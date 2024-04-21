https://ukraina.ru/20240421/1054633155.html

Россия победит, несмотря на помощь США Киеву — Медведев

Россия победит, несмотря на помощь США Киеву — Медведев - 21.04.2024 Украина.ру

Россия победит, несмотря на помощь США Киеву — Медведев

Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву. Об этом 20 апреля заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале

2024-04-21T09:26

2024-04-21T09:26

2024-04-21T09:58

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"Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами", - написал Медведев.Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После этого документ направляется на рассмотрение сенату США.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Она также назвала выделение помощи Киеву - прямым спонсированием террористической деятельности.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X заверил, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.По его словам, бесславный конец киевского режима неизбежен, несмотря на этот новый пакет и все тщетные усилия его сторонников из США и НАТО сохранить его.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет вообще заявил, что новая помощь ставит крест на Украине как государстве, окончательно превращая ее в колонию.По его словам, у жителей Украины есть два пути: либо проявить свою волю, развернув западное оружие против "продажной нацистской клики", либо бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов подтвердил, что выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины."США открыто взяли на себя всю ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Повлиять на успешное проведение Россией СВО действия США не смогут, политика Вашингтона лишь усугубит будущую судьбу Украины", - сказал Смирнов.По его мнению, в своем "безумном" стремлении сохранить мировое господство, США делают уверенный шаг навстречу третьей мировой войне.

https://ukraina.ru/20240421/1054632139.html

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