https://ukraina.ru/20240419/1054604010.html

Российская электроника: технологический суверенитет или импорт вчерашнего дня?

Российская электроника: технологический суверенитет или импорт вчерашнего дня? - 19.04.2024 Украина.ру

Российская электроника: технологический суверенитет или импорт вчерашнего дня?

Китайские банки с конца марта блокируют оплату российскими компаниями компонентов для сборки электроники. Проблема, как сообщают российские СМИ, возникла с импортом деталей для компьютеров, серверов и другой техники. Многие поставщики жаловались на одну и ту же причину: не проходит платеж из России

2024-04-19T17:14

2024-04-19T17:14

2024-04-19T17:14

китай

санкции

компьютер

поставки

импорт

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украина.ру

россия

сша

импортозамещение

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Российские маркетологи до этого запустили продажи так называемых отечественных компьютеров в ценовой категории 30-80 тыс. руб. Достаточно вбить в поиск "российский ноутбук", чтобы испытать чувство гордости за страну от изобилия моделей! Просто некоторые продавцы стеснительно не указывают наименования ни процессоров, ни материнских плат, ни каких-либо других компонентов. Пишут просто: ноутбук игровой, "тянет" красивую графику, поломки и неисправности устраним по гарантии.Теоретически в свете ухода из России топовых лейблов рядовой покупатель должен клюнуть на эту спекуляцию. Однако во сколько рублей и месяцев обойдется ремонт, если вдруг возникнет дефицит компонентов ─ тот еще вопрос.Детальное изучение характеристик таких устройств чаще всего показывает примерно следующее: "железо" произведено до февраля 2022 года на заводах ведущей фабрики TSMC (Тайвань) по лицензии, например, Intel или AMD. Хотя обе компании, как и ряд других, официально приостановили поставки процессоров в Россию два года назад, дальнейший импорт (а остается только предполагать и верить источникам) был налажен через дистрибьютеров или с помощью серой параллельной схемы.По-настоящему отечественный, с претензией на массовость и доступность процессор Россия все-таки смогла выпустить. Только опять на Тайване. Бесфабричная компания "Байкал Электроникс" произвела на TSMC крупную партию процессоров "Байкал-М": разработка - отечественная, но архитектура - разумеется, нет. Сотрудничество прекратилось в 2022 году из-за антироссийских санкций. Компания проводит эксперимент по переносу корпусирования (сборки) чипов на мощности российских предприятий. По данным источника "Ведомостей", пока что больше половины процессоров из крупносерийной партии выходят бракованными. Это объясняют началом пути России в этой сфере, настройкой оборудования и нехваткой специалистов.Другой российский процессор, "Эльбрус", пожалуй, правильнее называть советским. Разработка началась в 70-х годах прошлого века, но из-за развала Советского Союза со всеми вытекающими работа была приостановлена. Советские ЭВМ "Эльбрус" выпускали в виде шкафов и применяли не в быту, а в центрах управления в военно-технической сфере.Та самая архитектура, разработанная советскими инженерами, легла в основу прямых наследников ─ процессоров с одноименным названием. Из минусов: чтобы запустить привычные обычному пользователю операционные системы или приложения, нужен специальный эмулятор. Называется он двоичным транслятором системы. Короче говоря, на отечественном "Эльбрусе-4С" операционную систему новее Windows 8 не запустить. А это значит, что его не смогут использовать дизайнеры, конструкторы, музыканты и многие другие специалисты, работающие в профессиональных программах.Что касается, опять же, так называемой отечественной операционной системы (ОС) - снова маркетинговый ход. Содрогаясь, вспоминаю, как ночами сидел у монитора с толстенными талмудами типа "Все о Linux", наизусть вбивал команды в черном окне терминала, чтобы смонтировать какую-нибудь флэшку, компилировал ядро, исправлял свои же ошибки… И для чего же? В этом всем, скорее, больше романтики и любопытства, чем толка.И вот на рынок выкатывают обыкновенный Linux Debian (операционная система, одно время считавшаяся "великой и ужасной"), но почему-то называют его отечественным. Представляете недоумение линуксовых сисадминов времен Фидо и ICQ, когда за такую "ось" сажают технически неподготовленного человека? Конечно, можно возразить: интерфейсы всяких Linux-ов стали более дружелюбными и интуитивно понятными. Но… Прямо здесь и сейчас ответьте на вопросы: вы знаете, что такое репозиторий или sudo apt update? Готовы ли вы смириться с тем, что в мире UNIX нет ни Adobe Premier, ни Sound Forge, ни AutoCad и InDesign, а аналоги, увы, годятся только для ознакомления?Говоря проще, нам фактически предлагают общедоступный бесплатный софт под видом "новейших отечественных разработок".