От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье - 20.04.2024 Украина.ру
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От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье
От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье - 20.04.2024 Украина.ру
От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье
Российские артиллеристы обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в телеграм
2024-04-20T18:22
2024-04-20T18:38
новости
днепр
россия
херсонская область
владимир сальдо
минобороны рф
всу
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В ходе разведывательно-поисковых действий российские военные обнаружили наблюдательный пункт украинских националистов на правом берегу Днепра, сообщили в ведомстве.Российская разведка обнаружила наблюдательный пункт противника на временно оккупированной территории, откуда враг пытался следить за позициями российской армии на левобережье, написал в своем тг-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Расчёт 120-мм самоходной артиллерийской установки "Нона-С" из соединения морской пехоты выдвинулся на огневую позицию и поразил военный объект противника серией выстрелов прямой наводкой. От наблюдательного пункта ВФУ не осталось и следа", - добавил губернатор.
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новости, днепр, россия, херсонская область, владимир сальдо, минобороны рф, всу, артиллерия, сау
Новости, Днепр, Россия, Херсонская область, Владимир Сальдо, Минобороны РФ, ВСУ, артиллерия, САУ

От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье

18:22 20.04.2024 (обновлено: 18:38 20.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of UkraineВСУ оружие окоп ООС АТО
ВСУ оружие окоп ООС АТО - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of Ukraine
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Российские артиллеристы обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в телеграм
В ходе разведывательно-поисковых действий российские военные обнаружили наблюдательный пункт украинских националистов на правом берегу Днепра, сообщили в ведомстве.
"Экипажи "Нона-С" Черноморского флота прямой наводкой поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - уточнили в пресс-службе.
Российская разведка обнаружила наблюдательный пункт противника на временно оккупированной территории, откуда враг пытался следить за позициями российской армии на левобережье, написал в своем тг-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Расчёт 120-мм самоходной артиллерийской установки "Нона-С" из соединения морской пехоты выдвинулся на огневую позицию и поразил военный объект противника серией выстрелов прямой наводкой. От наблюдательного пункта ВФУ не осталось и следа", - добавил губернатор.
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Вчера, 12:45
"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО?В современной войне силы противовоздушной обороны приобретают особое значение. Корреспонденты портала "Украина.ру" побывали на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии, пообщались с ребятами и готовы рассказать об их нелегкой боевой работе
 
НовостиДнепрРоссияХерсонская областьВладимир СальдоМинобороны РФВСУартиллерияСАУ
 
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Заголовок открываемого материала
18:35Мощное соглашение с США и борьба с военкомами. Итоги 20 апреля на Украине
18:22От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье
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