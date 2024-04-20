https://ukraina.ru/20240420/1054625625.html

Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Сергея Еремина

Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Сергея Еремина - 20.04.2024 Украина.ру

Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Сергея Еремина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента "Известий" Семена Еремина. Аудиозапись опубликовали в телеграм-канале информационного портала газеты

2024-04-20T14:51

2024-04-20T14:51

2024-04-20T14:55

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Гибель военкора лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте, добавил пресс-секретарь президента РФ.Россия расценивает убийство журналиста "Известий" Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он добавила, что Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения его убийства.19 апреля 2024 года вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением БПЛА на Запорожском направлении. В это время там работал военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, журналист снимал очередной репортаж."В результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны ВФУ он погиб", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.В многочисленных репортажах Еремина зафиксированы последствия преступлений украинских националистов против мирных граждан. Журналист не раз рисковал жизнью, исполняя профессиональный долг и всегда приходил на помощь тем, кто оказался в беде."Погибший военный корреспондент - настоящий герой, мужественно и достойно исполнивший свой долг во благо Отечества", - подчеркнули в пресс-службе следственного комитета.

https://ukraina.ru/20240420/1054621312.html

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