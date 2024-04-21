Зима будет черной. Украинские эксперты со страхом говорят о перспективах выживаемости страны - 21.04.2024 Украина.ру
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Зима будет черной. Украинские эксперты со страхом говорят о перспективах выживаемости страны
Зима будет черной. Украинские эксперты со страхом говорят о перспективах выживаемости страны - 21.04.2024 Украина.ру
Зима будет черной. Украинские эксперты со страхом говорят о перспективах выживаемости страны
На Украине продолжают обсуждать последствия ударов ВС РФ по объектам энергосистемы киевского режима. Прогнозы тут далеки от оптимизма. Сейчас тепло, но ведь впереди будет и зима, которую некоторые эксперты уже заранее окрестили "черной". Особую тревогу вызывает судьба крупных городов.
2024-04-21T05:53
2024-04-21T05:53
эксклюзив
украина
россия
харьков
оксана таран
джеффри пайетт
юрий корольчук
верховная рада
трипольская тэс
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В частности, говорят о Харькове. Будут русские брать город или нет, а жителям надо выезжать, считает украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко. Почему? "Потому что Харьков практически остается без коммунальных услуг", пояснил он в эфире ютуб-канала политолога Юрия Романенко.В каждой квартире печку не поставить, половина жителей Харькова уже сейчас столкнулись с отключениями электроэнергии. Что будет зимой? Генераторы в многоквартирных домах не помогут, считает Попенко. Он добавил, что о переезде надо подумать также жителям Запорожья, Николаева, приграничных городов."В этой ситуации, в которой вы находитесь, не нужно жить одним днем, а нужно думать дальше, как вы будете планировать свою жизнь, куда вы будете ехать, с кем кооперироваться, где найти деньги, где у вас друзья есть. Об этом всем нужно сейчас думать. Потому что потом, перед зимой, у вас будут огромные проблемы… Вы потом будете с выпученными глазами бегать и искать, куда же вам ехать", - посоветовал эксперт жителям городов, энергообеспечение которых может оказаться под угрозой.Попенко также отметил, что масштабные проблемы с электроэнергией будут в 15 областях Украины. Тяжелая жизнь будет в многоквартирных домах. О промышленности не приходится и говорить, бизнес сам должен подумать о своем самообеспечении энергией, создавать свою генерацию."Ограничения по электроэнергии будут, будет ограничено несколько миллионов человек, притом будут ограничивать не только людей, будут ограничивать бизнес. Люди, будьте к этому готовы, переезжайте ближе к земле. Частный сектор и наличие денег помогут вам пережить этот (будущий – Ред.) отопительный сезон с минимальными потерями", - сказал Попенко.На том же канале украинский эксперт энергетического рынка Виктор Куртев напомнил, что первые удары по энергосистеме были нанесены еще в 2022 году, но тогда их последствия были ликвидированы. Пережили и зиму 2023-2024 годов. Теперь же ВС РФ изменили стратегию, удары, которые наносились в последнее время, оказались очень болезненными, сказал эксперт.По его словам, ситуация достаточно серьезная, пока систему балансируют импортом электроэнергии, в часы вечернего максимума есть дефицит. В шести областях Юго-Востока страны есть небольшие отключения, но глобально систему пока удается балансировать. Проведено моделирование ситуации на зимние месяцы, прогнозный дефицит при температуре минус 15, может доходить до 5 тысяч мегаватт – это при существующем составе генерации (а могут быть и новые удары). Поэтому зимой графики отключений будут точно, считает Куртев.При этом он высказал уверенность в том, что энергосистема Украины свою целостность не утеряет и при продолжении ударов, Украину "не погасят" (поскольку ВС РФ не бьют по магистральной сети и не станут бить по АЭС). Но отключения будут, "зимой будет мало света, где-то будет холодно". И часть тех же харьковчан просто "по тепловому режиму" придется эвакуировать куда-то.Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил в эфире "Новыны.LIVE", что на текущий момент Украиной утрачены мощности, производившие 5,5 тысяч мегаватт. По мнению эксперта, удастся восстановить до зимы 2,5 тысяч мегаватт. Однако с учетом, прошлогодних атак, суммарный дефицит составит 4 тысячи мегаватт.В целом нужно готовиться к худшему, считает эксперт в сфере энергетики Андрей Закревский. По его словам, исходить надо из того, что "экономика Украины закончилась 24 февраля 2022 года". Кто это осознает, тому проще приспособиться к новым реалиям. Энергетика Украины сейчас - по отношению к старой советской энергетике – "находится в коллапсе", считает эксперт. Он подчеркнул, что все Левобережье Украины сейчас зависит от линий электропередач, которые проходят через Днепр и через Киев."Если эти линии повредить, а их будут повреждать, у нас все Левобережье ложится. У нас на левом берегу не остается абсолютно ничего генерирующего, не осталось, все ушло. И вот от этих линий электропередач будет сейчас зависеть, как будут зиму проходить наши прифронтовые области и центральные", - сказал Закревский.