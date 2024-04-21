"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман - 21.04.2024 Украина.ру
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"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман
"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман - 21.04.2024 Украина.ру
"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман
Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал о том, с чего начиналась Русская Весна
2024-04-21T12:59
2024-04-21T13:18
александр кофман
видео
донбасс
украина
донецкая народная республика
правый сектор
русская весна
днр
лнр
спецоперация
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А также, как в Донбасс пришла война и какие масштабы теперь приобрёл Международный мультикультурный фестиваль "Звезды над Донбассом – 2024": 00:27 - О движении "Русская Весна".03:05 - О появлении лидеров "Русской весны".05:24 - Чем занималась донецкая элита во время переворота на Украине? 06:31 - Об историях с подкупом должностных лиц в ДНР.07:37 - О том, как и когда началась война в Донбассе.11:50 - О подготовке к референдуму в Донбассе в 2014 году. 14:14 - О масштабах фестиваля "Звёзды над Донбассом".18:18 - О звёздных гостях фестиваля.21:59 - О поведении тех, кто уехал из России. 25:33 - О жизни в Донецке. * "Правый сектор" признан террористической организацией в России. ** Михаил Веллер, Людмила Улицкая, Дмитрий Быкова и Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также Дмитрий Ярош внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
донбасс
украина
донецкая народная республика
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александр кофман, видео, донбасс, украина, донецкая народная республика, правый сектор, русская весна, днр, лнр, спецоперация, протесты, переворот, фестиваль, всу, видео
Александр Кофман, Видео, Донбасс, Украина, Донецкая Народная Республика, Правый сектор, Русская весна, ДНР, ЛНР, Спецоперация, протесты, переворот, Фестиваль, ВСУ

"Разорвут на части как гнилое одеяло": о судьбе Украины и переобувании Запада после СВО – Кофман

12:59 21.04.2024 (обновлено: 13:18 21.04.2024)
 
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Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал о том, с чего начиналась Русская Весна
А также, как в Донбасс пришла война и какие масштабы теперь приобрёл Международный мультикультурный фестиваль "Звезды над Донбассом – 2024":

00:27 - О движении "Русская Весна".
03:05 - О появлении лидеров "Русской весны".
05:24 - Чем занималась донецкая элита во время переворота на Украине?
06:31 - Об историях с подкупом должностных лиц в ДНР.
07:37 - О том, как и когда началась война в Донбассе.
11:50 - О подготовке к референдуму в Донбассе в 2014 году.
14:14 - О масштабах фестиваля "Звёзды над Донбассом".
18:18 - О звёздных гостях фестиваля.
21:59 - О поведении тех, кто уехал из России.
25:33 - О жизни в Донецке.

* "Правый сектор" признан террористической организацией в России.

** Михаил Веллер, Людмила Улицкая, Дмитрий Быкова и Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также Дмитрий Ярош внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
Александр КофманВидеоДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПравый секторРусская веснаДНРЛНРСпецоперацияпротестыпереворотФестивальВСУ
 
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