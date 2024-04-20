https://ukraina.ru/20240420/1054605466.html

Геннадий Пантелеевич Збандут – 27-й и самый успешный директор Одесской киностудии

Геннадий Пантелеевич Збандут – 27-й и самый успешный директор Одесской киностудии - 20.04.2024 Украина.ру

Геннадий Пантелеевич Збандут – 27-й и самый успешный директор Одесской киностудии

Геннадий Пантелеевич Збандут – организатор кинопроизводства, доктор философских наук, член Союза кинематографистов Украины и просто хороший человек. Только такими эпитетами отзываются о нем те, кто имел честь работать под его началом

2024-04-20T16:00

2024-04-20T16:00

2024-04-20T16:00

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Геннадий Збандут родился 20 апреля 1929 года в Мариуполе. Во время Великой Отечественной войны он потерял родителей и остался сиротой. В 1953 году Геннадий Пантелеевич окончил филологический факультет Одесского государственного университета, а вскоре защитил кандидатскую диссертацию по философии. После защиты он стал заведующим кафедрой Общественных наук и преподавателем философии в Одесской государственной консерватории.В 1964 году Збандут устроился работать на Одесскую киностудию главным редактором художественных фильмов. В скором времени ему предложили возглавить всю киностудию. В годы руководства Збандута киностудия отличалась демократизмом и атмосферой настоящего студийного братства. Геннадий Пантелеевич сумел поднять её на небывалую творческую и производственную высоту, и заработал для государства десятки, сотни миллионов рублей.При Збандуте в Одессе начали свою кинокарьеру такие режиссёры, как Станислав Говорухин, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Александр Павловский, Вилен Новак, Наталья Медюк, Ярослав Лупий, Сильвия Сергейчикова, Игорь Апасян, Александр Гришин, дебютировала Кира Муратова, создали свои первые телефильмы Александр Бланк, Сергей Линков, Константин Бромберг.Збандунт не выбирался из съемочных павильонов, постоянно вникал во все нюансы кинопроизводства каждой ленты и внимательно следил за работой всех специалистов, которых сам же тщательно подбирал. Он настолько досконально изучил процесс проявки и печати кинопленки, что мог легко заменить на киностудии любого из сотрудников её цеха обработки плёнки. Он также досконально освоил профессии монтажёра и часто участвовал с самыми маститыми режиссёрами в процессе монтажа их работ, а также был профессиональным звукорежиссёром и нередко становился за пульт звукооператора и сводил в единую запись все звуки фильма.Но главное, он обладал невероятным умением видения картины ещё до её завершения. Нередко он настаивал на смещении акцентов ленты её перемонтировании, в результате получалось совершенно другое не задумывавшееся ранее его режиссёром кинопроизведение, гораздо более динамичное… и прибыльное в прокате. Живи Збандут в наше время, он наверняка стал бы успешным кинопродюсером.Кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич в одном из интервью очень тепло и с любовью вспоминал о Геннадии Пантелеевиче Збандуте и Одесской киностудии где происходило его становление:"Одесская студия отличалась от тех студий, где мне пришлось работать, — а это и "Мосфильм", и "Узбекфильм", и "Ленфильм", — тем, что на Одесской киностудии была удивительная семейная атмосфера. А директор, Геннадий Пантелеевич Збандут, ну, дар Божий для нас всех был в то время, потому что этот человек тонко чувствовал искусство, он пытался вникнуть в наши режиссёрские муторные души. Это был единственный в своем роде руководитель, который рисковал и часто — всем. Давая снимать Высоцкогов "Опасных гастролях", он рисковал партийным билетом. И во многих других случаях тоже. Если бы не Збандут, я бы никогда не снял "Трёх мушкетёров", я бы никогда не снял Бабеля, "Искусство жить в Одессе", то есть без его рискованного участия очень многого, включая "Место встречи изменить нельзя" Славы Говорухина, не появилось бы на белый свет. А эти фильмы, они сделали честь кинематографу Советского Союза и сейчас считаются классикой российского кино, что интересно. По всей вероятности, потому, что все-таки это снималось на деньги центральные, на деньги Госкино СССР. И слава Богу!"Геннадию Пантелеевичу и его сотрудникам в начале 80-х удалось добиться перевода Одесской киностудии из III-й категории во II-ю. А с более высокой категорией пришли и большие деньги, и лучшее оборудование, и возможность выпускать 16 фильмов в год.Кроме прокатного, на студии стали успешно работать и объединения телевизионных и заказных, то есть рекламных, научно-популярных и учебных фильмов. Одесская киностудия находилась на пике своей популярности.В 70-х – 80-х годах она выпустила такие всеми любимые кино- и телешедевры, как: “Д’Артаньян и три мушкетёра”, “Место встречи изменить нельзя”, “Цыган”, “Приключения Электроника”, “Трест, который лопнул”, “Зелёный фургон”, “Приключения Петрова и Васечкина”, “Берегите женщин” и многие другие. Примечательно и то, что многие фильмы, выпущенные студией при Збандуте по кассовости превзошли фильмы таких киностудий как Киевская им. Довженко и даже Мосфильм.В 1981 году Геннадий Пантелеевич Збандут стал лауреатом премии Союза кинематографистов УССР. За свою трудовую деятельность его наградили орденом "Октябрьской революции", медалями и знаком “Отличник кинематографии СССР”.Но, в 1984 году над Збандутом сгустились тучи – без объяснения причин его уволили с должности директора Одесской киностудии. Чтобы обеспечить своё существование ему пришлось вернуться к преподавательской деятельности в консерватории, где в 1986 году он защитил докторскую диссертацию по философии.Однако бывшие коллеги Збандута по киноцеху не теряли надежду вернуть его на незаслуженно отобранное место, и чтобы сохранить Збандута для кинематографа и коллектива киностудии, избрали его первым секретарем Одесского отделения Союза кинематографистов Украины.К тому времени Збандут уже тяжело болел. В первой половине июня 1990 года в Москве начинался 6-й съезд кинематографистов СССР. Готовящимся к отъезду представителям Одесской делегации Геннадий Пантелеевич надиктовал заслуживающие обсуждения в Москве вопросы. А 8 июня того же года его не стало. Его похоронили в Одессе на Одесском втором кладбище.По решению одесской городской администрации, при поддержке Союза кинематографистов Украины, 4 июля 2015 года на фасаде здания Одесской киностудии, по адресу Французский бульвар, 33 в одном ряду с мемориальными досками Довженко, Высоцкому и Шукшину открыли мемориальную доску с именем Геннадия Збандута.Но самую главную мемориальную доску 27-му директору Одесской киностудии мы видим каждый раз, когда начинается фильм этой прекрасной киностудии. Речь о той самой знаменитой бригантине на эмблеме. Она появилась благодаря Геннадию Пантелеевичу Збандуту. Именно её он выбрал из всех предложенных художниками вариантов. Бригантину специально отчеканили из металла и сняли на голубом фоне. Сопровождал её появление на экране мелодичный звук корабельных склянок. Первый раз эмблема появилась перед фильмом "Опасные гастроли", в год полувекового юбилея киностудии.Сейчас Одесская киностудия, как, впрочем, и вся Украина, находится в состоянии упадка. Но те, кто помнит Геннадия Пантелеевича Збандута уверены, что, если бы он был жив, будь он директором Одесской киностудии сегодня, студия не находилась бы в том плачевном состоянии коллапса, в котором она находится сейчас. Однако история, к сожалению, как известно сослагательного склонения не терпит.

https://ukraina.ru/20240131/1053001743.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, одесса, одесская киностудия, кино, кинематограф