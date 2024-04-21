https://ukraina.ru/20240421/1054633646.html

"Украина в любом случае потерпит крах": миллиардер Сакс о помощи США Киеву

"Украина в любом случае потерпит крах": миллиардер Сакс о помощи США Киеву - 21.04.2024 Украина.ру

"Украина в любом случае потерпит крах": миллиардер Сакс о помощи США Киеву

Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X заявил, что Киев в любом случае потерпит крах, несмотря на помощь США

2024-04-21T09:53

2024-04-21T09:53

2024-04-21T09:57

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"Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, (но - ред.) оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО", - написал он.Сакс добавил, что Киеву потребуются "огромные ежегодные денежные вливания", чтобы предотвратить тотальное поражение, поэтому 61 миллиард долларов - это точка отсчета для ежегодного выделения средств "в новой вечной войне".Газета Wall Street Journal также отметила, что новый транш США на военную помощь Украине вряд ли сможет радикальным образом изменить положение Киева.Издание напомнило, что Украина испытывает острую нехватку живой силы, а также снарядов.Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высказал опасения, что стратегий выхода из украинского конфликта нет."Мое наибольшее беспокойство вызывает то, что стратегии выхода (из конфликта - ред.) нет, просто бесконечная война, на которой дети умирают в траншеях от артиллерии или заряженных пулеметов и снайперов на минных полях", - написал он в соцсети X.Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор вообще указал, что военный конфликт на Украине закончен и "нет смысла отправлять туда деньги".А член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала одобрение законопроекта о выделении денег Украине предательством интересов США со стороны спикера палаты Майка Джонсона."Майк Джонсон снова предал Америку. После того, как он ничего не сделал для обеспечения безопасности южной границы Америки... спикер Джонсон только что направил 61 миллиард долларов на финансирование прокси-войны против России на Украине", - написала она в соцсети X.Конгрессвумен считает, что США "были бы сильнее", если бы Джонсон не был таким "вероломным". Она также снова заявила о том, что палате нужен новый спикер.Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Киева и будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов, пока конгресс не даст новое финансирование.При этом палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Также палата приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату.

https://ukraina.ru/20240421/1054633155.html

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сша, новости, украина, киев, илон маск, пентагон, джеффри сакс, зарубежье