По его словам, на Правобережье Украины ситуация лучше, тут стоят АЭС, тут есть переток с Европы.А Европе следует приготовиться к другому "перетоку", надо подготовиться к новой волне вынужденных переселенцев, считает украинский политолог Виктор Таран. Он в своем аккаунте в одной из соцсетей посоветовал тем согражданам, кто имеет такую возможность, думать о переселении уже сейчас. А остающимся в стране нужно готовиться к массовым веерным отключениям и к тому, что "тепла в квартирах будет мало - там, где оно будет". По мнению политолога, "преимущество в выживании будут иметь те, у кого есть домик в селе"."И не ждите помощи – ее не будет. Все сами", - написал Таран. Политолог предрек, что "грядущая зима, вероятно, будет самой тяжелой со времен обретения Украиной независимости.Впрочем, "черную зиму" предсказывают Украине не в первый раз. Надеяться на то, что разрушение энергосистемы и сопутствующие проблемы заставят киевский режим капитулировать, не стоит, считает известный политолог Ростислав Ищенко. Он в интервью "Свободной прессе" еще в преддверии минувшей зимы отмечал, что "как показывают практика и опыт, до тех пор, пока не одержана победа на поле боя, никакие даже самые разрушительные действия не приводят к капитуляции". По его словам, "государство может нести огромные потери, но, если его силой не принудить к сдаче, до тех пор оно сможет как-то выживать".Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев считает, что "нанести энергосистеме Украины необратимый ущерб, который, в частности, парализует железнодорожные перевозки, невозможно без ударов по распределительным узлам АЭС, что приведет к отключению энергоблоков, дающих Украине 60% электричества".В завершение отметим, что на Западе не особенно обеспокоены уничтожением старой энергетики Украины. Посол США в Украине в 2013-2016 годах Джеффри Пайетт считает, что недавно уничтоженная Трипольская ТЭС принадлежит к элементу устаревшей советской энергосистемы, которую достаточно легко было уничтожить российскими ракетами из-за ее размера и централизации, сообщает украинское издание "Хвиля".По словам Пайетта, Запад хочет помочь Украине "мобилизовать ресурсы и инвестиции для развития ветроэнергетики, солнечной энергетики, децентрализованной генерации". Когда и чем конкретно помогут? И спасет ли зеленая энергетика Украину? Подробностей нет.
https://ukraina.ru/20240411/1054454273.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, украина, россия, харьков, оксана таран, джеффри пайетт, юрий корольчук, верховная рада, трипольская тэс
Эксклюзив, Украина, Россия, Харьков, Оксана Таран, Джеффри Пайетт, Юрий Корольчук, Верховная Рада, Трипольская ТЭС

Зима будет черной. Украинские эксперты со страхом говорят о перспективах выживаемости страны

05:53 21.04.2024
 
Граница Луганской области
Граница Луганской области
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине продолжают обсуждать последствия ударов ВС РФ по объектам энергосистемы киевского режима. Прогнозы тут далеки от оптимизма. Сейчас тепло, но ведь впереди будет и зима, которую некоторые эксперты уже заранее окрестили "черной". Особую тревогу вызывает судьба крупных городов.
В частности, говорят о Харькове. Будут русские брать город или нет, а жителям надо выезжать, считает украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко. Почему? "Потому что Харьков практически остается без коммунальных услуг", пояснил он в эфире ютуб-канала политолога Юрия Романенко.
В каждой квартире печку не поставить, половина жителей Харькова уже сейчас столкнулись с отключениями электроэнергии. Что будет зимой? Генераторы в многоквартирных домах не помогут, считает Попенко. Он добавил, что о переезде надо подумать также жителям Запорожья, Николаева, приграничных городов.
"В этой ситуации, в которой вы находитесь, не нужно жить одним днем, а нужно думать дальше, как вы будете планировать свою жизнь, куда вы будете ехать, с кем кооперироваться, где найти деньги, где у вас друзья есть. Об этом всем нужно сейчас думать. Потому что потом, перед зимой, у вас будут огромные проблемы… Вы потом будете с выпученными глазами бегать и искать, куда же вам ехать", - посоветовал эксперт жителям городов, энергообеспечение которых может оказаться под угрозой.
Попенко также отметил, что масштабные проблемы с электроэнергией будут в 15 областях Украины. Тяжелая жизнь будет в многоквартирных домах. О промышленности не приходится и говорить, бизнес сам должен подумать о своем самообеспечении энергией, создавать свою генерацию.
"Ограничения по электроэнергии будут, будет ограничено несколько миллионов человек, притом будут ограничивать не только людей, будут ограничивать бизнес. Люди, будьте к этому готовы, переезжайте ближе к земле. Частный сектор и наличие денег помогут вам пережить этот (будущий – Ред.) отопительный сезон с минимальными потерями", - сказал Попенко.
