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Погибла беременная женщина, трое раненых: ВСУ нанесли удар по Белгородчине
Погибла беременная женщина, трое раненых: ВСУ нанесли удар по Белгородчине - 20.04.2024 Украина.ру
Погибла беременная женщина, трое раненых: ВСУ нанесли удар по Белгородчине
Беременная женщина погибла и еще три человека получили ранения в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм
2024-04-20T15:31
2024-04-20T15:31
2024-04-20T15:37
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вячеслав гладков
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всу
ракетный удар
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Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Он уточнил, что осколком украинского снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая в момент обстрела шла по улице. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей. "Нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека", - добавил он.Также губернатор сообщил, что в результате обстрела еще три человека пострадали – женщина с контузией и осколочным ранением бедер доставлена во вторую городскую больницу Белгорода. У одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго - ссадина коленного сустава. На месте пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, от госпитализации они отказались.В результате обстрела в 12 частных домах осколками были выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы, повреждения получили два легковых автомобилях. На месте работают оперативные службы.
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новости, белгород, вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы, жертвы, раненые, скорая помощь, всу, ракетный удар, украина, терроризм
Новости, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, обстрелы, жертвы, раненые, скорая помощь, ВСУ, ракетный удар, Украина, терроризм
Погибла беременная женщина, трое раненых: ВСУ нанесли удар по Белгородчине
15:31 20.04.2024 (обновлено: 15:37 20.04.2024)
Беременная женщина погибла и еще три человека получили ранения в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм
Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Он уточнил, что осколком украинского снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая в момент обстрела шла по улице.
"Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли", - добавил губернатор.
Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей. "Нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека", - добавил он.
Также губернатор сообщил, что в результате обстрела еще три человека пострадали – женщина с контузией и осколочным ранением бедер доставлена во вторую городскую больницу Белгорода.
У одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго - ссадина коленного сустава. На месте пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, от госпитализации они отказались.
В результате обстрела в 12 частных домах осколками были выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы, повреждения получили два легковых автомобилях. На месте работают оперативные службы.