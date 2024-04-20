https://ukraina.ru/20240420/1054622492.html

Превратить Белгород в Газу, убийство журналиста. Главное на Украине на утро 20 апреля

Превратить Белгород в Газу, убийство журналиста. Главное на Украине на утро 20 апреля - 20.04.2024 Украина.ру

Превратить Белгород в Газу, убийство журналиста. Главное на Украине на утро 20 апреля

Украинские военные убили журналиста "Известий" Семёна Ерёмина. Израильский офицер призвал украинцев продолжить наносить удары по НПЗ и превратить Белгород в Газу

2024-04-20T09:43

2024-04-20T09:43

2024-04-20T10:19

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Превратить Белгород в ГазуОфицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью украинским СМИ призвал украинцев продолжать бить по российским НПЗ, а также заявил о том, что Украина имеет право превратить Белгород в Газу."Не слушать американцев. Американцы всегда будут руководствоваться своими интересами. Их интерес, чтобы вы не атаковали нефтеперерабатывающую инфраструктуру российскую, а для вас это чуть ли ни единственная возможность. Это те немногие окошки. У вас же просто не будет второго шанса потом. Не слушать, а делать. Не поддаваться на шантаж", - заявил Левин.Он обвинил Россию в геноциде украинцев и заявил, что Украина имеет право уничтожать российские города."А кого тут наказывать? Наверное, всю Россию. Если где-то что-то не случилось в России, то только потому, что вы не дотянулись или у вас меньше возможностей. Если бы у вас, не знаю, было 300 самолётов боевых с бомбами, вы бы к чертям стёрли какой-нибудь Белгород с земли. Как мы Газу стёрли, например, когда мстили. Многие сейчас говорят: "А почему вы не захватили Газу?" и т.д. А зачем захватывать? Зачем? Что ж там делать? Жить в руинах. Это была месть. Мы пошли мстить. У нас была возможность", - указал офицер ЦАХАЛ.Он также отметил, что не знает, почему украинцы не убивают российских военных и инженеров, данные о которых у них есть."А лётчики там, допустим или какие-нибудь просто обычные инженеры. Там нет такого, чтобы была супер-охрана. Я не знаю [почему украинские спецслужбы не убивают российских инженеров]", - отметил Левин.В качестве примера он привёл историю с работавшими на Египет немецкими инженерами и тем, как "Моссад" сделал всё, чтобы отвадить немцев от такого сотрудничества."Понимаете, это - цели. Как с немецкими инженерами, когда ты долгие годы с ними работаешь. Атмосфера страха через это проявлялась: через слив информации и через реальные действия <...> А дальше реально ловят агентов, которые реально допрашивают, мучают, пытают дочку немецкого инженера. И такие думают: "Сумасшедшие евреи, запытали какую-то дочку", - рассказывал Левин.Он также сообщил, что в первые дни СВО украинские спецслужбы убили многих противников киевского режима."Я знаю, что тогда на подвал СБУ много людей улетело — сразу, много — в первые недели и месяцы полномасштабного вторжения (СВО — Ред.). В СМИ просто не попало потому, что все СМИ говорили о том, что под Киевом войска. Это, кстати, очень правильно. Ваши спецслужбы воспользовались информационной шумихой, тем, что все в а**е (ошеломлены - Ред.) и следят за тем, что Мощун-не Мощун, наступление. Ваши спецслужбы очень жёстко почистили откровенных "русскомирцев", зрадныков, которые через цепочки Кивы-Медведчука работали", - отметил Левин.Также Левин заявил, что знает точно: работа по подготовке убийства российских лидеров ведётся украинскими спецслужбами.В этом же интервью сооснователь украинского OSINT-агентства MOLFAR, которое разыскивает данные о российских военнослужащих, Артём Старосек признался в том, что украинцы платят криминалитету за убийства российских военнослужащих в тылу.Убийство военкораУкраинские военные убили военкора "Известий" Семёна Ерёмина, сообщило издание."Семён Ерёмин погиб в результате ранения, полученного из-за атаки FPV-дрона. Журналист выполнял профессиональный долг — снимал репортаж в Запорожской области. После сброса боеприпаса с беспилотника он получил несовместимые с жизнью ранения", - указывалось в публикации.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил свои соболезнования в связи со смертью журналиста."В результате атаки дрона противника на Запорожском направлении погиб корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Он много работал в Донецкой Народной Республике, рассказывал о жизни людей, о ходе военного конфликта. Одним из первых вместе с российскими подразделениями зашел в Мариуполь, Волноваху, показывал жизнь на передовой, продвигался вперед с бойцами. Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена. Вечная память…", - написал Пушилин в своём телеграм-канале.Прокомментировали гибель военкора и его коллеги."Погиб военный корреспондент "Известий" Семён Николаевич Ерёмин. Погиб выполняя свою работу. Семён был уважаемым парнем на войне. Не случайным. Жил достойно, погиб достойно. Настоящий Человек. Вот не вовремя может вспомнил, что Сема забористо писал и читал рэпчину. Еремин сделал многое для нашей страны и нашей Победы. Не забывайте об этом. Царствие небесное. Быть воином - жить вечно", - отметил военкор Евгений Поддубный.Соболезнования выразили и другие военкоры.Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель Ерёмина РИА Новости заявил, что убийство журналиста должно быть расследовано."Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они (убийства) должны быть полностью расследованы", — рассказал он.Последний репортаж Ерёмина на "Известиях" вышел два дня назад — журналист рассказал о том, как военнослужащие Вооружённых сил РФ в зоне проведения СВО применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков. Ерёмин работал в зоне спецоперации с её начала в феврале 2022 года. За заслуги получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

https://ukraina.ru/20240419/1054597240.html

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Егор Леев

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