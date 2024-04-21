"Убьет тысячи людей и затянет конфликт": Слуцкий о новом пакете помощи США Украине - 21.04.2024 Украина.ру
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"Убьет тысячи людей и затянет конфликт": Слуцкий о новом пакете помощи США Украине
"Убьет тысячи людей и затянет конфликт": Слуцкий о новом пакете помощи США Украине - 21.04.2024 Украина.ру
"Убьет тысячи людей и затянет конфликт": Слуцкий о новом пакете помощи США Украине
Выделение нового пакета помощи Украине не поможет ей стать ближе к победе, а наоборот убьет еще тысячи людей и затянет конфликт. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
2024-04-21T10:56
2024-04-21T11:07
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"Коллективный Запад и Зеленский аплодируют решению Палаты представителей Конгресса США о выделении нового пакета помощи украинскому режиму в размере почти 61 миллиарда долларов США. Новый пакет помощи не спасет, а, наоборот, убьет еще тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесет еще больше горя и разрухи", - написал Слуцкий.По его словам, все средства, которые направят Киеву, а также которые пойдут в американский ВПК, "сгорят в топке геополитической схватки против России".Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.После этого документ направляется на рассмотрение сенату.Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о выделении денег союзникам, включая Украину, а также о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.
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новости, украина, сша, запад, слуцкий, владимир зеленский, госдума, впк
Новости, Украина, США, Запад, Слуцкий, Владимир Зеленский, Госдума, ВПК

"Убьет тысячи людей и затянет конфликт": Слуцкий о новом пакете помощи США Украине

10:56 21.04.2024 (обновлено: 11:07 21.04.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПресс-конференция французских парламентариев
Пресс-конференция французских парламентариев - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Выделение нового пакета помощи Украине не поможет ей стать ближе к победе, а наоборот убьет еще тысячи людей и затянет конфликт. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
"Коллективный Запад и Зеленский аплодируют решению Палаты представителей Конгресса США о выделении нового пакета помощи украинскому режиму в размере почти 61 миллиарда долларов США. Новый пакет помощи не спасет, а, наоборот, убьет еще тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесет еще больше горя и разрухи", - написал Слуцкий.
По его словам, все средства, которые направят Киеву, а также которые пойдут в американский ВПК, "сгорят в топке геополитической схватки против России".
"Вашингтон и Брюссель уже вкачали в неонацистскую Украину сотни миллиардов долларов. И что? Контрнаступ захлебнулся. Все очевиднее, что Зеленский со своей хунтой обречены на поражение - военное, политическое, да и историческое. Не помогут ни американские деньги, ни грабеж западниками российских активов. Наша победа неизбежна!" - заключил парламентарий.
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
После этого документ направляется на рассмотрение сенату.
Сенат США во вторник начнет голосование по законопроектам о выделении денег союзникам, включая Украину, а также о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.
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