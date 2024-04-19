"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО? - 19.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240419/1054600199.html
"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО?
"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО? - 19.04.2024 Украина.ру
"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО?
В современной войне силы противовоздушной обороны приобретают особое значение. Корреспонденты портала "Украина.ру" побывали на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии, пообщались с ребятами и готовы рассказать об их нелегкой боевой работе
2024-04-19T12:45
2024-04-19T12:45
эксклюзив
сво
россия
украина
пво
донецк
украина.ру
"шахтер"
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601369_0:0:2436:1371_1920x0_80_0_0_02d901bf8cf4288f8cb826ac75aa1cb4.jpg
Прикупив такой-сякой снеди в ближайшем магазине, какое-то время шатаемся по окрестностям, надеясь поймать хоть какую-то связь, но ловим исключительно ямы на местном бездорожье. Несолоно хлебавши, двигаем к месту встречи, где нас уже ждут ребята из зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии. Так армейская пунктуальность компенсирует безалаберность мобильных операторов.- Это вас мы, судя по всему, ищем?- Зависит от того, кто вы такие.- "Россия Сегодня". Федор, Игорь, а это наш водитель Паша.- Тогда вас! Поехали?- Погодите, у нас кое-что есть для вас.Скоренько перегрузив полезные для всякого военного штуки в багажник ребят, ныряем в машину и двигаем за ними по тому безобразию, что здесь называют дорогами.Климат в Запорожской области чуточку мягче, чем в Луганской и Донецкой, а потому здешние изумрудные поля довольно резко контрастируют с донбасской слякотью. Минус тут ровно один – пыль. Во-первых, здорово демаскирует на открытой местности, а во-вторых, едешь за кем-то и ни впереди идущего, ни дороги толком не видишь. Но война – это про бездорожье, а потому зимой всегда грязь, летом – пыль."Экипируемся, парни", - бросает подошедший боец, когда мы наконец добираемся до пункта назначения. Протягиваю ладонь, а он вдруг округляет глаза. "Мы ж час назад уже здоровались. Просто я раньше без каски был. Не признал, что ли?" - обижается парень. Киваю, стучу ладонью по лбу. Эх, голова – два уха. Смеемся.- А ты правда из Донецка?- Ну да.- А что сейчас с шахтером?- С каким?- Ну с донецким "Шахтером"?- А-а-а! Ты про команду? Во-первых, он теперь не донецкий, а львовский. Во-вторых, не "Шахтер", а "Шахтар".- Жалко. И мерча не осталось?- Был фирменный магазин, но закрылся давно.- Я просто шарфы коллекционирую. Сам раньше в футбол играл. Не на таком уровне, конечно.- Слушай, вряд ли что-то осталось, но я поспрашиваю.- Буду благодарен.Продвигаясь по лесополке, слышим до боли знакомые звуки – ребята организуют быт. Копают, строят, чего-то таскают, оборудуют. Оно ведь как? И фронт движется, и подразделения по нему мотаются туда-сюда. Чуть сдвинулся – надо копать.На краю лесополосы замечаем довольно толковое укрытие, в котором уютно расположился зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а при нем экипаж. "Первым делом спрятали машинку, а теперь копают для себя. Настоящие солдаты", - отмечаю, но вслух не говорю."Снимать будете?" - нервничает боец с позывным "Банщик". "Да не переживай ты. Не кино же для взрослых. Просто расскажешь о своей работе", - успокаиваю его. "Даже это, наверное, было бы не так страшно", - нервно хихикает он. Курим, знакомимся, налаживаем контакт. Вокруг орудия гуляют белый кот и черный пес. Ходят и туда-сюда, требуют внимания от больших зеленых людей, но никогда не пересекаются. "Это наши помощники", - смеются ребята, почесывая брюшко черному проныре, что катается в пыли."Если человеческим языком, то ЗРК "Стрела-10" — это "мотолыга", поверх которой установлен зенитно-ракетный комплекс. Вообще по базе на нее устанавливается четыре ракеты, чтобы можно было работать по четырем целям. Но сейчас у нас две, поскольку обстановка довольно горячая. Ставим две, чтобы отработать, быстро переместиться и перезарядиться. Самолеты противника до нас не долетают, поэтому в основном работаем по беспилотникам. Это, как правило, "Лелека-100", "Фурия" и "Валькирия". Увидели цель, выкатились, обнаружили и уничтожили". За месяц наш расчет штук пятнадцать, наверное, поразил", - вводит нас в курс дела "Банщик". Освоился человек.Экипаж боевой машины – два человека: механик-водитель и оператор. Один, как вы понимаете, рулит, другой сидит в "люльке", наводится и стреляет."