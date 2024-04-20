https://ukraina.ru/20240420/1054624522.html
Украина выдыхается. Кто следующий? Ищенко рассказал, кого ещё США отправят на войну с Россией
Украина выдыхается. Кто следующий? Ищенко рассказал, кого ещё США отправят на войну с Россией - 20.04.2024 Украина.ру
Украина выдыхается. Кто следующий? Ищенко рассказал, кого ещё США отправят на войну с Россией
Китай давно заявляет о необходимости урегулировать украинский кризис, однако его усилия не встречают понимания ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, что нужно для того, чтобы это наконец произошло.
2024-04-20T12:55
2024-04-20T12:55
2024-04-20T12:55
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Украина выдыхается. Кто следующий? Ищенко рассказал, кого ещё США отправят на войну с Россией
Китай давно заявляет о необходимости урегулировать украинский кризис, однако его усилия не встречают понимания ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, что нужно для того, чтобы это наконец произошло.