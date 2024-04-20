"Настоящий герой": в СК РФ сообщили, что военкор "Известий" погиб из-за прицельной атаки ВСУ - 20.04.2024 Украина.ру
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"Настоящий герой": в СК РФ сообщили, что военкор "Известий" погиб из-за прицельной атаки ВСУ
"Настоящий герой": в СК РФ сообщили, что военкор "Известий" погиб из-за прицельной атаки ВСУ - 20.04.2024 Украина.ру
"Настоящий герой": в СК РФ сообщили, что военкор "Известий" погиб из-за прицельной атаки ВСУ
Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны ВФУ. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в телеграм
2024-04-20T12:44
2024-04-20T12:48
новости
россия
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донбасс
мария захарова
журналист
военкор
убийство
всу
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19 апреля 2024 года вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением БПЛА на Запорожском направлении. В это время там работал военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, журналист снимал очередной репортаж.Семен Еремин одним из первых военных корреспондентов отправился работать на Донбасс. Вместе с военнослужащими армии РФ он был на передовой и освещал важные события, происходящие на фронте.В многочисленных репортажах Еремина зафиксированы последствия преступлений украинских националистов против мирных граждан. Журналист не раз рисковал жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходил на помощь тем, кто оказался в беде, отметили в СК РФ."Погибший военный корреспондент - настоящий герой, мужественно и достойно исполнивший свой долг во благо Отечества", подчеркнули в пресс-службе следственного комитета.Россия расценивает убийство журналиста "Известий" Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он добавила, что Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения его убийства.Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года. Он много снимал в Мариуполе, был под Марьинкой и Волновахой, когда населенные пункты освобождали российские подразделения.Впервые за все время спецоперации Еремин снял сюжет о работе артиллерии снарядами "Краснополь", материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов.
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новости, россия, украина, донбасс, мария захарова, журналист, военкор, убийство, всу, ск рф
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Мария Захарова, журналист, военкор, убийство, ВСУ, СК РФ

"Настоящий герой": в СК РФ сообщили, что военкор "Известий" погиб из-за прицельной атаки ВСУ

12:44 20.04.2024 (обновлено: 12:48 20.04.2024)
 
В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
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Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны ВФУ. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в телеграм
19 апреля 2024 года вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением БПЛА на Запорожском направлении. В это время там работал военный корреспондент "Известий" Семен Еремин, журналист снимал очередной репортаж.

"В результате прицельной и целенаправленной атаки со стороны ВФУ он погиб", - говорится в сообщении в пресс-службы СК.

Семен Еремин одним из первых военных корреспондентов отправился работать на Донбасс. Вместе с военнослужащими армии РФ он был на передовой и освещал важные события, происходящие на фронте.
В многочисленных репортажах Еремина зафиксированы последствия преступлений украинских националистов против мирных граждан. Журналист не раз рисковал жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходил на помощь тем, кто оказался в беде, отметили в СК РФ.
"Погибший военный корреспондент - настоящий герой, мужественно и достойно исполнивший свой долг во благо Отечества", подчеркнули в пресс-службе следственного комитета.
Россия расценивает убийство журналиста "Известий" Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он добавила, что Москва требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения его убийства.
Еремин работал специальным корреспондентом "Известий" с 2017 года. Он много снимал в Мариуполе, был под Марьинкой и Волновахой, когда населенные пункты освобождали российские подразделения.
Впервые за все время спецоперации Еремин снял сюжет о работе артиллерии снарядами "Краснополь", материалы о "Ланцетах", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов.
Даниил Туленков
Вчера, 17:00
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