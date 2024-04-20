https://ukraina.ru/20240420/1054624636.html

Массированная атака дронов, убийство полицейских, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 апреля

Массированная атака дронов, убийство полицейских, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 апреля - 20.04.2024 Украина.ру

Массированная атака дронов, убийство полицейских, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 апреля

Украина применила массированную атаку БпЛА против России. Военнослужащие расстреляли полицейских под Винницей. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-20T13:00

2024-04-20T13:00

2024-04-20T13:21

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Утром 20 апреля Минобороны России сообщило о массированной атаке украинских БпЛА на регионы России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БпЛА из которых: двадцать шесть – над территорией Белгородской области; десять – над территорией Брянской области; восемь – над территорией Курской области; два – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей", - указывалось в публикации в телеграм-канале российского оборонного ведомства.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о жертвах в результате этой атаки. Так, в селе Пороз погибли два мирных жителя."В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты…", - отметил Гладков.Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" указал, что в атаке применялись и реактивные беспилотники."При сегодняшней массированной атаке дронами территории России, противник ( частично) использовал дроны-камикадзе на реактивной тяге, запускаемые из Сум. Скорее всего какие-то иностранные, вероятно английские БПЛА. Столтенберг намедни в очередной раз заявил, что объекты на территории России ( в старых границах), являются законными целями ударов для украинских военных, в связи с чем тоже в очередной раз замечу следующее: европейцы так и будут считать, покуда на их территории законные военные цели не начнут взрываться, гореть, уходить под откос и т.д. Есть множество способов донести до вырожденцев, что они начнут умирать на территории собственных государств, если их участие в террористических атаках на Россию будет продолжаться. Точнее даже так, сейчас они должны ответить за прошлое и у них обязательно должно что-то взорваться, а уже после можно и посмотреть на их поведение. Обострение, эта та вещь, в которую можно и нужно обязательно играть вдвоём, а не грозить и не верещать в СМИ или делать никому не нужные заявления дипломатов. Только страх останавливает от совершения преступления, увещевания без побития палкой, никогда ни к чему не приводили", - указал он.Его поддержал политолог Дмитрий Евстафьев, который указал, что "за Россией ещё долго будет тянуться зловонный шлейф "стамбульского Хасавюрта"", о котором РФ периодически напоминает Западу."От этого наши "партнёры" совершенно уверены, несмотря, а, скорее, благодаря нашим грозным заявлениям, редко когда сопровождающимся реальными действиями, что стоит ещё чуть обострить, ещё чуть поднажать, ещё чуть надавить на болевую точку какого-то элитария, - и всё получится. Что приползут ходоки из Москвы, подпишут мутный документ, который можно будет крутить в любую сторону, по желанию Вашингтона и Лондона, а потом кинуть подписавшись, отжав всё. Что ходоки начнут оговаривать личную неприкосновенность и размораживание "нажитого непосильным трудом". И тут тоже можно будет выжать до капли всё. Любые уступки. От того и такой разрыв между тем, что происходит на фронте, и тем, что происходит в политическом процессе. И он только растёт", - указал Евстафьев.По словам политолога, именно поэтому на Западе идут на обострение."Запад - и как система, и как набор персоналий - совершенно уверены (за редким исключением, - и это хороший симптом, правда пока слабенький), что он этот "разрыв" закроет. Поэтому в последние недели чётко играет именно на обострение", - отметил политолог.Примечательно, что массированную атаку Украина приурочила к 135-летию Адольфа Гитлера: среди украинских военных хватает тех, кто разделяет крайне правые взгляды. Нацистская символика используется в ряде подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины.Убийство полицейскихВ ночь на 20 апреля в Винницкой области украинские военнослужащие расстреляли двух полицейских, остановивших машину с военными для проверки."Погиб рядовой полиции Максим Зарецкий 2004 года рождения. Ранение получил капитан Максим Шарапанский", - рассказал источник украинского издания "Страна" в правоохранительных органах.Погибший Зарецкий был единственным ребёнком в семье.Позднее появилось видео (18+) с нагрудной камеры одного из полицейских. Тот спокойно общался с военными."Вы в одной части с отцом [служите]?" - спросил полицейский молодого военного.Потом уточнил, что у них за машина и указав на свою полицейскую машину добавил: "Хвалёный гибрид".После этого полицейский направился к водителю авто с вопросом, нашёл ли тот нож, чтобы открыть коробки и показать, что в них. В это время его и атаковал молодой военный. Затем раздались выстрелы.Позднее стали известны имена подозреваемых. Это отец и сын Василий Василаке и Виталий Василаке — военнослужащие 28-й омбр, дислоцирующейся в Черноморской, что в Одесской области.Некоторые эксперты предположили, что Василаке могли заниматься продажей оружия."Убийц полицейского постараются не брать живыми. Дело не в каре за убийство, а в показаниях, которые могут дать торговцы оружием", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Позднее появилась информация, что Василаке сдались полиции в Подольском районе Одесской области. Однако спустя некоторое время эту информацию опровергли. 28-я омбр заявила, что эти военные не являются военнослужащими бригады, полгода тому назад их перевели в в/ч А0416 в Одесской области.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 8 обстрелов, на горловском — 23 обстрела, выпустив в общей сложности 103 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 гражданского лица, ранения различной степени тяжести получили 3 гражданских лица. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 17 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 17 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Новая Каховка — 2; Юбилейное — 2; Алёшки — 6; Каиры — 4", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Днепряны.Позднее, в 10:48 издание "Новокаховская правда" сообщило об ударе по Днепрянам."Украинские нацисты нанесли удар по поселку Днепряны Новокаховского городского округа. Под миномётным ударом украинских нацистов оказались жилые дома мирных жителей посёлка Днепряны. Массированным ударом повреждены кровли домов, выбиты окна, повреждены хозяйтсвенные постройки, перебиты электропровода и газопроводы. Некоторые дома после удара вообще не подлежат восстановлению. В очередной раз последователи киевского режима показали свое варварское отношением в мирным жителям Новокаховского городского округа. Безжалостное нанесение артиллерийских ударов именно по мирному населению говорит об человеконенавистнической сути режима Зеленского", - указывалось в публикации.Утром и днём 20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках на регион."Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка в Белгородском районе. В результате взрыва водитель не пострадал, кабина транспортного средства получила значительные повреждения", - написал он в своём телеграм-канале в 10:50.Спустя 48 минут он заявил о новой атаке ВСУ."Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БпЛА. В результате сброса двух взрывных устройств пострадавших нет, различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях и двух легковых автомобилях. На месте работают оперативные службы", - указал он.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, вооруженные силы украины