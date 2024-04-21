Российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе

ВС РФ поразили украинские Су-24, которые ночью били по Севастополю Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области и поразили там два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю, передает 24 марта РИА Новости