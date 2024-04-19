https://ukraina.ru/20240419/1054600199.html

"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО?

"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО? - 19.04.2024 Украина.ру

"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО?

В современной войне силы противовоздушной обороны приобретают особое значение. Корреспонденты портала "Украина.ру" побывали на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии, пообщались с ребятами и готовы рассказать об их нелегкой боевой работе

2024-04-19T12:45

2024-04-19T12:45

2024-04-19T12:45

эксклюзив

сво

россия

украина

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донецк

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"шахтер"

запорожская область

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Прикупив такой-сякой снеди в ближайшем магазине, какое-то время шатаемся по окрестностям, надеясь поймать хоть какую-то связь, но ловим исключительно ямы на местном бездорожье. Несолоно хлебавши, двигаем к месту встречи, где нас уже ждут ребята из зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии. Так армейская пунктуальность компенсирует безалаберность мобильных операторов.- Это вас мы, судя по всему, ищем?- Зависит от того, кто вы такие.- "Россия Сегодня". Федор, Игорь, а это наш водитель Паша.- Тогда вас! Поехали?- Погодите, у нас кое-что есть для вас.Скоренько перегрузив полезные для всякого военного штуки в багажник ребят, ныряем в машину и двигаем за ними по тому безобразию, что здесь называют дорогами.Климат в Запорожской области чуточку мягче, чем в Луганской и Донецкой, а потому здешние изумрудные поля довольно резко контрастируют с донбасской слякотью. Минус тут ровно один – пыль. Во-первых, здорово демаскирует на открытой местности, а во-вторых, едешь за кем-то и ни впереди идущего, ни дороги толком не видишь. Но война – это про бездорожье, а потому зимой всегда грязь, летом – пыль."Экипируемся, парни", - бросает подошедший боец, когда мы наконец добираемся до пункта назначения. Протягиваю ладонь, а он вдруг округляет глаза. "Мы ж час назад уже здоровались. Просто я раньше без каски был. Не признал, что ли?" - обижается парень. Киваю, стучу ладонью по лбу. Эх, голова – два уха. Смеемся.- А ты правда из Донецка?- Ну да.- А что сейчас с шахтером?- С каким?- Ну с донецким "Шахтером"?- А-а-а! Ты про команду? Во-первых, он теперь не донецкий, а львовский. Во-вторых, не "Шахтер", а "Шахтар".- Жалко. И мерча не осталось?- Был фирменный магазин, но закрылся давно.- Я просто шарфы коллекционирую. Сам раньше в футбол играл. Не на таком уровне, конечно.- Слушай, вряд ли что-то осталось, но я поспрашиваю.- Буду благодарен.Продвигаясь по лесополке, слышим до боли знакомые звуки – ребята организуют быт. Копают, строят, чего-то таскают, оборудуют. Оно ведь как? И фронт движется, и подразделения по нему мотаются туда-сюда. Чуть сдвинулся – надо копать.На краю лесополосы замечаем довольно толковое укрытие, в котором уютно расположился зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а при нем экипаж. "Первым делом спрятали машинку, а теперь копают для себя. Настоящие солдаты", - отмечаю, но вслух не говорю."Снимать будете?" - нервничает боец с позывным "Банщик". "Да не переживай ты. Не кино же для взрослых. Просто расскажешь о своей работе", - успокаиваю его. "Даже это, наверное, было бы не так страшно", - нервно хихикает он. Курим, знакомимся, налаживаем контакт. Вокруг орудия гуляют белый кот и черный пес. Ходят и туда-сюда, требуют внимания от больших зеленых людей, но никогда не пересекаются. "Это наши помощники", - смеются ребята, почесывая брюшко черному проныре, что катается в пыли."