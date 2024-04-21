https://ukraina.ru/20240421/1054634076.html

"Убьет тысячи людей и затянет конфликт": Слуцкий о новом пакете помощи США Украине

"Убьет тысячи людей и затянет конфликт": Слуцкий о новом пакете помощи США Украине - 21.04.2024 Украина.ру

"Убьет тысячи людей и затянет конфликт": Слуцкий о новом пакете помощи США Украине

Выделение нового пакета помощи Украине не поможет ей стать ближе к победе, а наоборот убьет еще тысячи людей и затянет конфликт. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

2024-04-21T10:56

2024-04-21T10:56

2024-04-21T11:07

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"Коллективный Запад и Зеленский аплодируют решению Палаты представителей Конгресса США о выделении нового пакета помощи украинскому режиму в размере почти 61 миллиарда долларов США. Новый пакет помощи не спасет, а, наоборот, убьет еще тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесет еще больше горя и разрухи", - написал Слуцкий.По его словам, все средства, которые направят Киеву, а также которые пойдут в американский ВПК, "сгорят в топке геополитической схватки против России".Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.После этого документ направляется на рассмотрение сенату.Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о выделении денег союзникам, включая Украину, а также о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

https://ukraina.ru/20240421/1054633646.html

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новости, украина, сша, запад, слуцкий, владимир зеленский, госдума, впк