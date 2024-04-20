https://ukraina.ru/20240420/1054626753.html

Парламент Сербии: голосование по резолюции о "геноциде" в Сребренице угрожает авторитету ООН

Парламент Сербии: голосование по резолюции о "геноциде" в Сребренице угрожает авторитету ООН - 20.04.2024 Украина.ру

Парламент Сербии: голосование по резолюции о "геноциде" в Сребренице угрожает авторитету ООН

Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице на предстоящей Генеральной ассамблее ООН грозит обесцениванием самого термина "геноцид" и авторитету организации. Об этом заявила экс-премьер, председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич

2024-04-20T16:12

2024-04-20T16:12

2024-04-20T16:15

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Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генеральной ассамблее (ГА ООН) грозит обесцениванием термина "геноцид" и будущей работе и авторитету ООН как крупнейшей международной организации за мир и стабильность, заявила Брнабич.Если так подходить к этим вопросам и отдельным случаям, тогда на ГА ООН появится такое число резолюций на эту тему, по которым решение будет приниматься простым голосованием, что в конце концов этот термин (геноцид. – Ред.) потеряет свое значение, подчеркнула Брнабич."Возможно, что таково и есть чье-то намерение - чтобы это слово больше ничего не значило. Вероятно "ужасное военное преступление" недостаточно плохо. Это очень опасно для самой ООН, если простым голосованием будут решаться такие важные вопросы", - подчеркнула спикер парламента Сербии.Граждане Республики Сербской (Босния и Герцеговина) 18 апреля вышли на массовый митинг в центре Баня-Луки для того, чтобы выразить протест против проекта резолюции о Генассамблеи ООН о так называемом "геноциде" мусульман в Сребренице.Проект резолюции, объявляющей 11 июля "Международным днем памяти геноцида в Сребренице в 1995 году" представлен Генеральной ассамблее ООН для рассмотрения 17 апреля, а 2 мая он будет выставлен на голосование. Документ, составленный по образцу аналогичной резолюции о геноциде руандийских тутси, разработала группа стран, включающую в себя Германию, Францию, США и Руанду.

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