:18
2024-04-21T13:24
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"Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР", - перечислили в ведомстве.Кроме того, по данным министерства, было отражено две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР.
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Российские военные взяли под контроль село Богдановка в ДНР - Минобороны
13:18 21.04.2024 (обновлено: 13:24 21.04.2024)
Подразделения "Южной" группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили 21 апреля в Минобороны РФ