На том же канале украинский эксперт энергетического рынка Виктор Куртев напомнил, что первые удары по энергосистеме были нанесены еще в 2022 году, но тогда их последствия были ликвидированы. Пережили и зиму 2023-2024 годов. Теперь же ВС РФ изменили стратегию, удары, которые наносились в последнее время, оказались очень болезненными, сказал эксперт.
По его словам, ситуация достаточно серьезная, пока систему балансируют импортом электроэнергии, в часы вечернего максимума есть дефицит. В шести областях Юго-Востока страны есть небольшие отключения, но глобально систему пока удается балансировать. Проведено моделирование ситуации на зимние месяцы, прогнозный дефицит при температуре минус 15, может доходить до 5 тысяч мегаватт – это при существующем составе генерации (а могут быть и новые удары). Поэтому зимой графики отключений будут точно, считает Куртев.
При этом он высказал уверенность в том, что энергосистема Украины свою целостность не утеряет и при продолжении ударов, Украину "не погасят" (поскольку ВС РФ не бьют по магистральной сети и не станут бить по АЭС). Но отключения будут, "зимой будет мало света, где-то будет холодно". И часть тех же харьковчан просто "по тепловому режиму" придется эвакуировать куда-то.
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил в эфире "Новыны.LIVE", что на текущий момент Украиной утрачены мощности, производившие 5,5 тысяч мегаватт. По мнению эксперта, удастся восстановить до зимы 2,5 тысяч мегаватт. Однако с учетом, прошлогодних атак, суммарный дефицит составит 4 тысячи мегаватт.
В целом нужно готовиться к худшему, считает эксперт в сфере энергетики Андрей Закревский. По его словам, исходить надо из того, что "экономика Украины закончилась 24 февраля 2022 года". Кто это осознает, тому проще приспособиться к новым реалиям. Энергетика Украины сейчас - по отношению к старой советской энергетике – "находится в коллапсе", считает эксперт. Он подчеркнул, что все Левобережье Украины сейчас зависит от линий электропередач, которые проходят через Днепр и через Киев.
"Если эти линии повредить, а их будут повреждать, у нас все Левобережье ложится. У нас на левом берегу не остается абсолютно ничего генерирующего, не осталось, все ушло. И вот от этих линий электропередач будет сейчас зависеть, как будут зиму проходить наши прифронтовые области и центральные", - сказал Закревский.
По его словам, на Правобережье Украины ситуация лучше, тут стоят АЭС, тут есть переток с Европы.
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А Европе следует приготовиться к другому "перетоку", надо подготовиться к новой волне вынужденных переселенцев, считает украинский политолог Виктор Таран. Он в своем аккаунте в одной из соцсетей посоветовал тем согражданам, кто имеет такую возможность, думать о переселении уже сейчас. А остающимся в стране нужно готовиться к массовым веерным отключениям и к тому, что "тепла в квартирах будет мало - там, где оно будет". По мнению политолога, "преимущество в выживании будут иметь те, у кого есть домик в селе".
"И не ждите помощи – ее не будет. Все сами", - написал Таран. Политолог предрек, что "грядущая зима, вероятно, будет самой тяжелой со времен обретения Украиной независимости.
Впрочем, "черную зиму" предсказывают Украине не в первый раз. Надеяться на то, что разрушение энергосистемы и сопутствующие проблемы заставят киевский режим капитулировать, не стоит, считает известный политолог Ростислав Ищенко. Он в интервью "Свободной прессе" еще в преддверии минувшей зимы отмечал, что "как показывают практика и опыт, до тех пор, пока не одержана победа на поле боя, никакие даже самые разрушительные действия не приводят к капитуляции". По его словам, "государство может нести огромные потери, но, если его силой не принудить к сдаче, до тех пор оно сможет как-то выживать".
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев считает, что "нанести энергосистеме Украины необратимый ущерб, который, в частности, парализует железнодорожные перевозки, невозможно без ударов по распределительным узлам АЭС, что приведет к отключению энергоблоков, дающих Украине 60% электричества".
В завершение отметим, что на Западе не особенно обеспокоены уничтожением старой энергетики Украины. Посол США в Украине в 2013-2016 годах Джеффри Пайетт считает, что недавно уничтоженная Трипольская ТЭС принадлежит к элементу устаревшей советской энергосистемы, которую достаточно легко было уничтожить российскими ракетами из-за ее размера и централизации, сообщает украинское издание "Хвиля".
По словам Пайетта, Запад хочет помочь Украине "мобилизовать ресурсы и инвестиции для развития ветроэнергетики, солнечной энергетики, децентрализованной генерации". Когда и чем конкретно помогут? И спасет ли зеленая энергетика Украину? Подробностей нет.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияХарьковОксана ТаранДжеффри ПайеттЮрий КорольчукВерховная РадаТрипольская ТЭС
 
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