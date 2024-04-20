https://ukraina.ru/20240420/1054626237.html

Погибла беременная женщина, трое раненых: ВСУ нанесли удар по Белгородчине

Погибла беременная женщина, трое раненых: ВСУ нанесли удар по Белгородчине - 20.04.2024 Украина.ру

Погибла беременная женщина, трое раненых: ВСУ нанесли удар по Белгородчине

Беременная женщина погибла и еще три человека получили ранения в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм

2024-04-20T15:31

2024-04-20T15:31

2024-04-20T15:37

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Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Он уточнил, что осколком украинского снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая в момент обстрела шла по улице. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей. "Нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека", - добавил он.Также губернатор сообщил, что в результате обстрела еще три человека пострадали – женщина с контузией и осколочным ранением бедер доставлена во вторую городскую больницу Белгорода. У одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго - ссадина коленного сустава. На месте пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, от госпитализации они отказались.В результате обстрела в 12 частных домах осколками были выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы, повреждения получили два легковых автомобилях. На месте работают оперативные службы.

https://ukraina.ru/20240420/1054625354.html

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новости, белгород, вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы, жертвы, раненые, скорая помощь, всу, ракетный удар, украина, терроризм