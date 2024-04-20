https://ukraina.ru/20240420/1054628356.html

Уничтожено пять Abrams из тридцати одного: в США подсчитали потери бронетехники ВСУ

Уничтожено пять Abrams из тридцати одного: в США подсчитали потери бронетехники ВСУ - 20.04.2024 Украина.ру

Уничтожено пять Abrams из тридцати одного: в США подсчитали потери бронетехники ВСУ

За последние два месяца ВС РФ вывели из строя пять из 31 американского танка Abrams, которые были переданы ВСУ. Главным средством поражения бронетехники стали дроны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник

2024-04-20T20:05

2024-04-20T20:05

2024-04-20T20:09

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Российские войска за два месяца уничтожили пять из 31 американского танка Abrams, переданного украинской армии. Важнейшим средством поражения бронетехники стали дроны, сообщают журналисты издания.В публикации говорится, что пять Abrams - лишь малая часть из общего числа танков, которые были потеряны украинской армией за все время боев. Большинство потерь относится к машинам советской эпохи и украинского производства. Только около 140 выведенных из строя танков были переданы странами НАТО, например 30 немецких Leopard. Издание отмечает, что то, как сравнительно дешевые беспилотники уничтожают танки, меняет понимание современного конфликта и угрожает роли бронетехники в военном конфликте.В зависимости от размера и конструкции, средняя стоимость БПЛА - около $500, что несравнимо с ценой одного танка Abrams, которая составляет $10 млн.Военный аналитик и инструктор, австрийский полковник Маркус Райснер указал, что после удара по танку более привычными видами оружия его добивают ударным беспилотником, чтобы не позволить вывести с поля боя для ремонта.По мнению аналитиков, развитие беспилотников приведет к тому, что бои будут вестись дистанционно управляемой беспилотной бронетехникой. Управлять ей будут операторы из подземных бункеров, чтобы обеспечить поддержание прямой видимости и устойчивый сигнал.Полковник Райснер, говоря о перспективах боев БПЛА с беспилотной наземной техникой, сказал: "Они будут сражаться друг с другом, как в "Терминаторе".

https://ukraina.ru/20240419/1054590300.html

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новости, россия, танки, бронетехника, бпла, военная техника, m1 abrams, сво, поставки, украина