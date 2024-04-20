В Северной Осетии задержали украинца, подозреваемого в шпионаже - ФСБ
В Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по республике
Как установили сотрудники ведомства, 36-летний мужчина собирал и передавал киевским спецслужбам через мессенджер сведения о нахождении личного состава и техники российской армии в зоне проведения СВО.
В отношении гражданина Украины завели уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция по ней — до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал обвиняемого.
В марте сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили шпиона, который передавал информацию спецслужбам Киева о дислокации российских правоохранителей в Мариуполе. Соответствующее видео распространили телеграм-каналы.
В ходе оперативных мероприятий силовики выяснили, что житель Мариуполя передавал сотрудникам украинских спецслужб информацию о расположениях подразделений Росгвардии.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ – "Шпионаж". Фигуранту может грозить до двадцати лет тюрьмы.
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