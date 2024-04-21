"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман
12:59 21.04.2024 (обновлено: 13:18 21.04.2024)
Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал о том, с чего начиналась Русская Весна
А также, как в Донбасс пришла война и какие масштабы теперь приобрёл Международный мультикультурный фестиваль "Звезды над Донбассом – 2024":
00:27 - О движении "Русская Весна".
03:05 - О появлении лидеров "Русской весны".
05:24 - Чем занималась донецкая элита во время переворота на Украине?
06:31 - Об историях с подкупом должностных лиц в ДНР.
07:37 - О том, как и когда началась война в Донбассе.
11:50 - О подготовке к референдуму в Донбассе в 2014 году.
14:14 - О масштабах фестиваля "Звёзды над Донбассом".
18:18 - О звёздных гостях фестиваля.
21:59 - О поведении тех, кто уехал из России.
25:33 - О жизни в Донецке.
* "Правый сектор" признан террористической организацией в России.
** Михаил Веллер, Людмила Улицкая, Дмитрий Быкова и Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также Дмитрий Ярош внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
00:27 - О движении "Русская Весна".
03:05 - О появлении лидеров "Русской весны".
05:24 - Чем занималась донецкая элита во время переворота на Украине?
06:31 - Об историях с подкупом должностных лиц в ДНР.
07:37 - О том, как и когда началась война в Донбассе.
11:50 - О подготовке к референдуму в Донбассе в 2014 году.
14:14 - О масштабах фестиваля "Звёзды над Донбассом".
18:18 - О звёздных гостях фестиваля.
21:59 - О поведении тех, кто уехал из России.
25:33 - О жизни в Донецке.
* "Правый сектор" признан террористической организацией в России.
** Михаил Веллер, Людмила Улицкая, Дмитрий Быкова и Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также Дмитрий Ярош внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.