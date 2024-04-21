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Российские военные взяли под контроль село Богдановка в ДНР - Минобороны

Российские военные взяли под контроль село Богдановка в ДНР - Минобороны - 21.04.2024 Украина.ру

Российские военные взяли под контроль село Богдановка в ДНР - Минобороны

Подразделения "Южной" группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили 21 апреля в Минобороны РФ

2024-04-21T13:18

2024-04-21T13:18

2024-04-21T13:24

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"Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка ДНР", - перечислили в ведомстве.Кроме того, по данным министерства, было отражено две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное ДНР.

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вс рф, минобороны рф, новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, минобороны, россия