https://ukraina.ru/20240420/1054627449.html

В Северной Осетии задержали украинца, подозреваемого в шпионаже - ФСБ

В Северной Осетии задержали украинца, подозреваемого в шпионаже - ФСБ - 20.04.2024 Украина.ру

В Северной Осетии задержали украинца, подозреваемого в шпионаже - ФСБ

В Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс" сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по республике

2024-04-20T17:58

2024-04-20T17:58

2024-04-20T17:58

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Как установили сотрудники ведомства, 36-летний мужчина собирал и передавал киевским спецслужбам через мессенджер сведения о нахождении личного состава и техники российской армии в зоне проведения СВО.В отношении гражданина Украины завели уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция по ней — до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал обвиняемого.В марте сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили шпиона, который передавал информацию спецслужбам Киева о дислокации российских правоохранителей в Мариуполе. Соответствующее видео распространили телеграм-каналы.В ходе оперативных мероприятий силовики выяснили, что житель Мариуполя передавал сотрудникам украинских спецслужб информацию о расположениях подразделений Росгвардии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ – "Шпионаж". Фигуранту может грозить до двадцати лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20240420/1054615637.html

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новости, северная осетия, фсб, росгвардия, украина, шпионаж, спецслужба, арест