Эта "люлька", как мы ее называем, крутится на 360 градусов. И наклон у нее 90 градусов. Оператор садится в кресло и сперва визуально через стекло, а потом уже через визир видит цель. Выполняет манипуляции, питание подается на ракету. Раскручивается головка, чтобы ракета увидела цель. Нажимает "слежение" - ракета захватывает цель. И после уже производится пуск", - продолжает боец.Надо сказать, что "люлька" здорово походит на кабину боевого робота из какого-нибудь японского мультфильма. И двигается под управлением оператора примерно также. А ведь "Стрела-10" - машина, прямо скажем, не очень-то современная. Но теперь хотя бы понятно, чем вдохновлялись фантасты.- Знал бы, что у вас тут спокойно, так в броню рядиться не стал бы.- Это сейчас они почему-то притихли. А так их "крылья" тут регулярно летают – высматривают. Они же охотятся на ПВО. То "хаймарс" прилетит, то еще что-нибудь. Лучше поберечься.- И часто прилетает?- Да вот буквально на днях прилетал "химарь" тут поблизости.- А крылья летают только в ясную погоду?- Да, но есть нюансы. А дождь, к примеру, они не летают, поскольку вода заливает камеру и оператор мало что видит. Но в пасмурную и облачную погоду еще как летают, поскольку "птичке" есть где спрятаться.- А на какой высоте?- Зависит от беспилотника. У каждого свой потолок. Те, что корректируют артиллерию, выше трехсот метров не поднимаются. Есть те, что и до десяти тысяч метров летают, но такие мы поразить не можем. Цель-то маленькая. Мы ее увидеть не можем.- А "Бабу-Ягу"?- В теории – да. "Баба-Яга" излучает тепло, а у этого ЗРК есть два режима работы: инфракрасный и фото-контрастный. Если "Баба-Яга" летает ночью, то ее в инфракрасном можно сбить, но пока нам не предоставлялась такая возможность.- А кроме беспилотников?- Да нет. Их авиация даже до первой линии толком не долетает.Ребята прямо грустят из-за того, что мы не вчера к ним приехали. То много боевой работы, мол, было, а сейчас вдруг затишье. А хочется ведь и в деле себя показать. Ну… ждем. Авось какая "лелека" на огонек и заглянет. А пока суд да дело, ближе знакомимся с оператором – крепким, коротко стриженным парнем с натруженными руками. У городских жителей, да к тому же настолько юных, вы таких рук не увидите."Как оператором стал? Да легко! Захотел сюда, подписал контракт, решил, что буду оператором. Поставили, объяснили, показали, научили. Ничего трудного в этом нет. Довольно быстро втянулся. Не могу сказать, что работа прямо сложная, но зависит от обстановки. Главное – вовремя увидеть цель, а дальше захват, пуск и сбитие. Нужно просто внимательно смотреть, быстро думать и не менее быстро действовать", - рассказывает наводчик с позывным "Комса".О себе говорит, что и на срочную службу, и в зону проведения спецоперации отправился, следуя многолетней семейной традиции. Все мужчины в роду, дескать, военными были. А после победы "Комса" планирует уехать в деревню и построить дом. Такая вот простая, но красивая мечта.Солнышко ползет за горизонт, заливая степи малиновым, а "крыльев" с чубчиками все нет и нет. "Судя по всему, сегодня работы не будет", - вздыхают ребята.Возвращаясь по той же лесополке, замечаю, что бойцы продолжают строить укрепления. Торопятся. Напоследок обнимаемся и я обещаю выяснить насчет шарфиков донецкого футбольного клуба, который давно уж не донецкий. Впереди долгий путь на базу.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
россия
украина
донецк
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054601369_0:0:2436:1827_1920x0_80_0_0_2bb484dfd943442bd1723e955afe3666.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, россия, украина, пво, донецк, украина.ру, "шахтер", запорожская область
Эксклюзив, СВО, Россия, Украина, ПВО, Донецк, Украина.ру, "Шахтер", Запорожская область

"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО?

12:45 19.04.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
В современной войне силы противовоздушной обороны приобретают особое значение. Корреспонденты портала "Украина.ру" побывали на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии, пообщались с ребятами и готовы рассказать об их нелегкой боевой работе
Прикупив такой-сякой снеди в ближайшем магазине, какое-то время шатаемся по окрестностям, надеясь поймать хоть какую-то связь, но ловим исключительно ямы на местном бездорожье. Несолоно хлебавши, двигаем к месту встречи, где нас уже ждут ребята из зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии. Так армейская пунктуальность компенсирует безалаберность мобильных операторов.
- Это вас мы, судя по всему, ищем?
- Зависит от того, кто вы такие.
