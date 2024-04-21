https://ukraina.ru/20240421/1054631664.html

Зима будет черной. Украинские эксперты со страхом говорят о перспективах выживаемости страны

Зима будет черной. Украинские эксперты со страхом говорят о перспективах выживаемости страны - 21.04.2024 Украина.ру

Зима будет черной. Украинские эксперты со страхом говорят о перспективах выживаемости страны

На Украине продолжают обсуждать последствия ударов ВС РФ по объектам энергосистемы киевского режима. Прогнозы тут далеки от оптимизма. Сейчас тепло, но ведь впереди будет и зима, которую некоторые эксперты уже заранее окрестили "черной". Особую тревогу вызывает судьба крупных городов.

2024-04-21T05:53

2024-04-21T05:53

2024-04-21T05:53

эксклюзив

украина

россия

харьков

оксана таран

джеффри пайетт

юрий корольчук

верховная рада

трипольская тэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/08/1052579372_0:26:1025:602_1920x0_80_0_0_e051b8d6cf0ffd8d76b8c9d00e2ddec5.jpg.webp

В частности, говорят о Харькове. Будут русские брать город или нет, а жителям надо выезжать, считает украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко. Почему? "Потому что Харьков практически остается без коммунальных услуг", пояснил он в эфире ютуб-канала политолога Юрия Романенко.В каждой квартире печку не поставить, половина жителей Харькова уже сейчас столкнулись с отключениями электроэнергии. Что будет зимой? Генераторы в многоквартирных домах не помогут, считает Попенко. Он добавил, что о переезде надо подумать также жителям Запорожья, Николаева, приграничных городов."В этой ситуации, в которой вы находитесь, не нужно жить одним днем, а нужно думать дальше, как вы будете планировать свою жизнь, куда вы будете ехать, с кем кооперироваться, где найти деньги, где у вас друзья есть. Об этом всем нужно сейчас думать. Потому что потом, перед зимой, у вас будут огромные проблемы… Вы потом будете с выпученными глазами бегать и искать, куда же вам ехать", - посоветовал эксперт жителям городов, энергообеспечение которых может оказаться под угрозой.Попенко также отметил, что масштабные проблемы с электроэнергией будут в 15 областях Украины. Тяжелая жизнь будет в многоквартирных домах. О промышленности не приходится и говорить, бизнес сам должен подумать о своем самообеспечении энергией, создавать свою генерацию."Ограничения по электроэнергии будут, будет ограничено несколько миллионов человек, притом будут ограничивать не только людей, будут ограничивать бизнес. Люди, будьте к этому готовы, переезжайте ближе к земле. Частный сектор и наличие денег помогут вам пережить этот (будущий – Ред.) отопительный сезон с минимальными потерями", - сказал Попенко.На том же канале украинский эксперт энергетического рынка Виктор Куртев напомнил, что первые удары по энергосистеме были нанесены еще в 2022 году, но тогда их последствия были ликвидированы. Пережили и зиму 2023-2024 годов. Теперь же ВС РФ изменили стратегию, удары, которые наносились в последнее время, оказались очень болезненными, сказал эксперт.По его словам, ситуация достаточно серьезная, пока систему балансируют импортом электроэнергии, в часы вечернего максимума есть дефицит. В шести областях Юго-Востока страны есть небольшие отключения, но глобально систему пока удается балансировать. Проведено моделирование ситуации на зимние месяцы, прогнозный дефицит при температуре минус 15, может доходить до 5 тысяч мегаватт – это при существующем составе генерации (а могут быть и новые удары). Поэтому зимой графики отключений будут точно, считает Куртев.При этом он высказал уверенность в том, что энергосистема Украины свою целостность не утеряет и при продолжении ударов, Украину "не погасят" (поскольку ВС РФ не бьют по магистральной сети и не станут бить по АЭС). Но отключения будут, "зимой будет мало света, где-то будет холодно". И часть тех же харьковчан просто "по тепловому режиму" придется эвакуировать куда-то.Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил в эфире "Новыны.LIVE", что на текущий момент Украиной утрачены мощности, производившие 5,5 тысяч мегаватт. По мнению эксперта, удастся восстановить до зимы 2,5 тысяч мегаватт. Однако с учетом, прошлогодних атак, суммарный дефицит составит 4 тысячи мегаватт.В целом нужно готовиться к худшему, считает эксперт в сфере энергетики Андрей Закревский. По его словам, исходить надо из того, что "экономика Украины закончилась 24 февраля 2022 года". Кто это осознает, тому проще приспособиться к новым реалиям. Энергетика Украины сейчас - по отношению к старой советской энергетике – "находится в коллапсе", считает эксперт. Он подчеркнул, что все Левобережье Украины сейчас зависит от линий электропередач, которые проходят через Днепр и через Киев."Если эти линии повредить, а их будут повреждать, у нас все Левобережье ложится. У нас на левом берегу не остается абсолютно ничего генерирующего, не осталось, все ушло. И вот от этих линий электропередач будет сейчас зависеть, как будут зиму проходить наши прифронтовые области и центральные", - сказал Закревский.По его словам, на Правобережье Украины ситуация лучше, тут стоят АЭС, тут есть переток с Европы.А Европе следует приготовиться к другому "перетоку", надо подготовиться к новой волне вынужденных переселенцев, считает украинский политолог Виктор Таран. Он в своем аккаунте в одной из соцсетей посоветовал тем согражданам, кто имеет такую возможность, думать о переселении уже сейчас. А остающимся в стране нужно готовиться к массовым веерным отключениям и к тому, что "тепла в квартирах будет мало - там, где оно будет". По мнению политолога, "преимущество в выживании будут иметь те, у кого есть домик в селе"."И не ждите помощи – ее не будет. Все сами", - написал Таран. Политолог предрек, что "грядущая зима, вероятно, будет самой тяжелой со времен обретения Украиной независимости.Впрочем, "черную зиму" предсказывают Украине не в первый раз. Надеяться на то, что разрушение энергосистемы и сопутствующие проблемы заставят киевский режим капитулировать, не стоит, считает известный политолог Ростислав Ищенко. Он в интервью "Свободной прессе" еще в преддверии минувшей зимы отмечал, что "как показывают практика и опыт, до тех пор, пока не одержана победа на поле боя, никакие даже самые разрушительные действия не приводят к капитуляции". По его словам, "государство может нести огромные потери, но, если его силой не принудить к сдаче, до тех пор оно сможет как-то выживать".Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев считает, что "нанести энергосистеме Украины необратимый ущерб, который, в частности, парализует железнодорожные перевозки, невозможно без ударов по распределительным узлам АЭС, что приведет к отключению энергоблоков, дающих Украине 60% электричества".В завершение отметим, что на Западе не особенно обеспокоены уничтожением старой энергетики Украины. Посол США в Украине в 2013-2016 годах Джеффри Пайетт считает, что недавно уничтоженная Трипольская ТЭС принадлежит к элементу устаревшей советской энергосистемы, которую достаточно легко было уничтожить российскими ракетами из-за ее размера и централизации, сообщает украинское издание "Хвиля".По словам Пайетта, Запад хочет помочь Украине "мобилизовать ресурсы и инвестиции для развития ветроэнергетики, солнечной энергетики, децентрализованной генерации". Когда и чем конкретно помогут? И спасет ли зеленая энергетика Украину? Подробностей нет.

https://ukraina.ru/20240411/1054454273.html

https://ukraina.ru/20240418/1054582208.html

украина

россия

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, харьков, оксана таран, джеффри пайетт, юрий корольчук, верховная рада, трипольская тэс