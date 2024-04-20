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От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье

От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье - 20.04.2024 Украина.ру

От ВСУ не осталось и следа: ВС РФ размолотили наблюдательный пункт противника на правобережье

Российские артиллеристы обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в телеграм

2024-04-20T18:22

2024-04-20T18:22

2024-04-20T18:38

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В ходе разведывательно-поисковых действий российские военные обнаружили наблюдательный пункт украинских националистов на правом берегу Днепра, сообщили в ведомстве.Российская разведка обнаружила наблюдательный пункт противника на временно оккупированной территории, откуда враг пытался следить за позициями российской армии на левобережье, написал в своем тг-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Расчёт 120-мм самоходной артиллерийской установки "Нона-С" из соединения морской пехоты выдвинулся на огневую позицию и поразил военный объект противника серией выстрелов прямой наводкой. От наблюдательного пункта ВФУ не осталось и следа", - добавил губернатор.

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новости, днепр, россия, херсонская область, владимир сальдо, минобороны рф, всу, артиллерия, сау