- "Россия Сегодня". Федор, Игорь, а это наш водитель Паша.
- Тогда вас! Поехали?
- Погодите, у нас кое-что есть для вас.
Скоренько перегрузив полезные для всякого военного штуки в багажник ребят, ныряем в машину и двигаем за ними по тому безобразию, что здесь называют дорогами.
Климат в Запорожской области чуточку мягче, чем в Луганской и Донецкой, а потому здешние изумрудные поля довольно резко контрастируют с донбасской слякотью. Минус тут ровно один – пыль. Во-первых, здорово демаскирует на открытой местности, а во-вторых, едешь за кем-то и ни впереди идущего, ни дороги толком не видишь. Но война – это про бездорожье, а потому зимой всегда грязь, летом – пыль.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
"Экипируемся, парни", - бросает подошедший боец, когда мы наконец добираемся до пункта назначения. Протягиваю ладонь, а он вдруг округляет глаза. "Мы ж час назад уже здоровались. Просто я раньше без каски был. Не признал, что ли?" - обижается парень. Киваю, стучу ладонью по лбу. Эх, голова – два уха. Смеемся.
- А ты правда из Донецка?
- Ну да.
- А что сейчас с шахтером?
- С каким?
- Ну с донецким "Шахтером"?
- А-а-а! Ты про команду? Во-первых, он теперь не донецкий, а львовский. Во-вторых, не "Шахтер", а "Шахтар".
- Жалко. И мерча не осталось?
- Был фирменный магазин, но закрылся давно.
- Я просто шарфы коллекционирую. Сам раньше в футбол играл. Не на таком уровне, конечно.
- Слушай, вряд ли что-то осталось, но я поспрашиваю.
- Буду благодарен.
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Продвигаясь по лесополке, слышим до боли знакомые звуки – ребята организуют быт. Копают, строят, чего-то таскают, оборудуют. Оно ведь как? И фронт движется, и подразделения по нему мотаются туда-сюда. Чуть сдвинулся – надо копать.
На краю лесополосы замечаем довольно толковое укрытие, в котором уютно расположился зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а при нем экипаж. "Первым делом спрятали машинку, а теперь копают для себя. Настоящие солдаты", - отмечаю, но вслух не говорю.
"Снимать будете?" - нервничает боец с позывным "Банщик".
"Да не переживай ты. Не кино же для взрослых. Просто расскажешь о своей работе", - успокаиваю его. "Даже это, наверное, было бы не так страшно", - нервно хихикает он.
Курим, знакомимся, налаживаем контакт. Вокруг орудия гуляют белый кот и черный пес. Ходят и туда-сюда, требуют внимания от больших зеленых людей, но никогда не пересекаются. "Это наши помощники", - смеются ребята, почесывая брюшко черному проныре, что катается в пыли.
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
"Если человеческим языком, то ЗРК "Стрела-10" — это "мотолыга", поверх которой установлен зенитно-ракетный комплекс. Вообще по базе на нее устанавливается четыре ракеты, чтобы можно было работать по четырем целям. Но сейчас у нас две, поскольку обстановка довольно горячая. Ставим две, чтобы отработать, быстро переместиться и перезарядиться. Самолеты противника до нас не долетают, поэтому в основном работаем по беспилотникам. Это, как правило, "Лелека-100", "Фурия" и "Валькирия". Увидели цель, выкатились, обнаружили и уничтожили". За месяц наш расчет штук пятнадцать, наверное, поразил", - вводит нас в курс дела "Банщик". Освоился человек.
Экипаж боевой машины – два человека: механик-водитель и оператор. Один, как вы понимаете, рулит, другой сидит в "люльке", наводится и стреляет.
"Эта "люлька", как мы ее называем, крутится на 360 градусов. И наклон у нее 90 градусов. Оператор садится в кресло и сперва визуально через стекло, а потом уже через визир видит цель. Выполняет манипуляции, питание подается на ракету. Раскручивается головка, чтобы ракета увидела цель. Нажимает "слежение" - ракета захватывает цель. И после уже производится пуск", - продолжает боец.
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Надо сказать, что "люлька" здорово походит на кабину боевого робота из какого-нибудь японского мультфильма. И двигается под управлением оператора примерно также. А ведь "Стрела-10" - машина, прямо скажем, не очень-то современная. Но теперь хотя бы понятно, чем вдохновлялись фантасты.
- Знал бы, что у вас тут спокойно, так в броню рядиться не стал бы.
- Это сейчас они почему-то притихли. А так их "крылья" тут регулярно летают – высматривают. Они же охотятся на ПВО. То "хаймарс" прилетит, то еще что-нибудь. Лучше поберечься.