Да, хочется использовать и гордиться российским программным обеспечением. Но нет реально собственной ОСи. Хочется собственную ОСь - нет под нее конкурентоспособного софта. Хочется собственный процессор - пожалуйста, но не на уровне привычного персонального компьютера, или намного дороже зарубежного аналога.Хочется замкнуть производство компьютерного железа внутри страны - так не бывает, нет технологических цепей и звеньев для серийного производства. Но и уповать на Китай, полагаясь на тезис "все можно купить" - абсурд, и так это больше не работает.Санкции жестко замедлили Китай. В октябре 2022 года США, как фактически технологические монополисты в этой сфере, ограничили поставки полупроводников и оборудования для производства микроэлектроники в КНР. В Минторговли США определили перечень из китайских компаний, которым запретили поставлять продукцию из США, произведенную по американским технологиям. Через год американцы добились запрета на поставки специальных литографических станков фирмы ASML из Нидерландов. Это оборудование необходимо для печати на кремниевых кристаллах электронных схем. По сути, у кого станок с площадкой, тот и правит балом.ASML, к слову, в первом квартале 2024 года заработала 1,2 млрд евро чистой прибыли (объем продаж в 5,3 млрд евро). Голландцы продали 113 новых литографических систем и 11 б/у, говорится в отчете компании от 17 апреля. Традиционно первые места в рейтингах продаж занимают Тайвань и Южная Корея. Нынешний отчет аналитики называют провальным, так как выручка снизилась на 20 с лишним процентов, и это связывают со снижением заказов - корейские и тайваньские фабрики накопили достаточно станков.Источник издания Украина.ру, знакомый с ситуацией в этой отрасли в КНР, говорит о невозможности Пекина обеспечить технологический суверенитет. После ввода санкций, по его словам, Штаты ограничили доступ местных производственных площадок к документации, штат американских специалистов на местах сократили. Источник также уверяет, что экономическую ситуацию в Китае в принципе никак нельзя оценивать как какой-либо экономический рост. Большинство молодых людей праздно и безуспешно слоняются по улицам в поисках работы, статистика, связанная с безработицей, не разглашается. Источник предполагает, что Пекин движется к кризису и указывает на утечку специалистов (вплоть до беженцев с оформленным статусом) в другие страны - например, в Малайзию.Однако это не помешало китайцам каким-то чудесным образом наладить собственный выпуск чипов - опять же, возможно, за счет устаревшей и обновленной материальной базы или серого импорта.США запретили поставлять в Китай передовые графические процессоры Nvidia A100 и H100, необходимые для обучения искусственного интеллекта (ИИ-чипы). Продукцию Nvidia в Китай поставляла китайская Sitonholy, однако "дистрибьютерской деятельности компании пришел конец", пишут журналисты South China Morning Post. Теперь китайским покупателям предлагают собственный аналог от такой же подсанкционной Huawei Technologies. Местные журналисты заявляют, будто китайский чип в каких-то вычислениях обходит продукты Nvidia, но ближайшим ему конкурентом все же считают специально ослабленные для КНР процессоры Nvidia H20, L20 и L2. При этом китайский ускоритель может работать только на 70% от уровня объекта копирования."В прошлом году базирующийся в Шэньчжэне гигант бросил вызов санкциям США и выпустил смартфон с поддержкой 5G, оснащенный 7-нанометровой мобильной системой на кристалле, изготовленной китайской компанией SMIC", - пишут журналисты.Бросил вызов - это громко сказано. По всей видимости, речь идет о производстве чипов по зрелым технологическим процессам. Иначе говоря, по освоенным и вчерашним технологиям. Штаты же, напротив, вкладываются в производство самых современных чипов. Таким образом получается, что Китай выбросит на рынок огромное количество чипов к тому моменту, когда они морально устареют.Санкциями Штаты ограничивают не только Россию, но и удерживают на временнОм поводке от прогресса Китай. В любом случае через параллельный импорт в Россию поставят вот эти чудо-процессоры, и где-то в Томском гараже местный Стив Джобс соберет рабочий ноутбук. Как в поговорке: на тебе, Боже, что нам негоже.Но. Китай направит прибыль с этого мероприятия, которое язык не поворачивается назвать "стратегическим партнерством" - наши же рублеюани или рубледоллары - в разработку своих эльбрусов и байкалов на базе американских технологий. И что же тогда будем делать мы?

https://ukraina.ru/20240408/1054373246.html

https://ukraina.ru/20240418/1054572848.html

https://ukraina.ru/20240412/1054479373.html

китай

россия

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

китай, санкции, компьютер, поставки, импорт, эксклюзив, украина.ру, россия, сша, импортозамещение