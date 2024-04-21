Российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе - 21.04.2024 Украина.ру
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Российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе
Российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе - 21.04.2024 Украина.ру
Российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе
Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом сообщил 21 апреля губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
2024-04-21T11:30
2024-04-21T11:46
севастополь
новости
михаил развожаев
ракета
корабль
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"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", - написал Развожаев.Он призвал доверять только информации из официальных источников.
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севастополь, новости, михаил развожаев, ракета, корабль
Севастополь, Новости, Михаил Развожаев, Ракета, корабль

Российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе

11:30 21.04.2024 (обновлено: 11:46 21.04.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом сообщил 21 апреля губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", - написал Развожаев.
Он призвал доверять только информации из официальных источников.
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24 марта, 11:01
ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по СевастополюВооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю, передает 24 марта РИА Новости
 
СевастопольНовостиМихаил РазвожаевРакетакорабль
 
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