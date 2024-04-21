США окончательно похоронят экономику Украины - Володин
12:06 21.04.2024 (обновлено: 12:28 21.04.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 21 апреля в телеграм-канале прокомментировал решение США выделить дополнительную помощь Киеву
"Сам (президент США Джо) Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего", - написал Володин.
Он также заверил, что эта помощь обстановку "на поле боя не изменит", а киевский режим потерпит поражение.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.