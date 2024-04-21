https://ukraina.ru/20240421/1054636961.html

США окончательно похоронят экономику Украины - Володин

США окончательно похоронят экономику Украины - Володин - 21.04.2024 Украина.ру

США окончательно похоронят экономику Украины - Володин

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 21 апреля в телеграм-канале прокомментировал решение США выделить дополнительную помощь Киеву

2024-04-21T12:06

2024-04-21T12:06

2024-04-21T12:28

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"Сам (президент США Джо) Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", - написал Володин.Он также заверил, что эта помощь обстановку "на поле боя не изменит", а киевский режим потерпит поражение.Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.

https://ukraina.ru/20240421/1054633646.html

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сша, новости, украина, киев, вячеслав володин, госдума