Если человеческим языком, то ЗРК "Стрела-10" — это "мотолыга", поверх которой установлен зенитно-ракетный комплекс. Вообще по базе на нее устанавливается четыре ракеты, чтобы можно было работать по четырем целям. Но сейчас у нас две, поскольку обстановка довольно горячая. Ставим две, чтобы отработать, быстро переместиться и перезарядиться. Самолеты противника до нас не долетают, поэтому в основном работаем по беспилотникам. Это, как правило, "Лелека-100", "Фурия" и "Валькирия". Увидели цель, выкатились, обнаружили и уничтожили". За месяц наш расчет штук пятнадцать, наверное, поразил", - вводит нас в курс дела "Банщик". Освоился человек.Экипаж боевой машины – два человека: механик-водитель и оператор. Один, как вы понимаете, рулит, другой сидит в "люльке", наводится и стреляет."Эта "люлька", как мы ее называем, крутится на 360 градусов. И наклон у нее 90 градусов. Оператор садится в кресло и сперва визуально через стекло, а потом уже через визир видит цель. Выполняет манипуляции, питание подается на ракету. Раскручивается головка, чтобы ракета увидела цель. Нажимает "слежение" - ракета захватывает цель. И после уже производится пуск", - продолжает боец.Надо сказать, что "люлька" здорово походит на кабину боевого робота из какого-нибудь японского мультфильма. И двигается под управлением оператора примерно также. А ведь "Стрела-10" - машина, прямо скажем, не очень-то современная. Но теперь хотя бы понятно, чем вдохновлялись фантасты.- Знал бы, что у вас тут спокойно, так в броню рядиться не стал бы.- Это сейчас они почему-то притихли. А так их "крылья" тут регулярно летают – высматривают. Они же охотятся на ПВО. То "хаймарс" прилетит, то еще что-нибудь. Лучше поберечься.- И часто прилетает?- Да вот буквально на днях прилетал "химарь" тут поблизости.- А крылья летают только в ясную погоду?- Да, но есть нюансы. А дождь, к примеру, они не летают, поскольку вода заливает камеру и оператор мало что видит. Но в пасмурную и облачную погоду еще как летают, поскольку "птичке" есть где спрятаться.- А на какой высоте?- Зависит от беспилотника. У каждого свой потолок. Те, что корректируют артиллерию, выше трехсот метров не поднимаются. Есть те, что и до десяти тысяч метров летают, но такие мы поразить не можем. Цель-то маленькая. Мы ее увидеть не можем.- А "Бабу-Ягу"?- В теории – да. "Баба-Яга" излучает тепло, а у этого ЗРК есть два режима работы: инфракрасный и фото-контрастный. Если "Баба-Яга" летает ночью, то ее в инфракрасном можно сбить, но пока нам не предоставлялась такая возможность.- А кроме беспилотников?- Да нет. Их авиация даже до первой линии толком не долетает.Ребята прямо грустят из-за того, что мы не вчера к ним приехали. То много боевой работы, мол, было, а сейчас вдруг затишье. А хочется ведь и в деле себя показать. Ну… ждем. Авось какая "лелека" на огонек и заглянет. А пока суд да дело, ближе знакомимся с оператором – крепким, коротко стриженным парнем с натруженными руками. У городских жителей, да к тому же настолько юных, вы таких рук не увидите."Как оператором стал? Да легко! Захотел сюда, подписал контракт, решил, что буду оператором. Поставили, объяснили, показали, научили. Ничего трудного в этом нет. Довольно быстро втянулся. Не могу сказать, что работа прямо сложная, но зависит от обстановки. Главное – вовремя увидеть цель, а дальше захват, пуск и сбитие. Нужно просто внимательно смотреть, быстро думать и не менее быстро действовать", - рассказывает наводчик с позывным "Комса".О себе говорит, что и на срочную службу, и в зону проведения спецоперации отправился, следуя многолетней семейной традиции. Все мужчины в роду, дескать, военными были. А после победы "Комса" планирует уехать в деревню и построить дом. Такая вот простая, но красивая мечта.Солнышко ползет за горизонт, заливая степи малиновым, а "крыльев" с чубчиками все нет и нет. "Судя по всему, сегодня работы не будет", - вздыхают ребята.Возвращаясь по той же лесополке, замечаю, что бойцы продолжают строить укрепления. Торопятся. Напоследок обнимаемся и я обещаю выяснить насчет шарфиков донецкого футбольного клуба, который давно уж не донецкий. Впереди долгий путь на базу.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, сво, россия, украина, пво, донецк, украина.ру, "шахтер", запорожская область