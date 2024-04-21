Россия победит, несмотря на помощь США Киеву — Медведев - 21.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240421/1054633155.html
Россия победит, несмотря на помощь США Киеву — Медведев
Россия победит, несмотря на помощь США Киеву — Медведев - 21.04.2024 Украина.ру
Россия победит, несмотря на помощь США Киеву — Медведев
Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву. Об этом 20 апреля заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-04-21T09:26
2024-04-21T09:58
новости
сша
украина
россия
совбез
оон
дмитрий медведев
дмитрий полянский
шеремет
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466622_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_2cc40d590d96547a033349386c459210.jpg.webp
"Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами", - написал Медведев.Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После этого документ направляется на рассмотрение сенату США.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Она также назвала выделение помощи Киеву - прямым спонсированием террористической деятельности.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X заверил, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.По его словам, бесславный конец киевского режима неизбежен, несмотря на этот новый пакет и все тщетные усилия его сторонников из США и НАТО сохранить его.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет вообще заявил, что новая помощь ставит крест на Украине как государстве, окончательно превращая ее в колонию.По его словам, у жителей Украины есть два пути: либо проявить свою волю, развернув западное оружие против "продажной нацистской клики", либо бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов подтвердил, что выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины."США открыто взяли на себя всю ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Повлиять на успешное проведение Россией СВО действия США не смогут, политика Вашингтона лишь усугубит будущую судьбу Украины", - сказал Смирнов.По его мнению, в своем "безумном" стремлении сохранить мировое господство, США делают уверенный шаг навстречу третьей мировой войне.
https://ukraina.ru/20240421/1054632139.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466622_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_b156bce80d6fd470f4a9cdbedb966eac.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, совбез, оон, дмитрий медведев, дмитрий полянский, шеремет, помощь
Новости, США, Украина, Россия, Совбез, ООН, Дмитрий Медведев, Дмитрий Полянский, Шеремет, помощь

Россия победит, несмотря на помощь США Киеву — Медведев

09:26 21.04.2024 (обновлено: 09:58 21.04.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву. Об этом 20 апреля заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
"Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами", - написал Медведев.
Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После этого документ направляется на рассмотрение сенату США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления. Она также назвала выделение помощи Киеву - прямым спонсированием террористической деятельности.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X заверил, что новый транш США на военную помощь Украине не спасет киевский режим - больше денег будет прикарманено, десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.
По его словам, бесславный конец киевского режима неизбежен, несмотря на этот новый пакет и все тщетные усилия его сторонников из США и НАТО сохранить его.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет вообще заявил, что новая помощь ставит крест на Украине как государстве, окончательно превращая ее в колонию.
"США будут поставлять ровно столько денег и оружия, сколько необходимо для уничтожения последнего украинца. Помощь США ставит крест на Украине как государстве, теперь это просто очередная американская колония. Без помощи США Украина больше не в состоянии существовать самостоятельно", - сказал Шеремет.
По его словам, у жителей Украины есть два пути: либо проявить свою волю, развернув западное оружие против "продажной нацистской клики", либо бесславно погибнуть, реализовав издавна прописанный коллективным Западом реваншистский сценарий.
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов подтвердил, что выделяемая финансовая помощь США лишь усугубит судьбу Украины.
"США открыто взяли на себя всю ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Повлиять на успешное проведение Россией СВО действия США не смогут, политика Вашингтона лишь усугубит будущую судьбу Украины", - сказал Смирнов.
По его мнению, в своем "безумном" стремлении сохранить мировое господство, США делают уверенный шаг навстречу третьей мировой войне.
- РИА Новости, 1920, 21.04.2024
07:20
Голосование конгресса США по военным ассигнованиям в контексте американской избирательной кампанииСразу оговорюсь, почему меня в принципе не особенно интересует самый распространённый среди журналистов вопрос: "Как это отразится на ходе СВО?" Потому что никак.
 
НовостиСШАУкраинаРоссияСовбезООНДмитрий МедведевДмитрий ПолянскийШереметпомощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:21США могут отправить военных советников в посольство в Киеве - Пентагон
09:53"Украина в любом случае потерпит крах": миллиардер Сакс о помощи США Киеву
09:47Деньги на уничтожение русских и украинцев. Главное на Украине на утро 21 апреля
09:26Россия победит, несмотря на помощь США Киеву — Медведев
09:07Главное за ночь 21 апреля
08:07Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского
07:55Западная Украина за минувшую неделю: Фарион планирует возвращение, в Черновцах "прессуют" людей Яценюка
07:20Голосование конгресса США по военным ассигнованиям в контексте американской избирательной кампании
07:00Украина сегодня. Страх и ненависть
06:20Протест с акцентом: что происходит в Грузии?
06:00"Дождёмся победы и встретимся в Киеве": адвокат рассказал, как отреагировать на апелляцию Малюка*
05:53Зима будет черной. Украинские эксперты со страхом говорят о перспективах выживаемости страны
05:33"Давайте работать": эксперт рассказал о реакции Китая на продвижение ВС РФ к Одессе
05:20Армен Гаспарян о том, нужен ли нам союз с Китаем и кому выгоден бесконтрольный завоз мигрантов в Россию
05:10Ростислав Ищенко: Когда Россия развяжет себе руки на Украине, то вернется в Закавказье на новых условиях
05:00Политолог объяснил, почему банки Китая прекратили принимать платежи в юанях из России
04:40НАТО может готовиться использовать биологическое оружие под видом учений в Финляндии - политолог
04:20Придется брать Гуляйполе: эксперт о том, как ВС РФ нужно действовать под Запорожьем
04:00"По кускам как тортик": эксперт о том, как ВС РФ "съедят" оккупированный ВСУ Славянск
03:11Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине
Лента новостейМолния