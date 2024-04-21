https://ukraina.ru/20240421/1054637230.html

"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман

"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман - 21.04.2024 Украина.ру

"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман

Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал о том, с чего начиналась Русская Весна

2024-04-21T12:59

2024-04-21T12:59

2024-04-21T13:18

александр кофман

видео

донбасс

украина

донецкая народная республика

правый сектор

русская весна

днр

лнр

спецоперация

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А также, как в Донбасс пришла война и какие масштабы теперь приобрёл Международный мультикультурный фестиваль "Звезды над Донбассом – 2024": 00:27 - О движении "Русская Весна".03:05 - О появлении лидеров "Русской весны".05:24 - Чем занималась донецкая элита во время переворота на Украине? 06:31 - Об историях с подкупом должностных лиц в ДНР.07:37 - О том, как и когда началась война в Донбассе.11:50 - О подготовке к референдуму в Донбассе в 2014 году. 14:14 - О масштабах фестиваля "Звёзды над Донбассом".18:18 - О звёздных гостях фестиваля.21:59 - О поведении тех, кто уехал из России. 25:33 - О жизни в Донецке. * "Правый сектор" признан террористической организацией в России. ** Михаил Веллер, Людмила Улицкая, Дмитрий Быкова и Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также Дмитрий Ярош внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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