- И часто прилетает?
- Да вот буквально на днях прилетал "химарь" тут поблизости.
- А крылья летают только в ясную погоду?
- Да, но есть нюансы. А дождь, к примеру, они не летают, поскольку вода заливает камеру и оператор мало что видит. Но в пасмурную и облачную погоду еще как летают, поскольку "птичке" есть где спрятаться.
- А на какой высоте?
- Зависит от беспилотника. У каждого свой потолок. Те, что корректируют артиллерию, выше трехсот метров не поднимаются. Есть те, что и до десяти тысяч метров летают, но такие мы поразить не можем. Цель-то маленькая. Мы ее увидеть не можем.
- А "Бабу-Ягу"?
- В теории – да. "Баба-Яга" излучает тепло, а у этого ЗРК есть два режима работы: инфракрасный и фото-контрастный. Если "Баба-Яга" летает ночью, то ее в инфракрасном можно сбить, но пока нам не предоставлялась такая возможность.
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
- А кроме беспилотников?
- Да нет. Их авиация даже до первой линии толком не долетает.
Ребята прямо грустят из-за того, что мы не вчера к ним приехали. То много боевой работы, мол, было, а сейчас вдруг затишье. А хочется ведь и в деле себя показать. Ну… ждем. Авось какая "лелека" на огонек и заглянет. А пока суд да дело, ближе знакомимся с оператором – крепким, коротко стриженным парнем с натруженными руками. У городских жителей, да к тому же настолько юных, вы таких рук не увидите.
"Как оператором стал? Да легко! Захотел сюда, подписал контракт, решил, что буду оператором. Поставили, объяснили, показали, научили. Ничего трудного в этом нет. Довольно быстро втянулся. Не могу сказать, что работа прямо сложная, но зависит от обстановки. Главное – вовремя увидеть цель, а дальше захват, пуск и сбитие. Нужно просто внимательно смотреть, быстро думать и не менее быстро действовать", - рассказывает наводчик с позывным "Комса".
О себе говорит, что и на срочную службу, и в зону проведения спецоперации отправился, следуя многолетней семейной традиции. Все мужчины в роду, дескать, военными были. А после победы "Комса" планирует уехать в деревню и построить дом. Такая вот простая, но красивая мечта.
Солнышко ползет за горизонт, заливая степи малиновым, а "крыльев" с чубчиками все нет и нет. "Судя по всему, сегодня работы не будет", - вздыхают ребята.
Возвращаясь по той же лесополке, замечаю, что бойцы продолжают строить укрепления. Торопятся. Напоследок обнимаемся и я обещаю выяснить насчет шарфиков донецкого футбольного клуба, который давно уж не донецкий. Впереди долгий путь на базу.
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
 
ЭксклюзивСВОРоссияУкраинаПВОДонецкУкраина.ру"Шахтер"Запорожская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Венесуэла и Колумбия идут в БРИКС, а Аргентина ─ в НАТО. Что происходит в Латинской Америке
13:03Лавров назвал истерикой Запада нагнетание темы победы над Россией
13:01Крушение Ту-22М3, дроны для удара по Сибири, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 апреля
12:45"Не летают и другим не дают". Кто прикрывает небо в зоне проведения СВО?
12:38"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались
12:21Чисто украинское убийство. Зеленский придумывает и срывает "покушения" на самого себя
11:34"Запад принял решение о ликвидации" - Медведев о покушении на "наркотического клоуна" Зеленского
11:04Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны
10:59У Украины появились дроны, способные пролететь 3000 км - The Economist
10:51Трех летчиков разбившегося в Ставрополье Ту-22М3 нашли, живы двое
10:06Кто оплачивает ВСУ и прогнозы финансистов. О чем говорит встреча министра финансов Украины с МВФ
09:53Российские системы ПВО сбили 25 снарядов Vampire и 3 ракеты ATACMS
09:51Атака на Белгород, отрезать голову уклонисту. Главное на Украине на утро 19 апреля
09:34Харьков будет полностью разрушен и станет вторым Алеппо. Украинские эксперты с ужасом о ситуации в стране
09:30Человек без надежды мертв. Ульрих Хайден и его путь в Россию
09:02НАТО уходит в тень. Сергей Ермаков о том, что задумала фон дер Ляйен, пока амбиции США в ЕС на паузе
08:00"Русская болезнь" французских моряков Черноморской эскадры
05:36Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях
05:10Стоит страшный грохот: волонтер рассказал, что на самом деле устроила Россия для ВСУ в Красногоровке
05:08Андрей Пинчук: Падение Часова Яра - это предпосылка к появлению Донбасского котла и освобождению Донбасса
Лента новостейМолния