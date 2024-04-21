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США могут отправить военных советников в посольство в Киеве - Пентагон
США могут отправить военных советников в посольство в Киеве - Пентагон - 21.04.2024 Украина.ру
США могут отправить военных советников в посольство в Киеве - Пентагон
США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Politico
2024-04-21T10:21
2024-04-21T10:21
2024-04-21T10:23
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"На протяжении всего конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве", - сказал Райдер.Представитель Пентагона отметил, что советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать и поддерживать правительство и Вооруженные силы Украины.Райдер не указал сколько советников планируется отправить в посольство, однако по информации источников издания, их число может составить до 60 человек.Издание со ссылкой на четырех американских чиновников и источник, знакомый с планами, пишет, что советники будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине. По данным некоторых собеседников издания, они также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия.Politico подчеркивает, что дополнительный американский персонал, хотя и не будет участвовать в боевых действиях, расширит американское присутствие в стране.
https://ukraina.ru/20240418/1054570199.html
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новости, сша, киев, украина, пентагон
США могут отправить военных советников в посольство в Киеве - Пентагон
10:21 21.04.2024 (обновлено: 10:23 21.04.2024)
США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Politico
"На протяжении всего конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве", - сказал Райдер.
Представитель Пентагона отметил, что советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать и поддерживать правительство и Вооруженные силы Украины.
Райдер не указал сколько советников планируется отправить в посольство, однако по информации источников издания, их число может составить до 60 человек.
Издание со ссылкой на четырех американских чиновников и источник, знакомый с планами, пишет, что советники будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине. По данным некоторых собеседников издания, они также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия.
Politico подчеркивает, что дополнительный американский персонал, хотя и не будет участвовать в боевых действиях, расширит американское присутствие в стране.