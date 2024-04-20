От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье
18:22 20.04.2024 (обновлено: 18:38 20.04.2024)
Российские артиллеристы обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в телеграм
В ходе разведывательно-поисковых действий российские военные обнаружили наблюдательный пункт украинских националистов на правом берегу Днепра, сообщили в ведомстве.
"Экипажи "Нона-С" Черноморского флота прямой наводкой поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - уточнили в пресс-службе.
Российская разведка обнаружила наблюдательный пункт противника на временно оккупированной территории, откуда враг пытался следить за позициями российской армии на левобережье, написал в своем тг-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Расчёт 120-мм самоходной артиллерийской установки "Нона-С" из соединения морской пехоты выдвинулся на огневую позицию и поразил военный объект противника серией выстрелов прямой наводкой. От наблюдательного пункта ВФУ не осталось и следа", - добавил губернатор.
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